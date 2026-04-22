Kopřiva smetl bývalého čtvrtfinalistu za necelou hodinu. V Madridu dorazil soupeře kanárem
Kopřiva – Zhang 6:2, 6:0
Kopřiva si v úvodu snadno držel servis a třetí game zakončil naprosto skvělým kraťasem. Po výměně stran se dostal k šanci i při podání Zhanga. Po skvělém returnu si vypracoval dva brejkboly. Ani jednou se však nedostal do hry. Třetí možnost si vypracoval po skvělém vítězném bekhendu po lajně, který se jen těsně vešel do kurtu. Tentokrát už po chybě Číňana mohl slavit brejk, který následně i díky dvěma esům potvrdil čistou hrou a odskočil na 4:1.
V šesté hře Kopřiva sahal po dalším zisku soupeřova podání. Skóre 30:0 však nevyužil a nechal Zhanga snížit. Na vlastním servisu nemusel čelit žádnému brejkbolu a blízko k ukončení sady měl už na returnu v osmém gamu. V dlouhé hře nevyužil tři setboly, když při nich ani jednou nevrátil číňanovo podání. Napočtvrté už to vyšlo, když českému tenistovi pomohl jeho soupeř chybou na síti a o vítězi úvodního dějství bylo rozhodnuto.
I druhou sadu začal Kopřiva skvěle. Na příjmu uspěl hned v úvodu a po čisté hře na servisu, kterou zakončil svým třetím esem, se rychle dostal do vedení 3:0. A v jízdě nezastavoval. Znovu prolomil Zhangovo podání, brejk následně potvrdil a získal už sedmý game v řadě. V závěru už Číňan působil odevzdaně a zřejmě chtěl být co nejdříve pryč z kurtu. V šestém gamu spěchal a hrál na obrovské riziko, utkání zakončil dvojchybou a českému hráči tak postup do druhého kola daroval.
Zhang si právě tady v Madridu zapsal svůj životní výsledek. V roce 2023 zde postoupil až mezi nejlepší osmičku a zaznamenal tak svůj nejlepší výsledek na Masters. Od té doby zde však nevyhrál, předloni uhrál jen pět her a letos schytal debakl i s kanárem.
Český tenista hraje na kurtech v Caja Mágica potřetí a znovu posune své zdejší maximum. V roce 2024 skončil hned na úvod kvalifikace, kterou o rok později prošel po dvou třísetových bitvách a dohrál až v prvním kole. Letos přidal i premiérovou výhru v hlavní soutěži, na kterou potřeboval pouhých 56 minut, a ve druhém kole vyzve turnajovou devítku Rubljova.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
