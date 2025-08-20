Krach hvězd na US Open. Alcaraz s Raducanuovou neuspěli, v mixu dohrál i Djokovič
Pegulaová/Draper – Raducanuová/Alcaraz 4:2, 4:2
Raducanuová a Alcaraz vyhráli US Open ve dvouhře, ovšem v mixu hvězdné spojení vůbec nefungovalo. Britská hvězda a španělský supertalent ztroskotali hned v prvním kole, v němž čelili nasazeným jedničkám Jessice Pegulaové a Jackovi Draperovi.
Britsko-španělský tandem se dostal k brejkbolu pokaždé jen v momentě, kdy soupeři podávali na zisk setu. Na třetí setbol v úvodní sadě, který byl zároveň brejkbolem, vyrobil Alcaraz velkou chybu a Američanka s Britem šli do vedení.
Alcaraz s Raducanuovou za stavu 1:3 ve druhém dějství zlikvidovali tři mečboly v řadě a pak mohli skóre srovnat. Ani svou druhou brejkbolovou šanci v zápase však nevyužili a po pouhých 51 minutách se s turnajem rozloučili.
Danilovičová/Djokovič – Andrejevová/Medveděv 2:4, 3:5
Hned v úvodním kole smíšené čtyřhry dohrálo i další hvězdné jméno. Nejúspěšnější hráč všech dob Djokovič nastoupil s krajankou Danilovičovou, ale Srbové žádnou výhru nezaregistrovali. Nad jejich síly byli hned Daniil Medveděv s Mirrou Andrejevovou.
Djokovič s Danilovičovou klidně mohli oba sety získat na svou stranu. V prvním setu ale nevyužili dva brejkboly při skóre 2:1 a v následující sadě nedotáhli náskok 3:1 a zahodili dva setboly. Zápas zakončili 14 prohranými body v řadě.
Právě Andrejevová s Medveděvem byli čtvrtfinálovými protivníky Pegulaové a Drapera. Američanka s Britem zvítězili suverénně 6:1, 6:1 a půjdou ve středečním semifinále na Igu Šwiatekovou a Caspera Ruuda. Rovněž Polka s Norem prošli mezi čtyři nejlepší páry naprosto suverénně.
V semifinále už jsou také obhájci titulu Sara Erraniová s Andreou Vavassorim. Italové se utkají s náhradníky Danielle Collinsovou a Christianem Harrisonem, Američané se do soutěže dostali až po odstoupení Jannika Sinnera, jenž měl hrát s Kateřinou Siniakovou.
Ani jeden z 12 úterních zápasů (osm utkání prvního kola a čtyři čtvrtfinálové duely) nenabídl rozhodující set. Ve středu se odehraje semifinále i finále.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře