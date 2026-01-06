Krejčíková poslala Česko do čtvrtfinále United Cupu. Menšík na De Minaura znovu nestačil

DNES, 09:00
UNITED CUP - Barbora Krejčíková (30) v United Cupu zvládla i druhou dvouhru a získala pro Česko velmi důležitý první bod. Česká hráčka bez větších problémů přehrála 32. hráčku světa Mayu Jointovou (19) 6:4, 6:1 a zajistila Česku postup do čtvrtfinále této smíšené týmové soutěže. V mužské dvouhře Jakub Menšík (20) nestačil 4:6, 1:6 na šestého hráče světa Alexe de Minaura (26), s kterým prohrál i pátý vzájemný duel.
Barbora Krejčíková proti Austrálii získala první bod (@ MARK EVANS / EPA / Profimedia)

Česko – Austrálie 1:1

Krejčíková od začátku Jointovou přehrávala, v úvodu zápasu získala hned dvakrát její podání a vedla už 4:1. Následně ale přišel velmi nepovedený game na servisu plný chyb, česká hráčka o výhodu dvou brejků přišla a nechala soupeřku snížit na rozdíl jediné hry. V devátém gamu si Krejčíková vypracovala dva setboly v řadě, ani jeden však nevyužila. Následně ale čistou hrou sadu dopodávala.

Druhou sadu začala Češka podobně jako tu úvodní, když sebrala Australance servis hned na začátku a po dalším úspěchu na příjmu vedla už 3:0. Krejčíková ve druhém dějství žádné zaváhání na podání nepřipustila, povolila teenagerce jedinou hru a po velmi solidním výkonu zvítězila za hodinu a čtvrt.

Krejčíková tak letos v United Cupu zůstává neporažená. Ve svém prvním duelu proti Norsku snadno porazila hráčku šesté stovky Malene Helgovou. Díky zisku prvního bodu tak má Česko, které zatím vyhrálo všechny čtyři duely, jistotu postupu do čtvrtfinále ze skupiny D, i kdyby s Austrálií prohrálo 1:2.

Menšík proti si skvěle hrajícímu šestému hráči světa De Minaurovi prohrál podání už v páté hře. Marně se snažil uspět na příjmu, aby se dostal zpátky do hry, přestože měl v osmé hře celkem tři brejkboly. Další šanci si vypracoval v desátém gamu, po forhendu do sítě však ani tentokrát neuspěl a Australan o pár chvil později sadu ukončil.

Šestý hráč světa za hlasité podpory publika pokračoval ve skvělé defenzivní hře a hned v úvodním gamu druhé sady sebral Menšíkovi podruhé v zápase podání. Aktuálně 18. hráč světa nemohl najít recept na Australanovu bezchybnou hru a v páté a následně i v sedmé hře ztratil servis a proti senzačně hrajícímu Australanovi neměl šanci.

De Minaur je Menšíkovým velmi neoblíbeným soupeřem. Český tenista s ním prohrál i pátý vzájemný duel. Pouze při jejich premiérovém střetnutí v roce 2023 ve Vídni dokázal uhrát alespoň set. Loni v Rotterdamu a na Laver Cupu prohrál ve dvou sadách a v Pekingu musel po pěti gamech skrečovat.

Australan tak udržel naděje domácích na postup do čtvrtfinále United Cupu. Ti ještě však potřebují vyhrát smíšenou čtyřhru. Česko by v případě výhry v deblu postoupilo z prvního místa ve skupině, pokud prohrají postoupí z druhého místa.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, ČTK
subaru
06.01.2026 10:44
Debla by měli vypustit. Ale určitě jde o i o peníze za vítězné utkání.
Reagovat
darek.vrana
06.01.2026 09:33
Taky máte na Premier sport 1 trochu posunutý obraz a zvuk, nebo je to jen u mě?
Reagovat
Kaprik
06.01.2026 09:37
Jo já taky.
Reagovat
darek.vrana
06.01.2026 09:40
díky. Je to docela otravné.
Reagovat
PTP
06.01.2026 09:11
https://www.youtube.com/watch?v=NpnjYOF0Wb8
Reagovat
pantera1
06.01.2026 09:05
Výborně Baru . Je vidět, že sis Joint vychutnala .
Reagovat
honza333
06.01.2026 09:01
Česko postupuje do čtvrtfinále United Cupu. Nyní už se bude hrát jen o to, proti komu si zahraje.

V případě vítězství 2:1 nebo 3:0

Čtvrtfinále proti Polsku
Semifinále případně USA/Argentina

V případě prohry 1:2

Čtvrtfinále proti Belgii
Semifinále případně Řecko/Švýcarsko
Reagovat
evzenam
06.01.2026 09:29
To snad bude výhodnější prohrát.
Reagovat
frenkie57
06.01.2026 09:33
To se mi jeví z taktického hlediska lepší s klokany prohrát. Polsko s Igou a Hubim by nemuselo být průchozí.
Reagovat
PTP
06.01.2026 09:46
Kdo se bojí, sere v síni
Reagovat
darek.vrana
06.01.2026 09:42
A to se tu před pár dny psalo, jak se nám to s postupem zkomplikovalo a že budeme muset Austrálii porazit.
Reagovat

