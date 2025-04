Krejčíková: Doufala jsem, že zranění nebude tak vážné. Chci stihnout Paříž

Barbora Krejčíková (29) se vrací po zranění zad k tenisu a ráda by stihla Roland Garros. Přestože věřila v rychlejší uzdravení a letošní absence ji mrzí, snaží se myslet pozitivně. Loňská wimbledonská vítězka to dnes řekla novinářům před začátkem kvalifikačního duelu Poháru Billie Jean Kingové v Ostravě, kam přijela české hráčky podpořit.

"Jsem moc ráda, že tu můžu být a holky podpořit. A také mě hodně mrzí, že nehraju," řekla Krejčíková. "Zdravotní stav postupuje dobře, ale pomalu. Tak nějak to směřuju k tomu, že doufám, že stihnu Paříž, a kdybych stihla ještě něco před tím, tak budu ráda," uvedla.



Devětadvacetiletá Krejčíková chybí na kurtech více než pět měsíců. Naposledy odehrála listopadové semifinále Turnaje mistryň, kde nestačila na Číňanku Zheng Qinwen. Od té doby se potýká ze zdravotními problémy. V současné době ji trápí záda v oblasti beder.



"Je to těžké. Je smutné, že nehraju a že jsem musela vynechat tak velkou část sezony. Doufala jsem, že zranění nebude tak vážné a že rekonvalescence bude rychlejší, ale bohužel to tak není. Snažím se na to ale nahlížet s optimismem, že to teď bude pozitivní a půjde to jen dopředu," řekla Krejčíková.



Dvojnásobná grandslamová vítězka z dvouhry se dostala do fáze, kdy může již podle lékařů dělat vše. Nechce ale nic uspěchat. "Postupně to zatěžuju. Tenis hraju třikrát, maximálně čtyřikrát týdně, hodinu až hodinu a půl," popsala patnáctá hráčka světa. "Psychicky je to náročné, ale stejně tak náročné je, když jste na okruhu, jezdíte z turnaje na turnaj a týden co týden musíte podávat výkony," podotkla.

Do Ostravy přijela podpořit krajanky, které dnes bojují proti Španělsku o postup na finálový turnaj do čínského Šen-čenu. "Už jsem tuhle roli zažila. Zaprvé jako dítě, kdy jsem se chodila koukat na vítězné finálové zápasy do O2 areny, a pak i v roce 2018, kdy jsem byla součástí týmu, ale nezahrála jsem si. Teď zase nehraju, ale věřím, že holky postoupí na finále," uvedla Krejčíková.



Věří, že kdyby se Češkám podařilo dnes vyhrát a postoupit, mohla by jim už v září pomoci. "Určitě to nějaký cíl je, ale je to ještě daleko. Holky mají složitý zápas a budu jim držet palce. Věřím, že se do finále probojují, a pak záleží na nominaci, jak to bude vidět kapitán a koho povolá," řekla tenistka z Ivančic.



Sama má na Ostravu dobré vzpomínky. Před necelými třemi lety tam vyhrála turnaj WTA, ve finále porazila tehdejší světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou. "Na zápas s Igou, který jsem tu hrála pár let zpátky, strašně ráda vzpomínám. Byl to zápas, kdy jsem zažila nejlepší atmosféru, jakou jsem kdy na kurtu zažila. Řekla bych, že byla lepší než ve Wimbledonu," doplnila Krejčíková.