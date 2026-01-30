Zdánlivý stud, klid v krizích a eso na závěr. Jak ledová královna Rybakinová dobyla Melbourne?
Když Rybakinová v roce 2022 získala svůj první grandslamový titul ve Wimbledonu, nezdálo se, že by měla ten další vybojovat až po téměř čtyřech letech. Úderové schopnosti, fyzické parametry i klid navzdory mládí se zdály být ideálními indiciemi pro zářnou kariéru.
Jenže hned půl roku po triumfu potkala ve finále Australian Open Sabalenkovou. A možná právě tenhle duel z ledna 2023 nahlodal její sebevědomí. Vedla tehdy 1:0 na sety, ale nakonec ji běloruská ranařka smetla z kurtu.
Letos přišla odplata. Po velmi podobném průběhu zápasu tentokrát našla sílu a energii na vítěznou koncovku. Po nekonečných 1302 dnech čekání znovu zvedla nad hlavu grandslamovou trofej. "Těžko teď najít slova. Chtěla bych pogratulovat Aryně k úžasným výsledkům v posledních letech a věřím, že si spolu zahrajeme ještě řadu dalších finále," řekla při slavnostním ceremoniálu, když se konečně rozzářila. "Melbourne je opravdu Happy Slam. Vždycky si to tu užívám," dodala.
Klíčové momenty
Rybakinová – Gračovová 7:5, 6:2
Nečekané komplikace přišly ve druhém kole. Se soupeřkou, se kterou doposud Rybakinová ztratila jen šest gamů ve dvou zápasech, měla tentokrát potíže. Francouzka si možná vzpomněla na Indian Wells 2023, kde tenistku z Kazachstánu hodně trápila, ale stejně jako tehdy vydržela jen první sadu. Otočkou z 1:3 na 5:3 v prvním dějství získala Rybakinová převahu na svou stranu a nezrozhodila ji ani další ztráta servisu. Po zvládnuté koncovce prvního setu už byl ten druhý spíš formalitou.
Rybakinová – Šwiateková 7:5, 6:1
První game a hned ztracený servis. Pak rychlá odpověď. Ale znovu hned ve třetí hře pod tlakem a tři odvrácené brejkboly. Takový byl začátek čtvrtfinálového duelu se světovou dvojkou. Rybakinová v něm ukázala, že na rychlém tvrdém povrchu umí dominovat. Samozřejmě jí pomáhal servis. Nastřílela 11 es, nejvíc ze všech odehraných zápasů. Mentalitu vítězky pak ukázala i počtem winnerů (26:10). Zápas v podstatě rozhodla v koncovce první sady, kterou vyhrála 7:5 po proměnění druhého setbolu. Šwiateková už se pak do zápasu nedostala. "Známe se dobře, i proto jsem se snažila hrát agresivně. V prvním setu to bylo hodně o druhém servisu, ale v tom druhém jsem hrála uvolněně a podávalo se mi lépe," přiznala po zápase Rybakinová.
Rybakinová – Sabalenková 6:4, 4:6, 6:4
Když už to vypadalo, že by mohla ovládnout i druhou sadu, přišly nejlepší chvíle Sabalenkové. Běloruska se svým útočným razantním tenisem poprvé vzala Kazachstánce servis, ale ne náladu. Rybakinová na sobě nedala znát ani špetku nervozity či strachu a ve třetím dějství si od stavu 0:3 trpělivě otáčela zápas na svou stranu. Během toho jí Sabalenková samozřejmě pomáhala nevynucenými chybami, ale dost důležitých míčů získala Rybakinová s pomocí vlastního servisu. Koneckonců, eso při mečbolu jen dokumentovalo, co bylo největší zbraní vítězky.
Důležitá čísla
2 - Ano, je to teprve druhý grandslam, který Rybakinová ve své kariéře vyhrála. Ten první dobyla ve Wimbledonu 2022. Od té doby se jen jedinkrát dostala do titulového zápasu, a loni dokonce pokaždé skončila nejdál ve čtvrtém kole.
47 - Tolik es nasázela Rybakinová během sedmi zápasů a naprosto suverénně v tomto aspektu ovládla statistiky. Druhá v pořadí Xinyu Wang jich zaznamenala jen 27. Pravda v turnaji bylo několik hráček, které v průměru na jeden zápas střílely víc es (Parksová 11,50 - Nosková 8,00 - Tausonová 7,33 - Ósakaová 7,00), jenže ty došly nejdál do třetího kola.
60 % - Sama byla sice nejvýše v rankingu WTA na třetím místě a po triumfu v Melbourne se na své kariérní maximum po dvou letech zase posouvá, ale skalpů světových jedniček má na raketě už devět! Rybakinová je nyní zároveň hráčkou s nejvyšším procentem výher proti vládkyním žebříčku od jeho prvního zveřejnění v roce 1975. Bilanci má 9:6 a počítány jsou jen hráčky, které absolvovaly aspoň 10 utkání. Mimochodem, její bilance proti hráčkám TOP 10 v posledních 10 zápasech je 10:0! To se ve 21. století podařilo jen šesti hráčkám.
Ještě v polovině loňského roku figurovala mimo desítku pořadí světového žebříčku. Jakoby se u ní projevila krize způsobená absencí Stefana Vukova. S ním se v roce 2024 před US Open rozešla a WTA následně chorvatského kouče potrestala kvůli nevhodnému chování vůči Rybakinové, kterou měl údajně psychicky i fyzicky týrat. Rybakinová však odmítla, že by byla obětí týraní a od loňského léta už jsou zase spolu. A v Austrálii zase tvrdila, že bez něj by tak dobré výsledky nikdy neměla.
Komplikované a zahalené tajemstvím ale nejsou jen vztahy uvnitř jejího týmu. Psychicky náročné jsou pokaždé zápasy i pro soupeřky Rybakinové. Ne snad proto, že by byly na kurtu velké emoce. Naopak. Nejsou tam mnohdy vůbec žádné. "Víte, že je tak klidná. Ve skutečnosti vám ale nic nedá. Nejste si jistí, jestli je zrovna naštvaná, nebo nadšená, nebo jakou má vlastně náladu. Ale vždycky je prostě drsná," charakterizovala možná nejlépe ze všech královnu letošní Austrálie její semifinálová soupeřka Jessica Pegulaová.
Melbourne dobyla plachá dívka z Moskvy, která však reprezentuje Kazachstán a otázkám na rodnou zemi se vyhýbá. "Abych byla upřímná, nikde nebydlím," říká Rybakinová. Cestu z Ruska jí usnadnil dlouholetý prezident kazašské tenisové federace Bulat Utemuratov a ona tvrdí, že trénuje na Slovensku a v Dubaji.
Rybakinová zdolala ve finále Sabalenkovou
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
