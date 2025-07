Komplikace jsou vážnější? Krejčíková nenastoupila a ve Wimbledonu definitivně končí

Barbora Krejčíková (29) podnikla ve Wimbledonu neúspěšnou obhajobu singlového triumfu, ale o trofej mohla zabojovat ještě v deblové soutěži, kterou v minulosti dvakrát ovládla. Po porážce ve třetím kole dvouhry ovšem k pondělnímu osmifinálovému utkání čtyřhry nenastoupila.

Krejčíková se teprve před necelými dvěma měsíci vrátila po vleklém zranění zad. O to těžší pro ni byla obhajoba šokujícího loňského triumfu ve Wimbledonu, kterou zakončila ve třetím kole na raketě Emmy Navarrové. Češka postupem zápasu fyzicky uvadala a došlo i na slzy.

"Můžu říct jen to, že v první půlce zápasu jsem si to na kurtu užívala. Cítila jsem se dobře. Pak jsem ale zničehonic ztratila všechnu energii a nedokázala jsem ji načerpat zpátky. Myslím, že jsem jedla moc brzy. To byl důvod, proč jsem na kurtu začala jíst všechny ty banány a cukry. Ale lepší to nebylo, naopak jsem se cítila hůř a hůř," vysvětlovala po sobotním vyřazení ze singlové soutěže.

Bára Krejčíková nenastoupí do deblu. Soupeřky jdou bez boje dál pic.twitter.com/TWFL2WXj7q — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) July 7, 2025

Šance na triumf existovala až do pondělního odpoledne ještě v deblu. Krejčíková s parťačkou Hao-Ching Chan ovšem nenastoupily a zřejmě to bude kvůli první jmenované. S největší pravděpodobností totiž stále není stoprocentně fit. Bez boje tak postupují Caroline Dolehideová se Sofií Keninovou.

O jakou zdravotní komplikaci se jedná, zatím nevíme. Musíme doufat, že Krejčíková nemá žádné vážnější zranění a bude moct pokračovat v návratu.

Wimbledonskou čtyřhru ovládla dvakrát, konkrétně v letech 2018 a 2022. A pokaždé s krajankou Kateřinou Siniakovou, která v All England Clubu v této disciplíně kralovala i loni.

Výsledky čtyřhry žen ve Wimbledonu