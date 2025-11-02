Krach v prvním zápase. Obhájkyně titulu Gauffová začala Turnaj mistryň porážkou
Gauffová - Pegulaová 3:6, 7:6, 2:6
Že podání nebude velkou zbraní ani jedné z tenistek, potvrzovaly Gauffová s Pegulaovou od prvních míčů. V prvních pěti gamech se totiž nenašla hráčka, která by byla schopná vlastní servis obhájit.
Pegulaová o něj přišla dvakrát, Gauffová dokonce třikrát. První tenistkou, které se povedlo si servis udržet, byla až v šesté hře rodačka z Buffala, která se tak dostala do vedení 4:2.
Světová dvojka už ve zbytku setu na returnu neuspěla, sama naopak ještě jednou zaváhala, a po 36 minutách tak získala první set v poměru 6:3 Pegulaová.
Druhý set ale začala Pegulaová ztraceným podáním, čehož obhájkyně titulu dokonale využila. Gauffová výrazně zlepšila svůj servis, na svou soupeřku pálila podání přesahující dvousetkilometrovou rychlost a vyplácelo se jí to.
Do problémů se dvojnásobná grandslamová šampionka dostala jen ve čtvrtém gamu, kdy musela odvracet dva brejkboly, jinak si při svých gamech, stejně jako její soupeřka, počínala suverénně.
To přestalo platit v samotném závěru setu. Nejdříve Gauffová za stavu 5:4 nedokázala sadu dopodávat. Poté jí soupeřka ztrátou vlastního podání nabídla stejnou možnost ještě jednou, ani tentokrát ale žebříčková favoritka neuspěla.
Rozhodnout tak musela zkrácená hra, ve které měla jistější ruku Gauffová, získala ji poměrem 7:4 a poslala utkání do rozhodující sady.
V ní už měla navrch starší z obou tenistek. Gauffová si v celém setu jen v jediném případě obhájila servis, na podání se trápila i Pegulaová, když kromě jednoho gamu v každé hře na svém podání odvracela brejkboly.
V klíčových situacích byla nakonec jistější tenistkou Pegulaová a po dvou hodinách a 18 minutách se mohla radovat z vítězství 3:6, 7:6, 6:2.
"Byl to opravdu velmi těžký zápas. Byl to duel jako na horské dráze. Coco výborně podávala, bylo těžké čelit takovému servisu. Ale nakonec jsem to zvládla, jsem moc spokojená," říkala po utkání šťastná vítězka.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Gauff 17 DF, často i dvoumetrové auty z 2. servisu
Fandina by řekla: "je to šikulka"
pokud jde o DF, tak po USO DF 9% vs. letos 10 %, takže jen malé zlepšení
to její lhaní o zlepšení servisu bylo trapné
hlavní důvod je její myslivna
#psychopatka.v.sebeklamu