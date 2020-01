Kr. Plíšková neztratila set ani s Bondarenkovou a v Shenzhenu je v semifinále

Kristýna Plíšková začíná sezonu čtvrtý rok po sobě v Shenzhenu a potřetí v Číně nechyběla ve čtvrtfinále. Ale zatímco v letech 2017 a 2018 zůstaly dveře do semifinále zavřené, dnes je sedmadvacetiletá rodačka z Loun dokázala otevřít.



Poté, co v předchozích dvou kolech přehrála Rumunku Irynu Beguovou i obhájkyni titulu a světovou jedenáctku Arynu Sabalenkovou z Běloruska, neztratila set ani s Ukrajinkou Katerynou Bondarenkovou.



Dnes sice Plíšková poprvé v sezoně neudržela svůj servis, ale příliš mrzet jí to nemuselo. Stalo se tak v prvním setu za stavu 4-1, kdy už měla v zádech náskok dvou brejků. Další brejkbol už o šest let starší soupeřce nenabídla a po necelé hodině a čtvrt zvítězila 6-4 6-4. K výhře si pomohla 16 es, ve třech duelech jich nastřílela už 33.



Plíšková je v semifinále turnaje WTA popáté v kariéře, z toho potřetí za posledních devět měsíců. Do finále se dosud dostala dvakrát - v Taškentu 2016 triumfovala, v Praze 2017 neudržela náskok setu a brejku.



O třetí finále si sedmadvacetiletá Češka zahraje proti sedmé nasazené Kazašce Jeleně Rybakinové, s níž se dosud neutkala. Dvacetiletá Rybakinová si dnes poradila ve třech setech s Belgičankou Elise Mertensovou.



O druhé místo ve finále se utkají Španělka Garbiñe Muguruzaová a Ruska Jekatěrina Alexandrovová.



Do finále čtyřhry suverénně propluly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které ve třech zápasech ztratily pouze osm gamů. V semifinále dnes vyřadily kanadsko-japonskou dvojici Sharon Fichmanová a Miju Katóová po vítězství 6-2 6-1.



V minulém roce Krejčíková se Siniakovou ovládly turnaje v Torontu a Linci, v životní sezoně 2018 dobyly grandslamové trofeje ve Wimbledonu a na Roland Garros. Finále hrály společně ještě čtyřikrát včetně předloňského Turnaje mistryň.



O celkově pátý společný titul budou Krejčíková se Siniakovou bojovat v sobotu proti domácí dvojici Ying-Ying Duan a Saisai Zheng, nebo japonsko-rumunskému páru Misaki Doiová a Monica Niculescuová,

• WTA INTERNATIONAL SHENZHEN •

Čína, tv. povrch, 775.000 dolarů

čtvrteční výsledky (09. 01. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Kr. Plíšková (ČR) - K. Bondarenková (Ukr.) 6-4 6-4 Rybakinová (7-Kaz.) - Mertensová (3-Belg.) 6-4 4-6 6-2 Alexandrovová (5-Rus.) - Qiang Wang (4-Čína) 3-6 6-4 6-3 Muguruzaová (6-Šp.) - Dijasová (Kaz.) 6-4 2-6 6-4 • Čtyřhra - semifinále • Krejčíková/Siniaková (2-ČR) - Fichmanová/Katóová (Kan./Jap.) 6-2 6-1