Kopřiva na trávě válí. Busemu nedal šanci a zahraje si už o semifinále

DNES, 14:15
Aktuality 8
ATP MALLORCA - Vít Kopřiva (29) si zahraje na travnatém podniku na Mallorce čtvrtfinále. V utkání druhého kola přehrál peruánského soupeře Ignacia Buseho (22) po setech 7:5, 6:1 a jeho dalším vyzyvatelem bude Američan Ethan Quinn.
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Buse Ignacio
Vít Kopřiva si zahraje na Mallorce o semifinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Claus Bergmann)

Kopřiva – Buse 7:5, 6:1

Že Kopřiva a hra na trávě nejdou dohromady? Český tenista dává jasně najevo, že to tak striktní rozhodně nebude. Po více než solidním představení v Halle proti Alexanderovi Zverevovi se na dalším travnatém podniku na Mallorce dostal již do čtvrtfinále.

Do zápasu s Busem vstoupil Kopřiva výborně, když hned prolomil úvodní Peruáncovo podání. Při tom svém následně odvrátil tři brejkboly a šel do vedení 2:0. Když si Buse neuhlídal ani svůj druhý servis a český tenista brejk následně potvrdil, zdálo se být o výsledku úvodní sady rozhodnuto.

Za stavu 5:1 se ale úvod utkání začal pro rodáka z Bílovce nepříjemně komplikovat. Díky zlepšené soupeřově hře, ale především vlastním chybám o luxusní náskok přišel a rázem bylo vyrovnáno – 5:5. Kopřivu ale velmi lehce ztracené vedení nedeprimovalo. Vzápětí potřetí v setu vzal soupeři servis, své podání využil čistou hrou a první sadu tak získal za 46 minut po boji 7:5.

Rodák z Limy nezačal druhou sadu vůbec dobře. Na kurtu působil v horkém počasí pasivním dojmem, velmi často chyboval a na výsledku se to velmi brzy začalo ukazovat. Výrazně aktivnější Kopřiva ve třetím gamu poprvé v sadě sebral Busemu podání, brejk vzápětí potvrdil a dostal se do vedení 3:1.

Nadále pasivní Peruánec nebyl schopen úspěšně zakončit ani dobře rozehrané výměny. Kopřiva byl v této fázi utkání jasně lepší ve všech směrech. V páté hře znovu vzal svému rezignovaně působícímu soupeři podání, následně potvrdil to své a vedl už 5:1. Český tenista už podobné problémy jako v prvním setu nedopustil, utkání dovedl k vítěznému konci po setech 7:5, 6:1 a mohl slavit po hodině a 16 minutách zasloužený postup.

Výsledky turnaje ATP 250 na Mallorce

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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Tomas_Smid_fan
24.06.2026 15:30
Paráda, Vítku! To je velmi milé překvapení proti nevybroušenému diamantu
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Kapitan_Teplak
24.06.2026 14:59
Tak to jsem tedy opravdu nečekal
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Diabolique
24.06.2026 14:22
Vitek neskutecnej borec! Buse je sakra skalp!
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Tomas_Smid_fan
24.06.2026 15:28
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Sinetlive13
24.06.2026 14:18
Od prosince 2025 už není Kopřiva svěřencem Jaroslava Pospíšila. Na jeho zlepšení má podíl nový trenérský tým.
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Diabolique
24.06.2026 14:22
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PTP
24.06.2026 14:31
A masivní nehynoucí podpora na TP!
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Kapitan_Teplak
24.06.2026 15:00
Jaký ?
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