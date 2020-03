Kotyza: Muchová? Všem nám je jasné, že možnosti má veliké

Třiadvacetiletá Muchová loni vylétla jako další z českých hráček s šikovnou rukou na světový okruh, vyhrála jeden turnaj WTA a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. V žebříčku si vylepšila maximum na 21. místo a nyní je jen o pět příček níž.

"Intuice mi napověděla, že je to pro mě výzva," řekl Kotyza, co mimo jiné rozhodlo, že se rozhodl olomouckou rodačku trénovat. "Je sice na žebříčku vysoko, ale ještě se musí oťukat. Proto nemá cenu dělat velká prohlášení, co je skvělé a co ne. Musíme se ještě lépe poznat, ale všem nám je jasné, že možnosti má veliké," řekl.

Kotyza slavil největší úspěchy s Petrou Kvitovou, která pod jeho vedením v letech 2011 a 2014 vyhrála Wimbledon. Loni spolupracoval s Barborou Strýcovou, která na trávě v All England Clubu došla ve dvouhře do semifinále a vyhrála čtyřhru. "Já jsem měl Wimbledon rád už ve chvíli, kdy jsem netušil, že budu mít to štěstí trénovat šampionku nebo semifinalistku," řekl Kotyza.

Nyní může v Londýně přidat další úspěch s Muchovou, loňskou čtvrtfinalistou slavného turnaje na trávě. "Jednoznačně. Kdybych měl říct pořadí, kde si myslím, že by mohla být nejúspěšnější, tak W je určitě číslo jedna. Nevadilo by mi to portfolio rozšířit. To vůbec ne," usmál se.

Právě pestrá a oku fanouška lahodící hra je základem úspěchu Muchové. Dobře podává, dokáže se držet ve výměnách, ale i zaútočit. "Tahle výjimečnost je dvousečná. Nemusí znamenat, že bude vždycky úspěšná," upozornil Kotyza.

Zapracovat chce na taktice

Nepředpokládá, že bude potřeba dělat velké zásahy do hry nové svěřenkyně. Jen chce předejít tomu, aby takzvaně neumírala na krásu. "Nezabíjet ji, protože to by byla taky špatná cesta. Musíme najít balanc mezi kreativitou a účelnou hrou, aby se mohla opřít i o něco jiného. Řekněme to takhle: ona už má třešinku na dortu, my teď musíme zapracovat, aby ten dort byl pevný a ona tu třešinku používala ve správné okamžiky," řekl Kotyza.

Muchovou čeká nejen práce na kurtu, ale i mimo něj. Podle kouče ještě potřebuje zlepšit taktiku hry. "Občas jsem z ní měl totiž při zápasech pocit, jako by byla na jevišti a hrála nějaké představení nezávisle na tom, kdo je na druhé straně. S tím se dá u ní pracovat. Ale zatím chci být hlavně pozorovatelem, ještě lépe ji potřebuju poznat."

Dvaapadesátiletý Kotyza si prvně zvyká na fakt, že hráčku převzal během sezony. První poznávací turnaje absolvují na velkých akcích v Indian Wells a v Miami. "Musíme dělat věci za pochodu. Věřím, že teď za měsíc, co spolu budeme v Americe, se dá leccos rozpoznat a může mi to pomoct do práce dál," řekl trenér.

Muchovou letos čeká sezona, v které obhajuje hodně bodů. Možná ji v žebříčku čeká propad. "Může být a nemusí. Ale vím, co znamená slovo očekávání, jak velký a těžký bágl na zádech to je. Nemá cenu mít obrovská očekávání, ale je třeba tvrdě pracovat a dělat věci, které mají smysl. Pak uvidíme," řekl Kotyza, který s tenistkou neabsolvuje kompletní program turnajů, aby mohl být i s rodinou.