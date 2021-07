Krejčíková, Muchová a Siniaková jsou ve třetím kole Wimbledonu, Kristýna Plíšková nepřekvapila

WIMBLEDON - Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Kateřina Siniaková dnes znovu potvrdily roli favoritky a ve Wimbledonu postoupily do třetího kola. Kristýna Plíšková proti Anastasii Pavljučenkovové, příští soupeřce Muchové, nepřekvapila. Večer čeká druhé kolo Markétu Vondroušovou.

Barbora Krejčíková loni touto dobou ani nefigurovala v elitní stovce žebříčku WTA, po loňské koronavirové pauze však začala sbírat úspěchy i ve dvouhře a nedávno ve Štrasburku získala svůj premiérový titul, na nějž navázala senzačním triumfem na French Open.

Aktuálně 17. hráčce světa se daří i na trávě, přestože neabsolvovala jedinou generálku a na nejrychlejším povrchu v minulosti odehrála jen pět zápasů s bilancí 1-4. V hlavní soutěži Wimbledonu při svém debutu ovšem ještě neztratila set, po Claře Tausonové si poradila i s Andreou Petkovicovou (7-5 6-4) a připsala si již 14. vítězství v řadě.

Krejčíková měla dnes mnohem více práce než v úvodním zápase. Proti Petkovicové nepotvrdila brejk na 4-3, ale v 11. hře znovu uspěla a set i přes tři brejkboly soupeřky dopodávala. Ve druhé sadě znovu neuhájila náskok brejku, aktivnější Češka byla nicméně v koncovce lepší a od stavu 3-4 získala tři gamy v řadě.

"Pro mě už byl úspěch, že jsem uhrála první kolo a dostala se do druhýho. Teď jsem odehrála další dobrej zápas a třetí kolo tady je určitě úspěch," řekla Krejčíková a dodala: "Travařkou nejsem, pořád se hodně věcí učím, ale jsem pyšná, jak se mi daří najít cestu skrz. Zápas byl vyrovnaný, nahoru dolů a bylo důležité dostat se první do brejku, to je tady velká výhoda."

Pětadvacetiletá Krejčíková bude o své třetí osmifinále na grandslamech (French Open 2020-21) bojovat s Anastasijí Sevastovovou. Lotyška po setech 1-6 6-4 6-3 vyřadila Martu Kosťukovou a až při své osmé účasti v hlavní soutěži Wimbledonu přešla přes druhé kolo. Krejčíková se s bývalou světovou jedenáctkou potkala pouze v rámci české extraligy a oba zápasy prohrála.

Karolína Muchová kvůli zdravotním potížím hraje svůj teprve osmý letošní turnaj a ve Wimbledonu, kde při svém předloňském debutu v hlavní soutěži došla až do čtvrtfinále, sbírá první letošní výhry na trávě, jelikož na generálce v Berlíně prohrála hned v prvním kole.

Semifinalistka letošního Australian Open potvrdila roli favoritky proti Shuai Zhang a po více než dvouhodinové třísetové bitvě i proti Camile Giorgiové. Čtvrtfinalistku ročníku 2018 zdolala 6-3 5-7 6-3.

Muchová měla až do stavu 6-3 2-2 jasně navrch. Pak však Italka přestala zbytečně kazit a poprvé Češce sebrala podání. Muchová, jež si nechala ošetřit palec na pravé noze, sice skóre srovnala a zlikvidovala i další manko brejku, ztrátě druhé sady se přesto nakonec nevyhnula.

V rozhodujícím dějství využila slabší pasáže soupeřky, která opět začala kupit nevynucené chyby, a dostala se rychle do vedení 4-0. Nakonec se ale ještě zapotila, za stavu 5-3 odvracela brejkbol a využila až pátý mečbol.

Muchová si mohla ve třetím kole zahrát s krajankou Kristýnou Plíškovou. Méně úspěšná z tenisových dvojčat si včera připsala svou první letošní výhru v hlavních soutěžích, ale proti Anastasii Pavljučenkovové neuspěla. Se senzační finalistkou nedávného French Open prohrála 3-6 3-6.

Plíškové, která nedávno po dvou letech musela opustit elitní stovku žebříčku WTA, se přitom na rozdíl od včerejšího zápasu povedl vstup do obou setů. Jenže brejk ani jednou nepotvrdila a začala proti favorizované ruské tenistce ztrácet.

Muchová se s Pavljučenkovovou utkala dvakrát (Moskva 2019 a Madrid 2021) a v obou případech kurt opouštěla jako poražená.

Kateřina Siniaková se na antuce výrazně zvedla a ve skvělých výkonech pokračuje i na trávě. Pětadvacetiletá Češka si do Wimbledonu přivezla výbornou formu z generálky v Bad Homburgu, kde hrála své první finále na turnajích WTA od ledna 2018, a porazila lucky losera Yafan Wang a dnes po setech 4-6 6-2 6-2 dvojnásobnou čtvrtfinalistku Coco Vandewegheovou. Američanku ve Wimbledonu porazila i podruhé a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Siniaková sice nemohla zpočátku na Američanku najít recept, ovšem po odvráceném brejkbolu v úvodním gamu druhé sady na kurtu dominovala. Soupeřce už žádnou brejkbolovou šanci nenabídla a po prohrané úvodní sadě ztratila jen čtyři gamy a udělala pouhé čtyři nevynucené chyby.

Postupem do třetího kola vyrovnala své wimbledonské maximum. O druhé osmifinále na grandslamech (French Open 2019) bude bojovat se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Jedna z největších favoritek si poradila 6-4 6-3 s Annou Blinkovovou a proti Siniakové může vyrovnat své wimbledonské maximum. Hráčky se v sobotu potkají poprvé.

O postup bude večer bojovat Markéta Vondroušová proti domácí divoké kartě Emmě Raducanuové. Včera si vzájemný souboj o osmifinále zajistily Karolína Plíšková s Terezou Martincovou.