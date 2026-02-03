Kontroverzní Vukov? Říkejte si, co chcete, ale Rybakinová s ním hraje nejlíp, říká Roddick
Rybakinová ve finále Australian Open porazila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou po setech 6:4, 4:6 a 6:4 a připsala si druhý grandslamový titul v kariéře. Po turnaji byl oceněn také její trenér Stefan Vukov, jelikož koučové vítězů ženské i mužské dvouhry nyní na Australian Open přebírají trofej.
Vukov stál u Rybakinové už při jejím prvním grandslamovém triumfu ve Wimbledonu v roce 2022. Jeho přítomnost v týmu světové trojky je však předmětem diskusí poté, co byl v minulém roce na šest měsíců suspendován. Spolupráci s Rybakinovou zahájil v roce 2019, ukončena byla v srpnu 2024 a znovu navázána na začátku roku 2025.
V únoru 2025 zakázala WTA Vukovovi trénovat Rybakinovou kvůli porušení kodexu chování. Po úspěšném odvolání se však mohl kontroverzní kouč v srpnu 2025 vrátit zpět do týmu kazašské tenistky. Po triumfu v Melbourne poděkovala dle tradice šestadvacetiletá hráčka svému realizačnímu týmu. "Chtěla bych poděkovat svému týmu. Bez vás by to opravdu nebylo možné. Dělo se nám toho hodně a jsem opravdu ráda, že jsme tohoto výsledku dosáhli," uvedla.
Andy Roddick se k celé situaci vyjádřil ve svém podcastu Served, kde připomněl, že kolem Rybakinové se v posledních letech vedla řada debat. "Kolem Jeleny se toho odehrálo opravdu hodně. Celá řada témat byla právě kvůli jejímu kouči. Bohužel pro ni se drtivá většina týkala věcí mimo kurt, a to pro ni nebylo dobré," uvedl vítěz US Open z roku 2003.
Roddick poukázal na fakt, že návrat trenéra měl na výkony Rybakinové jednoznačně pozitivní vliv. "Je potřeba to říct – trenér se vrátil poté, co byl tak nějak vyhozen, a znovu vyhráli," poznamenal. Přiznal také, že nemůže posuzovat osobní rovinu jejich vztahu, ale z tenisového hlediska vidí jasný přínos. "Nevím, jaká je dynamika mezilidských vztahů. Vím ale, že nejlepší tenis hrála, když byl přítomen Vukov," dodal.
Podle Roddicka se navíc změnil i jejich vzájemný přístup. "Zdá se, že jejich spolupráce najela na mnohem klidnější notu. To může Jeleně jenom prospět. Uklidní to veřejné mínění a zjevně to pomáhá její hře," řekl. "Jedno je ale jisté. Nelze pochybovat o tom, že po návratu Vukova se hra Rybakinové zase zvedla. Říkejte si, co chcete, ale Rybakinová s ním hraje nejlíp," uzavřel Roddick.
