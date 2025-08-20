Krach hvězd na US Open. Alcaraz s Raducanuovou neuspěli, v mixu dohrál i Djokovič

VČERA, 23:34
Aktuality 4
US OPEN - Smíšená čtyřhra na probíhajícím US Open přišla hned v prvním kole o některé z největších hvězd. Carlos Alcaraz (22) společně s Emmou Raducanuovou (22) ztroskotali v mixu hned v prvním kole a do čtvrtfinále se nedostal ani rekordman Novak Djokovič (38), který startoval s krajankou Olgou Danilovičovou.
Hvězdy Carlos Alcaraz a Emma Raducanuová skončili hned na úvod (© TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Pegulaová/Draper – Raducanuová/Alcaraz 4:2, 4:2

Raducanuová a Alcaraz vyhráli US Open ve dvouhře, ovšem v mixu hvězdné spojení vůbec nefungovalo. Britská hvězda a španělský supertalent ztroskotali hned v prvním kole, v němž čelili nasazeným jedničkám Jessice Pegulaové a Jackovi Draperovi.

Britsko-španělský tandem se dostal k brejkbolu pokaždé jen v momentě, kdy soupeři podávali na zisk setu. Na třetí setbol v úvodní sadě, který byl zároveň brejkbolem, vyrobil Alcaraz velkou chybu a Američanka s Britem šli do vedení.

Alcaraz s Raducanuovou za stavu 1:3 ve druhém dějství zlikvidovali tři mečboly v řadě a pak mohli skóre srovnat. Ani svou druhou brejkbolovou šanci v zápase však nevyužili a po pouhých 51 minutách se s turnajem rozloučili.

Danilovičová/Djokovič – Andrejevová/Medveděv 2:4, 3:5

Hned v úvodním kole smíšené čtyřhry dohrálo i další hvězdné jméno. Nejúspěšnější hráč všech dob Djokovič nastoupil s krajankou Danilovičovou, ale Srbové žádnou výhru nezaregistrovali. Nad jejich síly byli hned Daniil Medveděv s Mirrou Andrejevovou.

Djokovič s Danilovičovou klidně mohli oba sety získat na svou stranu. V prvním setu ale nevyužili dva brejkboly při skóre 2:1 a v následující sadě nedotáhli náskok 3:1 a zahodili dva setboly. Zápas zakončili 14 prohranými body v řadě.

Právě Andrejevová s Medveděvem byli čtvrtfinálovými protivníky Pegulaové a Drapera. Američanka s Britem zvítězili suverénně 6:1, 6:1 a půjdou ve středečním semifinále na Igu Šwiatekovou a Caspera Ruuda. Rovněž Polka s Norem prošli mezi čtyři nejlepší páry naprosto suverénně.

V semifinále už jsou také obhájci titulu Sara Erraniová s Andreou Vavassorim. Italové se utkají s náhradníky Danielle Collinsovou a Christianem Harrisonem, Američané se do soutěže dostali až po odstoupení Jannika Sinnera, jenž měl hrát s Kateřinou Siniakovou.

Ani jeden z 12 úterních zápasů (osm utkání prvního kola a čtyři čtvrtfinálové duely) nenabídl rozhodující set. Ve středu se odehraje semifinále i finále.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
vavrinec
20.08.2025 01:35
Vidím to jasně na vítězství Errani, Vavassori, z čehož organizátoři nebudou šťastni. Určitě doufají ve vítězství nějakých známých singlistů.
Reagovat
Mony
20.08.2025 00:55
To tak bývá, když se nasazuje podle single rankingu
Reagovat
Serpens
19.08.2025 23:59
Padají jako hrušky, jeden za druhým, všichni do jednoho motivací doslova hýřící všemi směry...
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 23:38
Errani, Vavassori
Reagovat

