Kontroverzní názor bývalého člena TOP 20: Sinner s Alcarazem jsou méně stabilní než Big Three
Dolgopolov se v roce 2012 vyšplhal až na 13. místo žebříčku ATP a zažil členy legendární Big Three Novaka Djokoviče, Rogera Federera a Rafaela Nadala v době jejich největší slávy. Se všemi se utkal. Se Srbem má vzájemnou bilanci 0:6, se Švýcarem prohrál všech pět duelů a dvakrát z devíti střetnutí dokázal porazit Španěla.
Rozhodně tak ví, jaké to bylo čelit těm nejlepším z nejlepších a svou éru přirovnal k té aktuální, které nyní kralují Sinner s Alcarazem. "Jejich nejlepší dny se pravděpodobně rovnají Big Three, ale celkově jsou méně stabilní," napsal svůj kontroverzní názor na síť X, s kterým velká část tenisových fanoušků nesouhlasí.
"Méně solidní? Sinner v roce 2024 zvítězil v 92,6 % zápasů a letos 90,6 %. Celkem posbíral 131 výher a 12 porážek. V obou letech získal dva grandslamy a tento rok vyhrál 56,4 % bodů, což je rekord na okruhu ATP," bránil jeden z fanoušků italskou světovou dvojku.
Ukrajinec, který přiznal, že kvůli problémům ve své zemi tenis moc nesleduje, s hodnocením pokračoval. "Hráči 3-15 jsou mnohem slabších než v naší éře," opřel se do skupiny tenistů, kterou byl dříve součástí. Poznamenal také, že hráči 15-50 jsou na tom zhruba podobně, jako to bylo za něj. Tenisté v druhé padesátce žebříčku jsou z jeho pohledu naopak nyní daleko silnější.
Těchto porovnání dvou tenisových ér jsou všude mraky. Jedna strana Sinnera s Alcarazem obdivuje, druhá říká, že by proti Big Three v jejich nejlepších letech neměli šanci. Jak by to doopravdy bylo se však nikdy nedozvíme. Pojďme si raději užívat skvělou rivalitu dvou výjimečných hráčů, kteří přebrali nadvládu nad okruhem jak jen nejlépe mohli. Ještě pár let zpět to totiž vůbec ještě nebylo jasné a mnoho lidí se bálo, zda po odchodu Federera, Nadala a Djokoviče bude co sledovat.
Každopádně jak psal, mimo Sincaraze je ta konkurence strašně slabá...takovej prime Berdych by dneska byl třetím nejlepším hráčem na světě, i když ve svý době na tu pozici nikdy nedosáhl
Ale když už si zmínil toho Berdycha, tak mimo rivalitu s BIG3 (BIG4) tam těch proher s random hráči zejména na GS má fakt mraky.