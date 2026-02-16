Kopřiva pokračuje v parádním začátku sezony. V Riu slaví premiérové vítězství na pětistovkách

ATP RIO DE JANEIRO - Vít Kopřiva (27) zažívá letos velmi povedený vstup do sezony a jeho rozhodnutí vydat se na jihoamerické antukové turnaje Golden Swing se vyplácí. Český tenista zvládl svůj úvodní duel i na podniku ATP 500 v Riu de Janeiru, kde porazil 6:2, 7:6 domácího 258. hráče světa Gustava Heideho (23) a připsal si premiérovou výhru na takto prestižní akci. Jeho dalším soupeřem bude vítěz argentinského souboje mezi Camilem Ugem Carabellim a Románem Andrésem Burruchagem.
Vít Kopřiva v Riu de Janeiru začal vítězně (@ ČTK / imago sportfotodienst / Clever Felix)

Kopřiva – Heide 6:2, 7:6

Kopřiva na únorových jihoamerických turnajích Golden Swing potvrzuje, že je antuka jeho nejoblíbenějším povrchem. Minulý týden na dvěstěpadesátce v argentinském Buenos Aires si připsal skalp Mattea Berrettiniho a postoupil do čtvrtfinále. A ve skvělé formě pokračuje i na podniku ATP 500 v Riu de Janeiru.

Český tenista zde na úvod přehrál domácí divokou kartu Heideho a proti hráči z druhé poloviny třetí stovky zvládl potvrdit roli velkého favorita. V prvním setu ovládl úvodní čtyři gamy v řadě, odvrátil všech pět brejkbolů a jasně dominoval.

Druhá sada už byla daleko vyrovnanější. Kopřiva se v ní dostal hned na začátku do náskoku o brejk, v osmé hře však poprvé v zápase ztratil podání a nechal soupeře srovnat. Set následně dospěl do tie-breaku, který nakonec lépe zvládl Čech. Získal čtyři z posledních pěti míčků zápasu a po hodině a 50 minutách postoupil do osmifinále.

Kopřiva se tak stal prvním českým hráčem, který na tomto turnaji slavil výhru. Zároveň si také poprvé v kariéře připsal výhru v hlavní soutěži na prestižních pětistovkách. O své největší čtvrtfinále se utká s vítězem argentinského souboje mezi Camilem Ugem Carabellim a Románem Andrésem Burruchagem.

Výsledky turnaje ATP 500 v Riu de Janeiru

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
