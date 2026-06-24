Kopřiva na trávě válí. Busemu nedal šanci a zahraje si už o semifinále
Kopřiva – Buse 7:5, 6:1
Že Kopřiva a hra na trávě nejdou dohromady? Český tenista dává jasně najevo, že to tak striktní rozhodně nebude. Po více než solidním představení v Halle proti Alexanderovi Zverevovi se na dalším travnatém podniku na Mallorce dostal již do čtvrtfinále.
Do zápasu s Busem vstoupil Kopřiva výborně, když hned prolomil úvodní Peruáncovo podání. Při tom svém následně odvrátil tři brejkboly a šel do vedení 2:0. Když si Buse neuhlídal ani svůj druhý servis a český tenista brejk následně potvrdil, zdálo se být o výsledku úvodní sady rozhodnuto.
Za stavu 5:1 se ale úvod utkání začal pro rodáka z Bílovce nepříjemně komplikovat. Díky zlepšené soupeřově hře, ale především vlastním chybám o luxusní náskok přišel a rázem bylo vyrovnáno – 5:5. Kopřivu ale velmi lehce ztracené vedení nedeprimovalo. Vzápětí potřetí v setu vzal soupeři servis, své podání využil čistou hrou a první sadu tak získal za 46 minut po boji 7:5.
Rodák z Limy nezačal druhou sadu vůbec dobře. Na kurtu působil v horkém počasí pasivním dojmem, velmi často chyboval a na výsledku se to velmi brzy začalo ukazovat. Výrazně aktivnější Kopřiva ve třetím gamu poprvé v sadě sebral Busemu podání, brejk vzápětí potvrdil a dostal se do vedení 3:1.
Nadále pasivní Peruánec nebyl schopen úspěšně zakončit ani dobře rozehrané výměny. Kopřiva byl v této fázi utkání jasně lepší ve všech směrech. V páté hře znovu vzal svému rezignovaně působícímu soupeři podání, následně potvrdil to své a vedl už 5:1. Český tenista už podobné problémy jako v prvním setu nedopustil, utkání dovedl k vítěznému konci po setech 7:5, 6:1 a mohl slavit po hodině a 16 minutách zasloužený postup.
Výsledky turnaje ATP 250 na Mallorce
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře