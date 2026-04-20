Kosťuková o tenisu na Ukrajině: Letí drony a rakety, to nic není, říkaly mi děti
Po vítězství přišel emotivní projev, ve kterém Kosťuková zdůraznila historický význam finálového duelu dvou ukrajinských hráček. Připomněla také aktuální sílu ukrajinského tenisu, když poukázala na šest hráček v první stovce světového žebříčku, a vyjádřila přání inspirovat další generace.
"Nebudu mluvit francouzsky. Promiňte, lidi, prostě to neumím. Moc ráda bych. Pro mě tento zápas nebyl jen zápasem. Myslím, že to byl historický okamžik pro ukrajinský tenis. Poprvé hrají ve finále dva Ukrajinci. Vím, kolik práce, obětí, slz a potu je do tohoto sportu vloženo, aby se člověk mohl dostat na toto pódium. Jsem na ukrajinský tenis v tuto chvíli neuvěřitelně hrdá. Máme 6 hráčů z top 100 a jen doufám, že tento zápas, Veronika a já budeme moci inspirovat více dětí, aby si tento sport vyzkoušely," uvedla vítězka.
Ukrajinské hráčky zároveň dlouhodobě čelí náročné situaci způsobené válkou ve své zemi, která na ně vytváří další tlak. Kosťuková v této souvislosti zdůraznila důležitost jejich přítomnosti na okruhu WTA a otevřeně hovořila i o vlastních sportovních frustracích "Prohrála jsem spoustu zápasů s hráčkami z první desítky, zejména na grandslamových turnajích. V každém jsem došla daleko a proti těmto velkým hráčkám jsem se prostě nedokázala prosadit," řekla.
Před turnajem se Kosťuková vrátila i k neobvyklé zkušenosti s tréninkem na Ukrajině, kde poprvé od začátku války absolvovala plnohodnotnou přípravu. Popsala momenty, kdy během tréninku zazněl letecký poplach a v dálce byly slyšet exploze. "Bylo to poprvé, co jsem na Ukrajině pořádně hrála tenis od začátku války. Byl to nejpodivnější zážitek mého života – trénovat, když se spustil poplach před náletem. Hráli jsme dál, protože jsme prostě museli dokončit trénink, ale v dálce jsme slyšeli exploze," uvedla.
Dodala, že situace v ní vyvolávala úzkost, a přemýšlela, zda zůstat, nebo odejít do bezpečí. Překvapila ji však reakce okolí, včetně dětí, které situaci vnímaly s klidem. "I děti říkaly: ‚Letí drony a rakety, to nic není.‘ Uvnitř jsem měla úzkost a přemýšlela jsem, jestli bychom měli utéct. Všichni kolem mě se ale zdáli klidní, takže jsem si říkala, že bych měla zůstat v klidu. Byla to velmi zvláštní zkušenost," popsala.
Senzační tažení mladé Ukrajinky utnula krajanka. Kosťuková slaví druhý titul
