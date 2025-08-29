Krejčíková touží po odvetě. Těžká výzva pro Vondroušovou, Lehečka a Macháč proti senzacím
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 29. 8.
Češi v akci
Lehečka (20-ČR) - Collignon (Belg.) | Grandstand (17:00 SELČ)
Vondroušová (ČR) - Paoliniová (7-It.) | Grandstand (19:00 SELČ)
Krejčíková (ČR) - Navarrová (10-USA) | Grandstand (23:00 SELČ)
Macháč (21-ČR) - Blanchet (Fr.) | Stadium 17 (23:00 SELČ)
Těžká výzva pro Krejčíkovou a Vondroušovou
Výkonnostně prožívá Barbora Krejčíková svůj rozhodně nejlepší turnaj v letošní sezoně, do které vstoupila kvůli vleklému zranění zad až v polovině května. V úvodních dvou kolech US Open po výborném představení snadno přehrála nasazenou kometu Victorii Mbokovou i trápící se outsiderku Mojuku Učidžimaovou a teď na druhém grandslamu po sobě potkává Emmu Navarrovou. S Američankou se utkala také ve třetím kole slavného Wimbledonu, kde Češka obhajovala šokující loňský triumf. Krejčíková jediný předchozí vzájemný souboj rozehrála výborně a vedla o set a brejk. Postupně ale začala fyzicky odpadat a nakonec s Navarrovou ve třech setech prohrála. Nyní se pokusí o úspěšnou odvetu, Američanka v New Yorku obhajuje loňské semifinále. Ani jedna z aktérek není favoritkou.
Těžkou výzvu má před branami druhého týdne také Markéta Vondroušová. Na posledních třech turnajích ztroskotala na druhé soupeřce, ale na US Open svou první vítěznou sérii od senzačního triumfu na trávě v Berlíně zapsala. Set nepovolila Oksaně Selechmetěvové ani McCartney Kesslerové, ovšem pokaždé musela do tie-breaku. Teď ji čeká na papíře ještě mnohem těžší soupeřka. A sice světová osmička Jasmine Paoliniová, která obhajuje loňské osmifinále a naladila se na cestu do New Yorku finálovou účastí na tisícovce v Cincinnati. Italka hrála loni dvě finále na grandslamech, avšak letos není na podnicích velké čtyřky úspěšná a jejím maximem je osmifinále z Paříže. Šance jsou naprosto vyrovnané. Dosud se střetly jen v kvalifikaci v Bielu 2017, kde Vondroušová nakonec získala první ze svých tří titulů.
Lehečka a Macháč proti senzacím
Jiří Lehečka má za sebou dva velmi podobné zápasy. S Bornou Čoričem i Tomásem Martínem Etcheverrym ztratil úvodní set a pak byl na kurtu lepším hráčem. Rodák z Mladé Boleslavi má na papíře jeden z nejsnadnějších duelů třetího kola, který kdy asi na grandslamech dostane. Bude totiž plnit roli jasného favorita proti aktuálně 107. hráči světa Raphaëlovi Collignonovi, který vůbec poprvé překročil druhé kolo na nejvyšším okruhu a sbírá své první kariérní výhry v hlavních soutěžích grandslamů. Belgičana by ale rozhodně podcenit neměl. V poslední době sice Lehečka neprohrává s outsidery, nicméně Collignon si v předchozím kole vyšlápl na Caspera Ruuda. Norský tenista však nemá nejlepší formu a Lehečka by měl předvést solidnější výkon než Ruud a postoupit do svého čtvrtého osmifinále na grandslamech.
Nad výkonností Tomáše Macháče visel před startem US Open obrovský otazník. Do New Yorku totiž dorazil se sérií tří porážek a v poslední době se trápil i zdravotně. Teď má ovšem jedinečnou šanci obhájit své jediné grandslamové osmifinále. Český tenista chytl vynikající formu a přehrál bez ztráty setu Lucu Nardiho i hvězdného teenagera Joaa Fonsecu. Navíc bude čelit až 184. muži pořadí Ugovi Blanchetovi a dostane rady od svého krajana. Francouz totiž v předchozím kole udolal v pěti setech favorizovaného Jakuba Menšíka a znemožnil české derby. Na US Open má výbornou formu, prošel kvalifikací a vyšlápl si také na Fabiána Marozsána. Blanchet je vlastně ve stejné situaci jako Collignon. Také on poprvé překročil druhé kolo na hlavní tour a slaví první výhry v hlavních soutěžích grandslamů. Pro Macháče tak platí to samé co pro Lehečku. Dobře se připravit a soupeře nepodcenit.
Páteční program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Darderi (32-It.) - Alcaraz (2-Šp.)
2. Pegulaová (4-USA) - Azarenková (-)
3. Djokovič (7-Srb.) - Norrie (Brit.) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
4. Townsendová (USA) - M. Andrejevová (5-)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Rybakinová (9-Kaz.) - Raducanuová (Brit.)
2. Shelton (6-USA) - Mannarino (Fr.) / nejdříve v 19:30 SELČ
3. Sabalenková (1-) - Fernandezová (31-Kan.) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
4. Kym (Švýc.) - Fritz (4-USA)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Lehečka (20-ČR) - Collignon (Belg.)
2. Vondroušová (ČR) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Tiafoe (17-USA) - Struff (Něm.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Krejčíková (ČR) - Navarrová (10-USA)
STADIUM 17 (od 17:00 SELČ)
1. Bonzi (Fr.) - Rinderknech (Fr.)
2. Mertensová (19-Belg.) - Bucsaová (Šp.) / nejdříve v 18:30 SELČ
3. Honová (Austr.) - Liová (USA)
4. Macháč (21-ČR) - Blanchet (Fr.) / nejdříve ve 23:00 SELČ
COURT 7 (od 17:00 SELČ)
1. Hijikata/Pel (Austr./Niz.) - Nys/Roger-Vasselin (9-Monako/Fr.)
2. Olmosová/Sisková (Mex./ČR) - Nosková/Šramková (ČR/SR)
