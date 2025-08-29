Krejčíková touží po odvetě. Těžká výzva pro Vondroušovou, Lehečka a Macháč proti senzacím

Čtyři čeští tenisté budou v pátek bojovat o postup do druhého týdne letošního ročníku US Open. Barbora Krejčíková (29) se pokusí proti Emmě Navarrové o úspěšnou odvetu za Wimbledon, další z českých wimbledonských šampionek Markéta Vondroušová (26) vyzve světovou osmičku Jasmine Paoliniovou. Jiří Lehečka (23) i Tomáš Macháč (24) by měli zastavit senzační jízdu outsiderů.
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 29. 8.

Češi v akci
Lehečka (20-ČR) - Collignon (Belg.) | Grandstand (17:00 SELČ)
Vondroušová (ČR) - Paoliniová (7-It.) | Grandstand (19:00 SELČ)
Krejčíková (ČR) - Navarrová (10-USA) | Grandstand (23:00 SELČ)
Macháč (21-ČR) - Blanchet (Fr.) | Stadium 17 (23:00 SELČ)

Těžká výzva pro Krejčíkovou a Vondroušovou

Výkonnostně prožívá Barbora Krejčíková svůj rozhodně nejlepší turnaj v letošní sezoně, do které vstoupila kvůli vleklému zranění zad až v polovině května. V úvodních dvou kolech US Open po výborném představení snadno přehrála nasazenou kometu Victorii Mbokovou i trápící se outsiderku Mojuku Učidžimaovou a teď na druhém grandslamu po sobě potkává Emmu Navarrovou. S Američankou se utkala také ve třetím kole slavného Wimbledonu, kde Češka obhajovala šokující loňský triumf. Krejčíková jediný předchozí vzájemný souboj rozehrála výborně a vedla o set a brejk. Postupně ale začala fyzicky odpadat a nakonec s Navarrovou ve třech setech prohrála. Nyní se pokusí o úspěšnou odvetu, Američanka v New Yorku obhajuje loňské semifinále. Ani jedna z aktérek není favoritkou.

Těžkou výzvu má před branami druhého týdne také Markéta Vondroušová. Na posledních třech turnajích ztroskotala na druhé soupeřce, ale na US Open svou první vítěznou sérii od senzačního triumfu na trávě v Berlíně zapsala. Set nepovolila Oksaně Selechmetěvové ani McCartney Kesslerové, ovšem pokaždé musela do tie-breaku. Teď ji čeká na papíře ještě mnohem těžší soupeřka. A sice světová osmička Jasmine Paoliniová, která obhajuje loňské osmifinále a naladila se na cestu do New Yorku finálovou účastí na tisícovce v Cincinnati. Italka hrála loni dvě finále na grandslamech, avšak letos není na podnicích velké čtyřky úspěšná a jejím maximem je osmifinále z Paříže. Šance jsou naprosto vyrovnané. Dosud se střetly jen v kvalifikaci v Bielu 2017, kde Vondroušová nakonec získala první ze svých tří titulů.

Lehečka a Macháč proti senzacím

Jiří Lehečka má za sebou dva velmi podobné zápasy. S Bornou Čoričem i Tomásem Martínem Etcheverrym ztratil úvodní set a pak byl na kurtu lepším hráčem. Rodák z Mladé Boleslavi má na papíře jeden z nejsnadnějších duelů třetího kola, který kdy asi na grandslamech dostane. Bude totiž plnit roli jasného favorita proti aktuálně 107. hráči světa Raphaëlovi Collignonovi, který vůbec poprvé překročil druhé kolo na nejvyšším okruhu a sbírá své první kariérní výhry v hlavních soutěžích grandslamů. Belgičana by ale rozhodně podcenit neměl. V poslední době sice Lehečka neprohrává s outsidery, nicméně Collignon si v předchozím kole vyšlápl na Caspera Ruuda. Norský tenista však nemá nejlepší formu a Lehečka by měl předvést solidnější výkon než Ruud a postoupit do svého čtvrtého osmifinále na grandslamech.

Nad výkonností Tomáše Macháče visel před startem US Open obrovský otazník. Do New Yorku totiž dorazil se sérií tří porážek a v poslední době se trápil i zdravotně. Teď má ovšem jedinečnou šanci obhájit své jediné grandslamové osmifinále. Český tenista chytl vynikající formu a přehrál bez ztráty setu Lucu Nardiho i hvězdného teenagera Joaa Fonsecu. Navíc bude čelit až 184. muži pořadí Ugovi Blanchetovi a dostane rady od svého krajana. Francouz totiž v předchozím kole udolal v pěti setech favorizovaného Jakuba Menšíka a znemožnil české derby. Na US Open má výbornou formu, prošel kvalifikací a vyšlápl si také na Fabiána Marozsána. Blanchet je vlastně ve stejné situaci jako Collignon. Také on poprvé překročil druhé kolo na hlavní tour a slaví první výhry v hlavních soutěžích grandslamů. Pro Macháče tak platí to samé co pro Lehečku. Dobře se připravit a soupeře nepodcenit.

Páteční program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Darderi (32-It.) - Alcaraz (2-Šp.)
2. Pegulaová (4-USA) - Azarenková (-)
3. Djokovič (7-Srb.) - Norrie (Brit.) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
4. Townsendová (USA) - M. Andrejevová (5-)


LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Rybakinová (9-Kaz.) - Raducanuová (Brit.)
2. Shelton (6-USA) - Mannarino (Fr.) / nejdříve v 19:30 SELČ
3. Sabalenková (1-) - Fernandezová (31-Kan.) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
4. Kym (Švýc.) - Fritz (4-USA)


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Lehečka (20-ČR) - Collignon (Belg.)
2. Vondroušová (ČR) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Tiafoe (17-USA) - Struff (Něm.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Krejčíková (ČR) - Navarrová (10-USA)


STADIUM 17 (od 17:00 SELČ)
1. Bonzi (Fr.) - Rinderknech (Fr.)
2. Mertensová (19-Belg.) - Bucsaová (Šp.) / nejdříve v 18:30 SELČ
3. Honová (Austr.) - Liová (USA)
4. Macháč (21-ČR) - Blanchet (Fr.) / nejdříve ve 23:00 SELČ


COURT 7 (od 17:00 SELČ)
1. Hijikata/Pel (Austr./Niz.) - Nys/Roger-Vasselin (9-Monako/Fr.)
2. Olmosová/Sisková (Mex./ČR) - Nosková/Šramková (ČR/SR)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

33
HankMoody
29.08.2025 13:43
Pokud se tu pise o tom, ze je Mensik overrated, pak to same plati o Fonsecovi.
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.08.2025 13:29
Lehy 1:6, 6:2, 6:3, 7:5
Maky 6:2, 3:6, 6:4
Bára 7:5, 6:3
Tomáš 6:3, 6:4, 6:3

Let's go smile
Reagovat
tommr
29.08.2025 13:13
Dneska to je poměrně jasné 2:2 ...
Markéta Vondroušová měla v prvních dvou kolech plný ruce práce s hráčkama který jsou výrazně slabší než Paolini a proti Italce nebude mít šanci ... 0:1
Bára Krejčíková odehraje s Navarro podobnej zápas jako ve Wimbledonu a opět dojede na špatnou kondici ... 0:2
Lehečka a Macháč postoupí bez větších problémů ... 2:2
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.08.2025 13:16
Bittersweet
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.08.2025 13:26
Vy jste na včerejšek předpovídal 0:5, ne? Vaše predikce vám moc nevycházejí... Já si myslím, že Maky to nedá (ve 3 setech, možná podobný průběh jako proti Kosťuk), zatímco Bára ano. Ta by mohla 2:0 a over, tj.něco jako 7:6 6:4. Zítra jak bude Linda N. vs Mucha, tak si myslím, že Mucha to právě nedá fyzicky (tj.tak 6:4 6:4).
Reagovat
tommr
29.08.2025 13:32
včera se hrály jen 2 zápasy našich takže jsem těžko moh tipovat 0:5 ... smile
A co se týče dnešní predikce tak pokud to dopadne obráceně budu jen rád ...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.08.2025 13:38
Tak to bylo asi na ten předminulý herní den.
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.08.2025 13:46
Možná s těmi debly včera, ne?
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.08.2025 13:47
Ne nic, to bylo dohromady 6 zápasů...
Reagovat
tommr
29.08.2025 13:53
a ty debly jsem navíc trefil stoprocentně ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.08.2025 13:55
Jo jo
Reagovat
baba
29.08.2025 13:40
za mě taky 2:2, ale vidím to na jednoho kluka a jednu dívku.Buď to Lehy nezvládne psycgicky, protože by měl a nebo Macháč fyzicky/ něco si zase natrhne /
a u holek asi Maky out,ale stejně tak může Bára...rozhodně jedna mile překvapí
Reagovat
TSP
29.08.2025 12:45
Snad se Bára v té čtyřce moc neunavila a v podstatě je pro Báru dobře, že ji s Ostapenko prohrály. Pokud se Báře podaří porazit Navarro, může být výhodou, že pak bude mít vždycky den na odpočinek. Stejně jsem přesvědčen, že s labilní Ostapenko nemá čtyřka pro Báru moc velkou perpektivu. Ať to raději zkusí třeba s Terezou a něco jí naučí.
Reagovat
aligo
29.08.2025 12:58
Bára hlavně potřebuje hodně hrát, aby nabrala zase praxi, až se rozjede, tak zase čtyřhry omezí určitě
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.08.2025 13:28
Ostapenko je snad opravdu labilní, ale žebříček lhát nemůže. Tedy to, že je no.3, to setsakramentsky něco znamená.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.08.2025 13:31
Mimochodem já když jsem se na ně, na jejich debl, díval v Cinnci a Montrealu, tak jsem měl celkově dojem, že Jelena je mnohem lepší a aktivnější.
Reagovat
tommr
29.08.2025 13:40
u Krejčíková/Ostapenko je to podobné jako u Krejčíková/Siniaková. Tahounem je Ostapenko/Siniaková a Bára se v podstatě jen veze. Když Ostapenko/Siniaková nemají svůj den tak je vymalováno protože Bára to sama nedokáže utáhnout ...
Reagovat
aligo
29.08.2025 13:43
No to je ale blánol
Reagovat
tommr
29.08.2025 13:51
to je argument jako noha. Zkus mi radši napsat co Bára v deblu dokázala vyhrát bez Katky ...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.08.2025 13:45
Ano. Já nechápu, proč si Jelena vybrala jako parťačku Báru. Ona je nyní v deblu de facto jen přítěží. Měla by si vybrat někoho jako Mertens či aspoň V.Kuděrmetovou.
Reagovat
tommr
29.08.2025 13:48
já hlavně nechápu proč se Ostapenko rozešla s L.Kichenok. Docela jim to spolu šlo ...
Reagovat
TSP
29.08.2025 13:42
Jenže u čtyřhry jde i o souhru a osobnostní soulad a vzájemné herní doplňování, a to mezi nimi nevidím.
Reagovat
Amadeus1
29.08.2025 11:53
Baruška ve dvou setech, tentokrat nic nepodcení.
Reagovat
muster
29.08.2025 11:54
*262*
Reagovat
muster
29.08.2025 11:51
hvězdný teenager Fonseca ten musí mít z médií úplně hlavu v pejru, co z něj dělají
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.08.2025 12:58
já to píšu právě proto, jak je propagovanej a obletovanej oproti třeba Menšíkovi a Tienovi, tím pádem hvězdný :) a ano, můžou za to zahraniční média
Reagovat
muster
29.08.2025 13:23
to se ti povedlo
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.08.2025 13:36
Hype ohledně Fonsecy je tak obrovský a naprosto neúměrný jeho výkonnosti hlavně díky tomu, že Brazílie má 217 mil.obyvatel, což je cca 21x víc než ČR. A Brazilců je taky po světě mnohem víc než Čechů, proto na jeho utkání jsou mnohem větší návštěvy než na českého Menšíka.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.08.2025 13:49
jasný, ale ATP není brazilská asociace, tennis tv taky ne a vidíš Fonsecu pořád. není to o hypu ze strany Brazilců. prostě si ho vybrali.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.08.2025 13:53
Základ toho hypu je samozřejmě v Brazílii a Brazilců je hodně. A na Brazilce v tom hypu navazují další, nejenom Anglosasové. No, víc to už asi nemá smysl rozebírat.
Reagovat
HankMoody
29.08.2025 11:28
Emmu Navarro sleduju, je to moje oblíbená hráčka. Na US Open se snaží hrát agresivněji, než tomu bylo třeba ve Wimbledonu. Její hra ale není momentálně na dobrý úrovni, spíš se trápí a trochu hledá. Za sebe objektivně říkám, že pokud Bára ten zápas vyloženě nepokazí, tak ji nevidím prohrát dnes.
Reagovat
muster
29.08.2025 11:51
Reagovat
Mantra
29.08.2025 11:25
Takové desires?
Reagovat

