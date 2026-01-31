Rybakinová je novou královnou Australian Open! Ve finálové řežbě skolila Sabalenkovou
Sabalenková – Rybakinová 4:6, 6:4, 4:6
Kvůli dešti se hrálo finále pod zataženou střechou. Rybakinová hned v úvodním gamu vytáhla fantastické returny, otočila z 0:30 na 40:30 a vypracovala si brejkbol. Ten Sabalenková skvělým servisem zlikvidovala, ale vzápětí udělala dvě chyby a připravila se o podání. Na returnu si Běloruska ani neškrtla a na výsledkovou tabuli se dostala až po skončení třetí hry.
Sabalenková působila bezradně a zároveň naštvaně i v následujících minutách, avšak stále si Rybakinovou udržovala na dosah jednoho brejku. Běloruska se postupně uklidnila a v osmém gamu se propracovala k prvním šancím na returnu. Soupeřka ovšem vytáhla dva vynikající servisy, obě hrozby chladnokrevně zlikvidovala a podání si uhájila.
Světová jednička nakonec prohraného úvodního gamu ze stavu 30:0 litovala. Rybakinová už ji totiž k žádné další příležitosti na returnu nepustila a náskok brejku si pohlídala až do konce setu, který trval 37 minut.
Po prohraném prvním setu Sabalenková opustila kurt a šla se zkoncentrovat do útrob stadionu. Tentokrát úvodní game zvládla a v tom následujícím znovu trápila Rybakinovou na jejím servisu. Dokonce měla postupně tři brejkboly, jenže světová pětka byla při těchto hrozbách opět neomylná a nemilosrdná a srovnala na 1:1.
Následující minuty žádné výraznější drama nenabídly a obě aktérky si bez větších problémů hájily servis. Sabalenková v sedmé hře udržela podání přes shodu, ujala se vedení 4:3 a dál udržovala šanci na vítězství.
Při skóre 4:5 přišel kritický game pro Rybakinovou. Ruská rodačka znervózněla a vůbec ho nezvládla. Bezchybné Sabalenkové hlavně kvůli vlastním minelám poprvé v utkání odevzdala servis, dokonce čistou hrou, a po hodině a půl se zápas posunul do rozhodujícího setu.
Sabalenkovou evidentně zisk druhého setu ohromně povzbudil. Do toho závěrečného totiž vlétla jako uragán a i díky vynikajícím returnům se ujala vedení 2:0. Brejk pak potvrdila, ačkoli se musela vypořádat s první brejkbolovou šancí soupeřky od úvodní sady.
O malou chvíli později však na příjmu zazářila Rybakinová a Sabalenkové poprvé od úvodního gamu zápasu sebrala servis. Světová jednička ale vzápětí disponovala dalším brejkbolem, při němž jen těsně minula nechytatelný return z bekhendu. O pár sekund poté svítil na výsledkové tabuli stav 3:3 a drama pokračovalo.
Srovnání velkého manka Rybakinovou povzbudilo, kdežto Sabalenková byla v přesně opačném rozpoložení. První jmenovaná toho využila, vypracovala si dva brejkboly v řadě a ten druhý v pořadí po laciné chybě Bělorusky proměnila. Náskok si na rozdíl od soupeřky pohlídala a po více než dvouhodinové bitvě mohla slavit.
Rybakinová se tímto vítězstvím dočkala úspěšné odvety za prohrané dramatické finále z roku 2023, v němž tady padla ve třech setech právě se Sabalenkovou. Letos odehrála v Melbourne své celkově třetí grandslamové finále, v tom úvodním ve Wimbledonu 2022 přemohla Ons Jabeurovou.
Svou celkovou finálovou bilanci upravila na 12:11 a na začátku letošní sezony pokračuje ve fenomenální formě z posledních měsíců loňského roku, během nichž ovládla Ningbo a Turnaj mistryň. Z posledních 21 duelů má bilanci 20:1, jedinou porážku utrpěla proti Karolíně Muchové před pár týdny v Brisbane.
Už po čtvrtečním postupu do finále bylo jasné, že se ve světovém pořadí vrátí na své kariérní maximum, třetí místo. V neděli se stala první šampionkou z Kazachstánu v historii Australian Open. Proti Sabalenkové zapsala svůj devátý kariérní skalp světových jedniček, pět z nich získala právě proti Bělorusce.
Rovněž Sabalenková postoupila do finále Australian Open bez ztráty setu. Dokonce do něj prošla už čtvrtým rokem po sobě. Na rozdíl od ročníků 2023-24 v něm ale podruhé v řadě neuspěla, loni podlehla v třísetové bitvě Madison Keysové.
Svou bilanci ve finále grandslamových podniků si zhoršila na 4:4. V loňské sezoně bojovala o titul z majoru celkem třikrát a z triumfu se radovala pouze na US Open, kde majitelka čtyř grandslamových vavřínů obhájila titul. V žebříčku zůstává suverénní světovou jedničkou s náskokem přes 3 000 bodů na druhou Igu Šwiatekovou.
Porážkou s Rybakinovou přišla o letošní neporazitelnost. Do finále nastupovala se stoprocentní bilancí 11:0, která zahrnuje úspěšnou obhajobu titulu na generálce v Brisbane.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
1. Svitolina. Skvely turnaj, jako mama dosahla na SF. Necekal jsem takovy uspech. Hodne pomohla delsi pauza, kterou si udelala dobrovolne pred prvnim majorem. Progres ve hre, vliv Gaela.
2. Batunkova, mimo trhlin na servisu, prosla vitezne kvalifikaci skvellu hrou, hodne zaujala a velmi rychle si ziskala australske publikum, dosla do maleho SF. Jiste zajimava budoucnost jestli jde o tenisovou hru... ktera je atraktivni, dokaze navazat rychle kontakt s divaky.
3. Zeynep Sonmez. hodne sikovna hracka. prosla skvele kvalifikaci. Je videt ze dokaze zahrat dobre zapasy. Prekvapila i kvalita uderu, ale chybi stale zkusenosti. Pokud by se ji tohle podarilo vyladit... coz jednoduche neni... ale rozhodne prekvapenim byla... dokazala vyuzit losu do prvniho kola, a zkusenou hracku, ktere se tady sice nedari, vyradit.
V jedne vete... byl to Major o hledani novych cest, nejen ve hre s viteznou cestou Rybakiny, ale i v mode a rozbijeni raket... ;-))
Velkou zásluhu na titulu má trenér Vukov i dnes např. za stavu 0:3 sehrál klíčovou roli. Zkrátka Rybka mu důvěřuje a společně jim to ladí a hlavně vyhrávají.
Jinak ten choke Sabalenky byl celkem nevídaný ve třetím setu, ale nedošlo k němu jenom kvůli zhoršení Sabalenky, ale i konzistenci Eleny. Opravdu.... velice kvalitní finále. Nebyl to typický ženský "meh". Velice kvalitní konfrontace.
Jak už zmínil Liverpool22 níže, klíčový okamžik třetího setu přišel za stavu 0-3 a 30:30 při podání Rybky, kdy se zoufale podívala na svůj tým a od Vukova dostala povzbuzení. Potom 5 gemů v řadě.
Tohle finále bylo skvělé, protože v něm nebyla žádná autistika Swiatek, žádná LGBTQ Gauff a žádná nesportovní ubrečené Kostyuk nebo Svitolina, které tahají politiku do sportu.
A vlastně už semifinále bylo hodně na pohodu, protože tam byla i cool Pegula. Závěr? Gratulace vítězce, poražená amazonka Saba určitě vyhraje další GS v tomto roce. Obě holky hrály skvěle. Též gratulace Vukicovi za satisfakci po šikanu od "Me too". :))
Jako hodne ji to lezi v zaludku, a bude dlouho asi lezet, ze ji ruska federace poslala do haje...a myslim ,dokud bude moct vyhrat, tak si urcite neodpusti... no ale pravem, nabidka Kazachstanu nam dnes zachranila finale... jinak by uz studovala nekde v USA a kdo vi jestli by to dnes nekdo jiny zvladl... tak jak ona,,,,
https://youtu.be/-G5XfHp9eb0?si=4fJXIO08cL8hw519
Ale hlavne Elena, predvedla skvely return, hodne skvela na druhem servisu, pekne uhly z BH, ktere padala na lajnu, skvele zmeny rytmu na FH, vyuziti protipohybu, otevirani kurtu...
No a ten druhy set a zacatek tretiho jsem nevidel, takze z meho pohledu hrala paradne a vypadky... mne minuly... ;-))
Obrovska radost, moc jsem ji to fakt pral... hracka s nejcistsimu udery na svete... Pohar v dobrych a sikovnych tenisovych rukou... Vukov zpet... souperky se maji na co tesit... ;_-))
Martina s Angie na tribude rozhodne spokojene...
Každopádně velká gratulace, za předváděné výkony hlavně ve druhém týdnu si trofej naprosto zasloužila. Bravo!!!
Doslova uz ji skrti
v potu se nam koupu.
Rybka sanci nepustila,
Arynku nam porazila...
Tak doufejme, ze Rybka nemine posledni micky...;-))
pokud nejde prave o tymove souteze, kde maji reprezentovat stat... to nikde neni, ale jinak, jak jde o kluby, nebo individualni souteze... jsou vsude, vsude v kazdym sportu, na ktery jen pomyslis...:-))
Tak snad to v melbourne dopadne dobre.
Aryna mimo kurt... velka chyba..co velka, obrovska chyba.
Vlcek v boxu Rybky uz jde na vec :-D :-D
Aryna asi nesledovala zapas se Swiatek.... kombinace Vlka s Rybou...eh... bude ve druhem slusny mazec ;-))
...vubec by mi nevadilo, jak by to takhle pokracovalo... ;-) Ale stale cekam ze se ta Aryna probudi...
Takže pojď, Rybko.
aryna zatim premotivovana, ale cekam, ze se uklidni... a nebo...
Ovladej svy city akorat
Nesedej mi tvoje velky vnady
Jak mne bavi tak si budu hrat