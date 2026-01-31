Rybakinová je novou královnou Australian Open! Ve finálové řežbě skolila Sabalenkovou

AUSTRALIAN OPEN - Jelena Rybakinová (26) se stala zbrusu novou šampionkou Australian Open a získala svůj druhý grandslamový titul v kariéře. Bývalá wimbledonská vítězka přehrála v Melbourne Parku 6:4, 4:6, 6:4 světovou jedničku a dvojnásobnou královnu úvodního grandslamu sezony Arynu Sabalenkovou (27), která prohrála finále v tomto dějišti druhým rokem po sobě.
Jelena Rybakinová se stala novou šampionkou Australian Open (© ČTK / AP / Dita Alangkara)

Sabalenková – Rybakinová 4:6, 6:4, 4:6

Kvůli dešti se hrálo finále pod zataženou střechou. Rybakinová hned v úvodním gamu vytáhla fantastické returny, otočila z 0:30 na 40:30 a vypracovala si brejkbol. Ten Sabalenková skvělým servisem zlikvidovala, ale vzápětí udělala dvě chyby a připravila se o podání. Na returnu si Běloruska ani neškrtla a na výsledkovou tabuli se dostala až po skončení třetí hry.

Sabalenková působila bezradně a zároveň naštvaně i v následujících minutách, avšak stále si Rybakinovou udržovala na dosah jednoho brejku. Běloruska se postupně uklidnila a v osmém gamu se propracovala k prvním šancím na returnu. Soupeřka ovšem vytáhla dva vynikající servisy, obě hrozby chladnokrevně zlikvidovala a podání si uhájila.

Světová jednička nakonec prohraného úvodního gamu ze stavu 30:0 litovala. Rybakinová už ji totiž k žádné další příležitosti na returnu nepustila a náskok brejku si pohlídala až do konce setu, který trval 37 minut.

Po prohraném prvním setu Sabalenková opustila kurt a šla se zkoncentrovat do útrob stadionu. Tentokrát úvodní game zvládla a v tom následujícím znovu trápila Rybakinovou na jejím servisu. Dokonce měla postupně tři brejkboly, jenže světová pětka byla při těchto hrozbách opět neomylná a nemilosrdná a srovnala na 1:1.

Následující minuty žádné výraznější drama nenabídly a obě aktérky si bez větších problémů hájily servis. Sabalenková v sedmé hře udržela podání přes shodu, ujala se vedení 4:3 a dál udržovala šanci na vítězství.

Při skóre 4:5 přišel kritický game pro Rybakinovou. Ruská rodačka znervózněla a vůbec ho nezvládla. Bezchybné Sabalenkové hlavně kvůli vlastním minelám poprvé v utkání odevzdala servis, dokonce čistou hrou, a po hodině a půl se zápas posunul do rozhodujícího setu.

Sabalenkovou evidentně zisk druhého setu ohromně povzbudil. Do toho závěrečného totiž vlétla jako uragán a i díky vynikajícím returnům se ujala vedení 2:0. Brejk pak potvrdila, ačkoli se musela vypořádat s první brejkbolovou šancí soupeřky od úvodní sady.

O malou chvíli později však na příjmu zazářila Rybakinová a Sabalenkové poprvé od úvodního gamu zápasu sebrala servis. Světová jednička ale vzápětí disponovala dalším brejkbolem, při němž jen těsně minula nechytatelný return z bekhendu. O pár sekund poté svítil na výsledkové tabuli stav 3:3 a drama pokračovalo.

Srovnání velkého manka Rybakinovou povzbudilo, kdežto Sabalenková byla v přesně opačném rozpoložení. První jmenovaná toho využila, vypracovala si dva brejkboly v řadě a ten druhý v pořadí po laciné chybě Bělorusky proměnila. Náskok si na rozdíl od soupeřky pohlídala a po více než dvouhodinové bitvě mohla slavit.

Rybakinová se tímto vítězstvím dočkala úspěšné odvety za prohrané dramatické finále z roku 2023, v němž tady padla ve třech setech právě se Sabalenkovou. Letos odehrála v Melbourne své celkově třetí grandslamové finále, v tom úvodním ve Wimbledonu 2022 přemohla Ons Jabeurovou.

Svou celkovou finálovou bilanci upravila na 12:11 a na začátku letošní sezony pokračuje ve fenomenální formě z posledních měsíců loňského roku, během nichž ovládla Ningbo a Turnaj mistryň. Z posledních 21 duelů má bilanci 20:1, jedinou porážku utrpěla proti Karolíně Muchové před pár týdny v Brisbane.

Už po čtvrtečním postupu do finále bylo jasné, že se ve světovém pořadí vrátí na své kariérní maximum, třetí místo. V neděli se stala první šampionkou z Kazachstánu v historii Australian Open. Proti Sabalenkové zapsala svůj devátý kariérní skalp světových jedniček, pět z nich získala právě proti Bělorusce.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rovněž Sabalenková postoupila do finále Australian Open bez ztráty setu. Dokonce do něj prošla už čtvrtým rokem po sobě. Na rozdíl od ročníků 2023-24 v něm ale podruhé v řadě neuspěla, loni podlehla v třísetové bitvě Madison Keysové.

Svou bilanci ve finále grandslamových podniků si zhoršila na 4:4. V loňské sezoně bojovala o titul z majoru celkem třikrát a z triumfu se radovala pouze na US Open, kde majitelka čtyř grandslamových vavřínů obhájila titul. V žebříčku zůstává suverénní světovou jedničkou s náskokem přes 3 000 bodů na druhou Igu Šwiatekovou.

Porážkou s Rybakinovou přišla o letošní neporazitelnost. Do finále nastupovala se stoprocentní bilancí 11:0, která zahrnuje úspěšnou obhajobu titulu na generálce v Brisbane.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Petruco
31.01.2026 13:10
Óóó´, jaký to nádherný den. Jak to má skromná princezna parádně otočila ve třetím gamu z 0:3. Holka, ty jsi mi zlepšila náladičku, která přitom i tak byla výborná (je přece sobota). Viva Rybakina. Uřvané hysterce. Ááááa....
Reagovat
fialka
31.01.2026 13:08
Fandila som Aryne, ale nevyšlo. Dúfam, že zajtra sa to obráti a vyhrá môj favorit.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 12:57
Je to za nami... no... nebyl to spatny major ze strany holek, a ten konec to ale spravil a mame prekvapivou, da se rict - vitezku. Je videt, ze Vukov opravdu chybel....Jinak za mne 3 nejzajimavejsi prekvapeni turnaje, nepocitajic finale.

1. Svitolina. Skvely turnaj, jako mama dosahla na SF. Necekal jsem takovy uspech. Hodne pomohla delsi pauza, kterou si udelala dobrovolne pred prvnim majorem. Progres ve hre, vliv Gaela.

2. Batunkova, mimo trhlin na servisu, prosla vitezne kvalifikaci skvellu hrou, hodne zaujala a velmi rychle si ziskala australske publikum, dosla do maleho SF. Jiste zajimava budoucnost jestli jde o tenisovou hru... ktera je atraktivni, dokaze navazat rychle kontakt s divaky.

3. Zeynep Sonmez. hodne sikovna hracka. prosla skvele kvalifikaci. Je videt ze dokaze zahrat dobre zapasy. Prekvapila i kvalita uderu, ale chybi stale zkusenosti. Pokud by se ji tohle podarilo vyladit... coz jednoduche neni... ale rozhodne prekvapenim byla... dokazala vyuzit losu do prvniho kola, a zkusenou hracku, ktere se tady sice nedari, vyradit.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 12:57
Turnaj, ktery celkove tech prekvapeni moc nemel, jak je zvykem na majoru, a jestli tak spis ty, ktere bychom moc nechteli... skrece, stalking, hadky, a plno jinych pitomin... no nechteli, pribyva bohuzel vic a vic lidi, co s v tom libuji a jeste tvori nejake fantasmagorie kolem toho... Herne hodne zklamala Navarro, hodne v lese... prekvapil navrat Pliskove, celkem vydareny... jinak tak nejak vse pri starem... Noskova v stagnaci... Mbok, Jovic, Valentova ukazuji, ze jejich zebricek neni nahodny a pracuji dale na sobe... Raducanu mimo jako vzdy... Pavlinka se trapi, Mirra se nemuze najit, je to takove hledani.... Naomi nadchla obleckem, cili klasika... no obecne se nejak herne nic moc nedelo... hodne hracek v hledani nove cesty... Swiatek zkusila brat jak nejrychleji mic pod odrazu, ale zatim nepomohlo, no a hlavne doufam, ze Muchova najde novou cestu, pokud se rozhodla pokracovat... tak moc drzim tlapy...
V jedne vete... byl to Major o hledani novych cest, nejen ve hre s viteznou cestou Rybakiny, ale i v mode a rozbijeni raket... ;-))
Reagovat
JLi
31.01.2026 13:05
Jedná módní přehlídka, jedna rozbitá raketa... lážo plážo
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:54
RYBKA smile dnes měla stejně jako v SF výborný nástup do zápasu, který defacto rozhodl 1. set. smile Naopak Aryna vstoupila do zápasu přemotivovaná, máchala rukama, byla negativní..... Ve 2. setu Rybka trošku ubrala na agresivitě a hlavně v koncovce vykapala. Aryna byla na koni a šla do trháku 0:3 i rozhodujícím setu. Rybka byla leklá a vše vypadalo bledě - bod zlomu přišel, kdy snížila na 1:3 a hlavně opět přitlačila na pilu, výrazně ožila a zápas otočila. smile
Velkou zásluhu na titulu má trenér Vukov i dnes např. za stavu 0:3 sehrál klíčovou roli. smile Zkrátka Rybka mu důvěřuje a společně jim to ladí a hlavně vyhrávají.
Reagovat
ChybelJsemVam
31.01.2026 12:58
Je evidentní, že Rybikani je hráčka, která potřebuje podporu a zvýšenou komunikaci od trenéra. Bohužel si to toxické prostřední WTA přeložilo jako "Vukic ji kontroluje a určitě jí šikanuje a zneužívá". Ten hon na Vukice připomínal film Jagten s Mikkelsenem. :)

Jinak ten choke Sabalenky byl celkem nevídaný ve třetím setu, ale nedošlo k němu jenom kvůli zhoršení Sabalenky, ale i konzistenci Eleny. Opravdu.... velice kvalitní finále. Nebyl to typický ženský "meh". Velice kvalitní konfrontace.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 13:04
Ano - hon na Vukiče byl přes čáru Jinak s Arynou souhlas i když vedla 3:0 neměla zápas pevně v rukách jako např. ve finále RG s Coco - tam si to prohrála sama. Dnes když Rybka začala víc riskovat, hrát agresivně, rychle......, tak se Aryna nechytala, prostě nestíhala.....zatímco s Coco to vše bylo o Aryně, ale tam předvedla bídný výkon - finále jí prostě nejdou.
Reagovat
JLi
31.01.2026 12:59
To by mne zajímalo jak Vukov zasáhl za bídného stavu?
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 13:07
Píše to tady "misa" za stavu 0:3 a 30:30 Vukov začal na Rybku mluvit, že musí hrát víc energicky, zkrátka víc přitvrdit a to byl ten bod zlomu - najednou to bylo 1:3, 3:3, 4:3.....a Aryna jen čuměla
Reagovat
JLi
31.01.2026 13:09
Ách ta laaaaaska smilesmilesmile
Reagovat
Ladi
31.01.2026 12:54
Hnusná Sabalenka dostala na frak. Úžasné. Doufám,že její kariéra končí.
Reagovat
misa
31.01.2026 12:53
Nejlepší vítězka Australian Open od roku 2020 Pro některé ruské tenistky mám velkou slabost, i když se o Rusky podle občanství už vlastně nejedná...

Jak už zmínil Liverpool22 níže, klíčový okamžik třetího setu přišel za stavu 0-3 a 30:30 při podání Rybky, kdy se zoufale podívala na svůj tým a od Vukova dostala povzbuzení. Potom 5 gemů v řadě.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:56
Jo, jo tady opět Vukov sehrál klíčovou roli - holt láska hory přenáší. Trenér a milenec v jednom smile
Reagovat
JLi
31.01.2026 13:00
Ahaaaa, takže rybička splnila domácí úkol
Reagovat
ChybelJsemVam
31.01.2026 12:52
Veliká gratulace Rybakina!

Tohle finále bylo skvělé, protože v něm nebyla žádná autistika Swiatek, žádná LGBTQ Gauff a žádná nesportovní ubrečené Kostyuk nebo Svitolina, které tahají politiku do sportu.

A vlastně už semifinále bylo hodně na pohodu, protože tam byla i cool Pegula. Závěr? Gratulace vítězce, poražená amazonka Saba určitě vyhraje další GS v tomto roce. Obě holky hrály skvěle. Též gratulace Vukicovi za satisfakci po šikanu od "Me too". :))
Reagovat
chlebavevaju
31.01.2026 12:50
Rybakina po proměněném MB projevila stejnou míru nadšení, jako když si jde do sámošky koupit 15 deka vysočiny a 3 rohlíky.
Reagovat
JLi
31.01.2026 12:54
O to je půvabnější
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:58
smile
Reagovat
misa
31.01.2026 12:58
Od melancholického introverta nejde čekat příval emocí.
Reagovat
Zbyna_S23
31.01.2026 12:39
V tomto kontextu je prohra Terky Valentové s Rybou, jakožto vítězkou, poctou.
Reagovat
JLi
31.01.2026 12:33
Jsem ráda, že mi vyšel tip na vítězku z počátku turnaje.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:36
smile smile
Reagovat
Patt
31.01.2026 12:32
Pro mě byla do dneška Sabalenka nejméně sympatická hráčka. Dnes to bylo emocionálně OK. Takhle bych s ní neměl problém. Ale myslím si, že se Sabalenka nezmění a ještě v Austrálii bude nějaký problém jako to bylo před rokem.
Reagovat
Patt
31.01.2026 12:23
Já mám velký podíl na vítězství Rybky. Vypnul jsem to za stavu 0:3 a pustil za stavu 4:3. Myslím, že bych měl dostat minimálně 1/3 Prize money
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 12:25
Zapomen, ja vcera v noci pilne tommroval, vypl na zacatku druheho, vratil se dotlacit na zaver... takze 1/3 urcite neee.... ;-))
Reagovat
Patt
31.01.2026 12:33
Tak si každý vezmeme 1/3
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 13:08
:-))
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 12:23
Elena, klidny projev... a nezpomnela pripomenou na konec opet Kazachstan...;-)
Jako hodne ji to lezi v zaludku, a bude dlouho asi lezet, ze ji ruska federace poslala do haje...a myslim ,dokud bude moct vyhrat, tak si urcite neodpusti... no ale pravem, nabidka Kazachstanu nam dnes zachranila finale... jinak by uz studovala nekde v USA a kdo vi jestli by to dnes nekdo jiny zvladl... tak jak ona,,,,
Reagovat
Nola
31.01.2026 12:47
jj, podla momentalneho rozlozenia sil vo WTA je asi jedina, ktora dokaze pravidelne porazat jednotku a dvojku rankingu, uvidime, ako jej to pojde na antuke
Reagovat
pantera1
31.01.2026 12:21
Ještě posílám jednu přímo pro tebe Rybko, mou oblíbenou .

https://youtu.be/-G5XfHp9eb0?si=4fJXIO08cL8hw519
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:29
Reagovat
Patik
31.01.2026 12:18
No to bola teda obrovská radosť..ked trafila servis som za ňou vyskočil s objatím že to spolu oslávime ale vidím že moje ranné kako sa viac somnou teší keď zomna vypadne ako Rybakina z titulu.
Reagovat
drabona
31.01.2026 12:18
Rybakina mi připomíná Kvitovou, dokáže se porazit vlastními chybami, ale když hraje svou hru, není na okruhu lepší hráčky. Gratuluji.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:24
RYBKA smile to hraje střídavě na Federera a Kvitovou. Při servisu žádné dlouhé pauzy, vše rychle odsejpá a tím soupeřky nenechá vydechnout. No a závěry to je buď eso nebo vítězný return. Holt učí se od nejlepších Kvítka a Rogera i proto je tam kde je - na vrcholu.
Reagovat
Mantra
31.01.2026 12:17
krása střídá nádheru
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 12:08
tommring funguje :-))
Ale hlavne Elena, predvedla skvely return, hodne skvela na druhem servisu, pekne uhly z BH, ktere padala na lajnu, skvele zmeny rytmu na FH, vyuziti protipohybu, otevirani kurtu...
No a ten druhy set a zacatek tretiho jsem nevidel, takze z meho pohledu hrala paradne a vypadky... mne minuly... ;-))
Obrovska radost, moc jsem ji to fakt pral... hracka s nejcistsimu udery na svete... Pohar v dobrych a sikovnych tenisovych rukou... Vukov zpet... souperky se maji na co tesit... ;_-))
Martina s Angie na tribude rozhodne spokojene...
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 12:06
Sabalenka nemusi smutnit, Lukasenko ji zase pomazli a bude vse dobry.
Reagovat
Patik
31.01.2026 12:10
Aj keby tak čo.
Reagovat
Stippy
31.01.2026 12:10
Reagovat
Tomas_Smid_fan
31.01.2026 12:54
nežárli, zvládne pomazlit i tebe
Reagovat
Mayo
31.01.2026 12:06
Rybakina vyfackala, gratulujem.
Reagovat
Alien
31.01.2026 12:06
Huráááááááááááááááá! Je to tam! I love you Jelina!
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:10
smile RYBKA smile
Reagovat
zfloyd
31.01.2026 12:06
vyhrála asi zaslouženě a na rozdíl od Wimbledonu tam byl aspoň takový poloúsměv
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 12:12
A teď to bylo v plném osazení, i s Ruskama v pelotonu.
Reagovat
annah
31.01.2026 12:04
Paráda!!!! Gratulce Rybce!!! Aryna může opět nacvičovat močení na talíř finalistky...
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:03
RYBKA smile SUPER - je to doma smile To byl nervák, ale esem to docvakla smile
Reagovat
com
31.01.2026 12:05
smile a Sabalenka brečí, až má z toho oteklý oči a rty
Reagovat
pantera1
31.01.2026 12:05
Jj, přece bys nechtěl hodinovej zápas 2x 6:3. Byla to paráda a Rybka je šikula.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:08
Naštěstí závěr zápasu ustála v hlavě smile
Reagovat
Nola
31.01.2026 12:07
zasluzila si to, je to skvela hracka, snad pozbiera este viac GS, mila, slusna, to sa dnes velmi nenosi a verim, ze ten Vukov ma na tom obrovsku zasluhu
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:10
Dnes Vukov za stavu 0:3 opět promluvil Rybce do duše a to byl zlom. Takže Vukov má na titulu velký podíl
Reagovat
Nola
31.01.2026 12:11
ako by napisal com, mozu si to vecer rozdat
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:13
Vukov smile dostane taky tácek. To je nějaká nová tradice - už trenér Mertens byl na vyhlášení.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 12:17
Uz ho ma...;-) A velmi zaslouzene...
Reagovat
Nola
31.01.2026 12:19
dnes je snad kazdemu jasne o co islo tym zlym zenskym, ktore sa snazili vsemozne znicit partnerstvo Rybky, bali sa jej, dnes im vytiera zrak, poraza ako slecnu JetLag tak aj Amazonku, verim, ze sa bude posuvat na rankingu smerom hore, nechcem to radsej zakriknut
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:21
smile
Reagovat
pantera1
31.01.2026 12:03
Je to tam, gratulka Rybce, zaslouženě vyhrála a vybojovala si trofej. Mám radost
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:04
smile
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 12:10
Také mám radost, Amazonka cirkulárková podruhé za sebou utřela nudli.
Reagovat
pantera1
31.01.2026 12:18
Ještě zítra,aby to vyšlo a bude to parádní AO. Ještě lepší by bylo, kdyby zvedl trofej nad hlavu někdo z našich, snad se dočkáme .
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:21
Reagovat
com
31.01.2026 12:03
decentni usmev, jo vyhrala sem AO a co jako
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 12:08
Mohla by udělat nějaké výrazné gesto, emocí, cokoliv. Ale ne, to je prostě introvertní Rybka. Jinak to nebude.
Každopádně velká gratulace, za předváděné výkony hlavně ve druhém týdnu si trofej naprosto zasloužila. Bravo!!!
Reagovat
Otmar
31.01.2026 12:27
Reagovat
RFanousek
31.01.2026 12:03
Výborně
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:05
smile
Reagovat
com
31.01.2026 11:58
Na počest letošní vítězky AO bude bramboračka smilesmile
Reagovat
jeronym
31.01.2026 11:56
Ryba ted drama queen drti,
Doslova uz ji skrti
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 12:04
Nasla cestu dobrou,
v potu se nam koupu.
Rybka sanci nepustila,
Arynku nam porazila...
Reagovat
Alien
31.01.2026 12:08
Tak tohle se opravdu povedlo! Děkuji, pobavilo. Jestli ti s tím nikdo nepomáhal, klobouk dolů!
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 12:10
nevim jestli dobre, mne tyhle blbiny chodi z prvni... :-D skoda, ze neni na to nejake zamestnani... :_-) Hledal jsem, ale nic, nikde nehledaji nekoho na rychle pasni versu... :-D
Reagovat
Nola
31.01.2026 11:56
Rybka vydrzat, Amazonka je nervna, kto by to bol povedal po tom nastupe v 3.sete
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:57
Doufam, ze to Rybka doserviruje... ;-)) k titulu...
Reagovat
Nola
31.01.2026 11:58
jj
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:01
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:58
Teď si to Rybka smile musí dopodávat smile
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:55
No prekvapeni ve Svycarsku, Malorie vede, a ja teda jdu tu rybku dotlacit k dalsimu dnesnimu prekvapeni...;-))
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:51
Ufffffff to je obrat z 0:3 na 4:3 smile Rybka už byla leklá, ale naštěstí oživla smile
Reagovat
Otmar
31.01.2026 12:35
Byl jsem si celkem jist, že stav 0:3 je finito. Plný obdiv za vzkříšení a zrovna proti Lence, kdy to fakt není snadné. A ten plachý úsměv na závěr...věřit se nechce.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 12:40
Za stavu 0:3 už jsem také nevěřil, ale naštěstí Rybka ožila a plachý úsměv na závěr to se nikdy neokouká smile
Reagovat
Tenis_Mafiansky_Sport
31.01.2026 11:51
Tenis zažívá nejslabší éru v historii. Hrají ho dneska žoldáci, kteří umí jen běhat, ale neumí ho hrát. Tenis se stal přehlídkou labilů, kteří se složí pod sebemenším tlakem. Je to nejslabší éra v historii. Sledují to a podporují jen hlupáci, kteří neví, co se životem. Tenis zažil nejlepší éru v historii, když hrál Federer, Nadal, Djokovic a Murray, teď je to nejslabší éra v historii, která si nezaslouží pozornost. Tenis se hraje pro hlupáky, kteří nezažili předchozí nejslavnější éru. Teď je to přehlídka atletů, kteří tenis hrát neumí. Navíc tento prachsprostý sport je v područí dopingu, jako Sinner a Swiatek. A oba dva okruhy tyhle feťáky chrání. Tenis je špinavý byznys pro hlupáky. Současný tenis si nezaslouží ani špetku pozornosti, protože ho hrají feťáci a labilové, kteří umí jen běhat. Páni hráči hráli dřív. Tenis je mafianský sport plný dopingu a mafie. Tenis zažívá nejslabší éru v historii. A sledují ho jen hlupáci.
Reagovat
JLi
31.01.2026 11:57
Nevynecháváš jedinou hru
Reagovat
Random33
31.01.2026 11:37
Ja mel Sabalenku za hracku, ktera spoustu zapasu neda v hlave. Nicmene to, ze ma Rybka pri sve skvele vykonnosti, ktera je na absolutni spici, pouze jeden GS, hovori celkem jasne. Sabalenka je proste silnejsi.
Reagovat
jackiec
31.01.2026 11:58
Je slabá v palici, světová jednička co hodně finále GS prohrává.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:37
No ted koukam na cisla... a radeji se ze svahu ani vracet na kurt RL nebudu... eh... prekvapeni se nakonec asi konet nebude... jak jde Rybce hledani cesty?
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:40
Zato v CM... Blanc prekvapeni mame... takze Rybko... zaber...;-))
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:41
2:3 Rybka přitlačila na pilu a je zpátky v zápase - prostě žádné pinkání a chce to tlačit hned po prvním či druhém úderu.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:48
To je dobre, na svahu taky dramo, Laura jela na vitezstvi a minula posledni branku... uuuu,,,, sila... to musi hodne bolet.
Tak doufejme, ze Rybka nemine posledni micky...;-))
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:50
koukam na cislech... brejk...;-))
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:52
smile
Reagovat
com
31.01.2026 11:46
zvracet
Reagovat
zfloyd
31.01.2026 11:29
bylo přesně vidět na co se chystá při tom brejkbalu
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 11:25
Absolutne nechapu jednu vec. Po internetu koluje mnoho fotek, jak se Sabalenka objima s Lukasenkem, nezmenila si obcanstvi a v pohode muze hrat. Tohle je ostuda celyho tenisu, ze hraci a hracky z techto zemi mohou hrat/
Reagovat
Random33
31.01.2026 11:27
A co hokejisti? Taky hrajou. A co Oveckinova profilovka na instagramu?
Reagovat
Patik
31.01.2026 11:31
Pred pár dňami hrala Anisimova Pegula..a oboje s vlajkami tiež mi to nejde do hlavy prečo.
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 11:32
U hokeje alespon je vyrazeni z repre hokeje.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:38
Vsak v tenisu taky, zadny fed, UC, DEC atd. stejne jak v lyzovani a dalsich... tak nehazej to jen na tenis...
Reagovat
Random33
31.01.2026 11:40
Presne tak, rusti hokejiste normalne hraji a lamou rekordy NHL
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:42
tak hraji i v nekterych fotbalovych klubech, basket, hazena atd... na tenis se to haze, neb je medialne hodne videt, tak je to proste vice na ocich, tot vse. kde se da, krom OH, MS, atd.
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 11:41
Kolik hracu, kteri se objimaji s Lukasenkem, muze hrat sport na mezinarodni urovni?
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:44
beloruskych...? nepocitane...;-))
pokud nejde prave o tymove souteze, kde maji reprezentovat stat... to nikde neni, ale jinak, jak jde o kluby, nebo individualni souteze... jsou vsude, vsude v kazdym sportu, na ktery jen pomyslis...:-))
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 11:50
vyjmenuj mi aspon 3, kteri prijali pozvani k Lukasenkovi a objimali se s nim v dobe valky na Ukrajine a pridej odkazy, kde to je videt
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 12:18
0 si jich nasel, to neni moc
Reagovat
zfloyd
31.01.2026 11:33
já jsem teda žádnou takovou objímající fotku neviděl
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 11:37
google Sabalenka, Lukasenko
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:23
Crans Montana..... nooo Roberta stale na cele po 10. holkach... wow... tak snad ten treti set Rybka take prekvapi... bo na cislech jak jsem videl, ze se jde do tretiho... tak to se mnu seklo :-D
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:27
Rybka bohužel ubrala na agresivitě, přenechala iniciativu Kladivářce a 0:2
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:34
Italky ve velke forme... Sofii se podarilo Robertu sesadit z prvniho placu...Ester se vubec nedarilo, italky pred OH.... v dobre forme...;-)
Reagovat
JLi
31.01.2026 11:22
Bramborářka se nedá, jedeeee
Reagovat
Patik
31.01.2026 11:22
Vyhrala som s prehľadom prvý set ešte jeden taký set a mám titul... Alebo nie ..radšej sa psychicky poskladam. .už viem prečo nesledujem ženský tenis.
Reagovat
JLi
31.01.2026 11:23
Mužů co se skládají je požehnaně vyrovnaně.
Reagovat
Patik
31.01.2026 11:29
V niektorom inom vesmíre možno.
Reagovat
JLi
31.01.2026 11:41
Tak nevím v kterém žiješ, když ženy nesleduješ, ale lezeš za nima neustále přes hranice.
Reagovat
JLi
31.01.2026 11:43
Tak nevím v kterém žiješ, když ženy nesleduješ, ale lezeš za nima neustále přes hranice.
Reagovat
Patik
31.01.2026 11:49
Len finále pozerávam.
Reagovat
Alien
31.01.2026 11:16
A je to v loji, to se nemělo stát! Fandím samozřejmě Jelině, Bojlera už bylo dost.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:18
Ano - to se nemělo stát smile ale stalo se. Tipoval jsem 2:1 pro Rybku, tak uvidíme.
Reagovat
Random33
31.01.2026 11:10
Ostry nastup, ktery se ve druhem setu dost otupil.
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 10:56
Elena musi, nemuze vyhrat Lukasenkova.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:48
Nic... Crans Montana volaaa... ;-)
Tak snad to v melbourne dopadne dobre.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:26
Martina spokojena, ja take... byla to pekna rychlovka... tak jeste jednu rychlovku a pak uz rozdavani poharu, medajli, cokolad, kapesniku a bazantu...

Aryna mimo kurt... velka chyba..co velka, obrovska chyba.
Vlcek v boxu Rybky uz jde na vec :-D :-D
Aryna asi nesledovala zapas se Swiatek.... kombinace Vlka s Rybou...eh... bude ve druhem slusny mazec ;-))
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:27
Doufám, že máš pravdu. Vukov už jede
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:30
Jeste uvidime... s cim se vrati Aryna...no...
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:33
Asi tam neco rozmlatila... je po navratu, teda vic klidnejsi... ale to uz bude asi pozde se vratit do zapasu... Vukov uz dal jasny smer :-)) otevirej kurt holka, co muzes, a plno jinych :-D
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:40
Tak vcera jsem zatommroval, tak ze to sakra musi uz vyjit :-D
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:29
idelane, jakby nam to nepreteklo do Super G. Coz bude asi hodne tezke.... po te pauze skoro nemozne, by se musela Aryna uplne vyhazet...
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:24
smile RYBKA smile SUPER smile 1. set je doma. Nicméně ve finále AO 23 také Rybka vyhrála 1. set 6:4 - takže ideálně Tygřici sundat ve 2 setech.
Reagovat
pantera1
31.01.2026 10:39
Jj, první set zvládla dobře, ale bude přituhovat. I kdyby to bylo ve třech, hlavně ať Cirkulu porazí, ať je to epické
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:43
Nyní začíná přituhovat. Aryna se uklidnila a hlavně jí to padá na lajny.
Reagovat
pantera1
31.01.2026 11:09
Jj, je rozjetá, bude to pro Rybku těžká šichta . Rybka se zatím drží, myslím že bude třetí set.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:13
A 3. set Rybka ve 2.setu ubrala plyn a hlavně 10. hru nezvládla
Reagovat
pantera1
31.01.2026 11:28
Teď je krize, teče 0:2. . Aryna se urvala ze řetězu, ale ještě není vymalováno, pořád se s tím dá něco dělat. .
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:33
No nevím 0:3 Teď jedině, že by se Arynka sesypala čemuž moc nevěřím.
Reagovat
pantera1
31.01.2026 11:35
Vypadá to mizerně sakra. Ach jo
Reagovat
pantera1
31.01.2026 11:40
Jsem začala raději uklízet a Rybka je snad zpátky .
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:47
smile
Reagovat
pantera1
31.01.2026 11:51
Uřvanec je rozhozenej. Rybka to už snad zvládne , Arynka si pak může nachcat na svou trofej .
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:52
smile
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:40
Stačilo trochu zatommrovat a 2:3 smile
Reagovat
Mantra
31.01.2026 10:22
paráda, teď hned brejk a pojdmi
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:12
Rybka lajnuje a Aryna jen prihlizi...
...vubec by mi nevadilo, jak by to takhle pokracovalo... ;-) Ale stale cekam ze se ta Aryna probudi...
Reagovat
Mantra
31.01.2026 10:15
no zatím se probouzí Rybka, do toho bb Aryny měla 44% 1st serv, a odvrátila 3 super servisy... jen tak dál
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:16
Ufffff 8. hra byl nervák, ale je to 5:3 smile
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 10:23
Ta byla pro první set rozhodující.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:25
smile
Reagovat
dappe
31.01.2026 10:06
Při servis gamech hráček/hráčů jako Rybakina je tenis úplně jiným sportem, prostě se hraje a nezdržuje.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:08
Přesně tak. Hraje to na Federera - žádné drbání, utírání do ručníku smile
Reagovat
Drzymalski
31.01.2026 10:06
Dva komentátoři na ES kecají a kecají. Hlavně ten Jindra nezavře ústa. Nestačil jeden, pánové?
Reagovat
Mayo
31.01.2026 10:01
Vamos Rybakina
Reagovat
Mantra
31.01.2026 09:59
zatím moc dobrý - a Sába je čím dál víc ve všem podobná Matce
Reagovat
Dave6969
31.01.2026 10:02
Myslíš Serenu jo?
Reagovat
Mantra
31.01.2026 10:07
jo
Reagovat
Drzymalski
31.01.2026 09:59
Finále spartakiády národů SSSR...
Reagovat
Dave6969
31.01.2026 09:57
Hlavně nesmí znervóznět Rybka
Reagovat
RFanousek
31.01.2026 09:56
Pokud AO vyhrají Sabalenka a Djokovič tak by to byl naprosto nejhorší výsledek, jaký bych si před turnajem uměl představit.
Takže pojď, Rybko.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 09:50
no koukam... skvely returnovy vstup rybky... pekne...;-)
aryna zatim premotivovana, ale cekam, ze se uklidni... a nebo...
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 09:52
returny má Rybka lahůdkové smile Tygřice tam zatím chodí ze strany na stranu a máchá rukama
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:00
Doufam, ze tam bude machat tlapama ze strany na stranu az do konce finale, a Rybka nebude muset hledat ani tu cestu :-D
Reagovat
vojta912
31.01.2026 09:44
Lukašenkovna ve dvou
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 09:38
To se má Rybka co činit, protože bodový náskok těch dvou je docela velký. Ještě tak ta Robotka, tam by to šlo, ale Aryna je na vrcholu usalašena dost bytelně. Myslím, že tam v pohodě vydrží min.do konce sezóny. Ještě nevím které.
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 09:39
Pod Liverpoola...
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 09:44
Ohledně No.1 je potřeba dnes vyhrát a pak se uvidí v průběhu sezóny
Reagovat
jeronym
31.01.2026 09:35
Nervi tady nejsme tady sami
Ovladej svy city akorat
Nesedej mi tvoje velky vnady
Jak mne bavi tak si budu hrat
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 09:13
Věřím, že Rybka po třísetové bitvě vyhraje a tím zahájí útok na trůn Tygřice, která už je světová jednička moc dlouho a chtělo by to změnu. smile
Reagovat

