Konec nadějí. Muchová vzala Svitolinové set, v Miami však dohrála

WTA MIAMI - Poslední česká zástupkyně v pavouku ženské dvouhry v Miami dohrála. Karolína Muchová (28) nestačila ve třetím kole na Elinu Svitolinovou (30) a prohrála ve třech setech 2:6, 6:3 a 2:6. Ukrajinská tenistka se tak v boji o čtvrtfinále utká s vítězkou duelu mezi Belgičankou Elise Mertensovou a polskou hvězdou Igou Šwiatekovou.

Muchová – Svitolinová 2:6, 6:3, 2:6

Oba dva předcházející duely Karolína Muchová s Elinou Svitolinovou prohrála a ani ten třetí nezačala dobře. Za stavu 1:2 si poprvé prohrála podání, ukrajinská hvězda si naopak na vlastním servisu počínala naprosto suverénně a brzy se ujala vedení 4:2. Veškeré šance na zvrat v úvodní sadě vzaly za své v sedmé hře, kdy olomoucká rodačka znovu zaváhala na podání a sadu ztratila poměrně jednoznačně za 34 minut 2:6.

Bývalá světová trojka v úvodní sadě českou jedničku zastínila především na servisu, když vyhrála 74 procent výměn, po prvním podání dokonce získala 13 z 15 bodů. Muchová byla na vlastním podání úspěšná jen v 55 procentech případů, české tenistce nebyla nic platná ani čtyři esa, oproti jedinému Ukrajinky.

Ani druhý set nezačal pro Muchovou dobře, když ztratila hned svůj úvodní servis. Vzápětí však oplatila soupeřce stejnou mincí a vrátila se plnohodnotně do hry. Klíčový moment přišel v osmé hře, kdy česká reprezentantka uspěla na returnu, podruhé připravila Svitolinovou o podání a sadu již dovedla do vítězného konce 6:3. Jednalo se tak o vůbec první set, který Muchová ve vzájemných zápasech s Ukrajinkou získala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Češka ve druhém setu výrazně zlepšila hru na příjmu, když získala každou druhou výměnu. Úspěšnější byla i na servisu, kde se dostala po prvním podání na 71 procentní úspěšnost, Svitolinová získala jen devět z 19 výměn.

V rozhodující sadě si obě hráčky držely servis až do stavu 3:2 pro Svitolinovou, kdy o podání přišla česká hráčka. To se také ukázalo jako rozhodující moment utkání. Zkušená Ukrajinka si již nabídnutou příležitost nenechala ujít, své soupeřce prolomila podání ještě jednou a po více než dvou hodinách hry mohla slavit postup do osmifinále.

Muchová čelila v zápase hned dvanácti brejkbolovým příležitostem soupeřky, sedmkrát byla úspěšná. Svitolinová se do stejné situace dostala pětkrát, třikrát nebezpečí odvrátila. Ve statistice es byla úspěšnější v poměru 8:6 česká tenistka. Maximem Muchové tak při její čtvrté účasti v Miami zůstane účast ve třetím kole.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.