Krejčíková po triumfu nad Mbokovou: Fungoval mi servis, to bylo klíčové
"Užíváme si to tady. Po mnoha letech jsem udělala změnu a bydlíme v centru, skoro u Times Square. Je to tam rušnější a je tam větší zábava," řekla Krejčíková. "Mám tady super tým a lidi kolem. Jsem za ně moc ráda. Vytváří úžasnou atmosféru mimo kurt i na kurtu, takže se hodně smějeme. Dodává mi to klid," uvedla loňská vítězka Wimbledonu.
Při změně v bydlení chtěla Krejčíková zkusit něco nového. "Minulé bydlení bylo super. Byl tam klid, ale když jsme chtěli na Manhattan, museli jsme tam přejet. A tahle změna se mi líbí, moc si ji užívám," podotkla.
Pohoda se na ní promítla i na kurtu. Osmnáctiletou Mbokovou, která před US Open vyhrála překvapivě turnaj v Montrealu, porazila za hodinu a 23 minut.
"Mám radost, že se mi to takhle povedlo a hrála jsem dobrý tenis. První kola jsou náročná. Měla jsem těžkou soupeřku, které je osmnáct let, neměla co ztratit a hrála teď na americké šňůře dobře. Šla jsem do utkání s tím, že si to chci vychutnat a jsem ráda, že jsem zahrála dobře," uvedla Krejčíková.
"Do zápasu jsem šla s tím, že chci použít to, co jsme tady trénovali. Těší mě, že mi dnes fungoval servis. Hodněkrát jsem si jím pomohla. Bylo to určitě klíčové. A ve výměnách jsem dokázala hrát hezky instinktivně," doplnila.
Měla radost, že se přestavila na druhém největším kurtu Louise Armstronga. "Je to velice příjemné. Jsem moc ráda, že nás tam pořadatelé dali. Tyhle kurty mám ráda. Když si vzpomínám, tak jsem tady první kola nehrála, i když jsem byla top desítce. Bylo to fajn, atmosféra byla krásná," řekla Krejčíková.
Na začátku druhého setu pobavila na kurtu i v hledišti situace, kdy Krejčíková hledala ztracené tlumítko od rakety. Pomáhala jí také Mboková i umpirová rozhodčí.
Famózní práce Krejčíkové! Na US Open zametla s favorizovanou kanadskou kometou a jde dál
"Hledali jsme ho všichni na kurtu. Lidé nám radili, kde je, ale my ho nemohli najít. Tlumítko si s námi hrálo, ale naštěstí to mělo šťastný konec. Doufám, že to fanoušky pobavilo. Jsem ale ráda, že jsme tohle našli. Je to moje oblíbené tlumítko," uvedla svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka.
Ve 2. kole ji čeká Japonka Mojuka Učidžimaová. S 94. hráčkou světa se střetne poprvé. "Vůbec ji neznám, musíme se na ni podívat a připravit plán," doplnila Krejčíková.
