Kontroverzní Ukrajinka září. Po kritice Rusů, Bělorusů a Maďarky hraje životní turnaj

DNES, 15:54
Aktuality 13
WTA KLUŽ - Oleksandra Olijnykovová (25) na sebe v posledních týdnech upozorňuje hlavně kritikou svých kolegů, nicméně v posledních dnech exceluje i na tenisových kurtech. Ukrajinka, která si naposledy vzala pod drobnohled maďarskou hráčku Annu Bondárovou, získala ve čtvrtek na turnaji WTA v Kluži svůj nejcennější skalp a také znovu vylepšila své kariérní maximum.
Oleksandra Olijnykovová hraje v Kluži životní turnaj (© ČTK / imago sportfotodienst / Anca Tepei)

Olijnykovová je zatím známá hlavně kritikou ostatních tenistů, ale to by se brzy mohlo změnit, protože na probíhajícím turnaji WTA v Kluži sbírá své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a už třikrát vylepšila osobní maximum na této úrovni.

Po vítězství 6:4, 6:4 nad světovou třiatřicítkou a nasazenou čtyřkou Xinyu Wang si ukrajinská tenistka, která před pár týdny na Australian Open trápila obhájkyni titulu Madison Keysovou, připsala svůj premiérový skalp TOP 50.

V pátek proti Emmě Raducanuové tak zaútočí na své největší finále v kariéře. Postup do semifinále rumunského halového podniku navíc znamená velký posun v žebříčku. V živém pořadí se vyhoupla už o 20 míst na 71. pozici.

Vzhledem k tomu, že se jedná o turnaj WTA nejnižší kategorie, ale tento výsledek zůstává ve stínu jejích prohlášení z posledních týdnů. Olijnykovová totiž na sebe upozorňuje zejména hlasitým bojem za svou zemi, která čelí ruské agresi.

Nedávno kritizovala ruské a běloruské tenisty včetně Aryny Sabalenkové a Daniila Medveděva a žádala svět o pomoc. Jejím cílem bylo zakázat Rusům a Bělorusům start na tenisových turnajích.

Kritiku si musela vyslechnout i maďarská hráčka Bondárová. Olijnykovové se totiž nelíbilo, že její předposlední soupeřka hrála v roce 2022 exhibici v Rusku. Už před zápasem proto upozorňovala, že odmítá společnou fotografii i podání rukou. Dokonce Bondárovou vyzvala k omluvě.

Olijnykovová: Hrála v Rusku, takže žádná fotka ani ruka

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
miss_tenis
05.02.2026 17:31
Rybakina, Kasatkina, Potapova, Rakhimova, Gracheva, Timofeeva, vsechny praskly do bot, at zije Rusko...
Reagovat
Krisboy
05.02.2026 17:34
Kukuškin, Golubjov, Bublik...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
05.02.2026 17:42
Jo, a k...a Kasatkina tím zaplatila svou kariérou. Je na cestě vypadnout z top100. A to snad ne vůbec kvůli těžkému zranění ale jen kvůli tomu, jak nakydala lži a špínu na Rusko. Já jsem ji dřív měl hodně rád. Sledoval jsem její vlogy na YT. Ale tímhle mě hodně naštvala. Ne tím, že opustila Rusko. Je svobodná, může si emigrovat kam chce. Naštvala mě tím lhaním o Rusku. Jako že je konstantně v nebezpečí života jen protože je na holky? Ani Čečensko takové není! Čečensko je na úrovni hyperkonzervativní muslimské menšiny v západní Evropě. Ale o té se musí mlčet, že. Musí se mlčet o no go zónach a o tom, že Západní Evropa směřuje díky tomu (nejen díky tomu) ke kolapsu civilizace.
Reagovat
aligo
05.02.2026 17:30
Reagovat
misa
05.02.2026 17:16
Reagovat
jih
05.02.2026 16:59
Vyhraj to tam celé!!
Reagovat
Krisboy
05.02.2026 16:56
Reagovat
zoro.karel@gmail.com
05.02.2026 16:56
Neím ,když miss Volejniková je tak přechytralá,proč nejde bojovat do první linie .
S tou svojí vyzáží by byla platná jako odstrašující panák v širém Ukrajinském poli.
Reagovat
jih
05.02.2026 16:58
Demente.
Reagovat
Krisboy
05.02.2026 17:01
Neurážej laskavě dementy!
Reagovat
Krisboy
05.02.2026 17:11
I když je pravda, že na to, aby někdo posílal každého, komu vadí válka na Ukrajině, bojovat do první linie, je potřeba skutečně koňská dávka de bility.
Reagovat
PTP
05.02.2026 16:22
S Emičkou zdravě nasraná Volejníková zamete taky!
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
05.02.2026 16:42
Bude to velmi napínavý zápas. Beztak tříseťák.
Reagovat

