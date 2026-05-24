Krejčíková: Dva mečboly? Je těžké to skousávat, ale mohu být spokojená
"Mrzí mě to. Jsem zklamaná, ale je to součástí tenisu. Snažím se na to dívat z toho pohledu, že jsem tady mohla vůbec hrát. To je po všech trablech obrovský úspěch a že to nevyšlo, to je tenis. Věřím, že se to někdy sejde. Těch deset čísel mi tam dneska chybělo dvakrát. Bohužel, to je sport," řekla Krejčíková.
Dvojnásobná vítězka turnaje z roku 2021 mohla duel proti Baptisteové ukončit v tie-breaku druhé sady, v němž vedla 6:4. Oba mečboly měla na servisu, pokaždé ale zahrála těsné míčky do autu. Zkrácenou hru poté ztratila 6:8. "Kdybych to udělala dobře, tak bych tu neseděla po třech hodinách s prohrou. Ale tak to prostě je. Jednou to vyjde, jednou se to nesejde. Je těžké to skousávat, ale to je tenis. A v životě se dějí jiné věci," uvedla třicetiletá hráčka z Ivančic.
Ve třetím setu Krejčíková prohrávala brzy 0:4 a manko nedohnala. "Horké počasí jsem nevnímala. Nejsou to čtyřicítky v Austrálii, kde se člověk škvaří. Tady bylo třicet, sluníčko pralo, ale jemně foukalo a to bylo v pohodě. Nepřišlo mi to drastické," řekla předloňská vítězka Wimbledonu.
Krejčíková se vrátila na kurty na začátku května po takřka tříměsíční pauze. Pomohly jí zápasy na turnajích v Římě a Parmě a dnes na sobě viděla další zlepšení. "Myslím, že mohu být spokojená. V těch dvou setech to byl vysoký level. Když vezmu ty minulé zápasy, tak jsem uhrála první set a pak jsem měla ve druhém potíže. Tady jsem hrála dva sety na vysoké úrovni s hráčkou, která je šestadvacátá na světě a hlavně se jí dařilo. V Madridu porazila (Arynu) Sabalenkovou a hrála na antuce dobře. Beru to pozitivně," uvedla Krejčíková.
Zdravotně se již cítí lépe. "Snad ano. Člověk nikdy neví a vždycky si říká, co ten další den. Spíše se uvidí ráno, jak se budu cítit a snad budu moct zase naskočit někam dál," uvedla. Před začátkem turnaje si užila menší ceremoniál. "Letos se tu měnil vchod na kurt Philippea Chatriera a udělali tam novou tabuli s vítězi. Požádali mě, abych se tam podepsala jako bývalá šampionka. Byla to taková krátká akce, moc jsem si to užila s Amélií (Mauresmovou - ředitelkou turnaje). Byl to hezký moment," podotkla Krejčíková.
O to víc ji porážka mrzela. Od triumfu v roce 2021 v Paříži uhrála ve dvouhře jediné vítězství, a to vloni proti Němce Tatjaně Mariaové. "Mrzí mě to. Ten turnaj mám ráda a stalo se mi tady spousta dobrých věcí. V roce 2018 jsem se tu poprvé kvalifikovala, vyhrály jsme tu čtyřhru, vyhrála jsem tu první grandslam, nebo jsem tu byla jako dítě poprvé. Těch pozitivních milníků bylo hodně a teď bohužel přicházejí ty negativní. Musím zase zabrat, být zdravá a naskočit do té třicítky, abych byla nasazená a nemusela hrát s hráčkami top 20 v prvním kole," uvedla Krejčíková.
