Kontroverzní Ukrajinka září. Po kritice Rusů, Bělorusů a Maďarky hraje životní turnaj
Olijnykovová je zatím známá hlavně kritikou ostatních tenistů, ale to by se brzy mohlo změnit, protože na probíhajícím turnaji WTA v Kluži sbírá své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a už třikrát vylepšila osobní maximum na této úrovni.
Po vítězství 6:4, 6:4 nad světovou třiatřicítkou a nasazenou čtyřkou Xinyu Wang si ukrajinská tenistka, která před pár týdny na Australian Open trápila obhájkyni titulu Madison Keysovou, připsala svůj premiérový skalp TOP 50.
V pátek proti Emmě Raducanuové tak zaútočí na své největší finále v kariéře. Postup do semifinále rumunského halového podniku navíc znamená velký posun v žebříčku. V živém pořadí se vyhoupla už o 20 míst na 71. pozici.
Vzhledem k tomu, že se jedná o turnaj WTA nejnižší kategorie, ale tento výsledek zůstává ve stínu jejích prohlášení z posledních týdnů. Olijnykovová totiž na sebe upozorňuje zejména hlasitým bojem za svou zemi, která čelí ruské agresi.
Nedávno kritizovala ruské a běloruské tenisty včetně Aryny Sabalenkové a Daniila Medveděva a žádala svět o pomoc. Jejím cílem bylo zakázat Rusům a Bělorusům start na tenisových turnajích.
Kritiku si musela vyslechnout i maďarská hráčka Bondárová. Olijnykovové se totiž nelíbilo, že její předposlední soupeřka hrála v roce 2022 exhibici v Rusku. Už před zápasem proto upozorňovala, že odmítá společnou fotografii i podání rukou. Dokonce Bondárovou vyzvala k omluvě.
Olijnykovová: Hrála v Rusku, takže žádná fotka ani ruka
S tou svojí vyzáží by byla platná jako odstrašující panák v širém Ukrajinském poli.