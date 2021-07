Krejčíková ve finále Livesport Prague Open nedala šanci Martincové a má třetí titul

Barbora Krejčíková ještě loni touto dobou nefigurovala ani v první stovce žebříčku WTA a úspěchy sbírala jen ve čtyřhře. V posledních měsících a hlavně týdnech však hraje v životní formě. Na konci antukového jara získala ve Štrasburku svůj premiérový titul, poté senzačně ovládla dvouhru na grandslamovém French Open a triumfovala i ve čtyřhře a při svém debutu v hlavní soutěži Wimbledonu došla do osmifinále, v němž po porážce se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou přišla o sérii 15 vítězství.

V pražské Stromovce, kde se letos hrálo na tvrdém povrchu namísto tradiční antuky, v pěti zápasech neztratila jediný set a vylepšila svou bilanci z posledních 21 duelů na 20-1. Na domácím podniku WTA 250 vyřadila Isabellu Šinikovovou, Ysaline Bonaventureovou a v posledních třech utkání zničila svou deblovou parťačku Kateřinu Siniakovou, čínskou teenagerku Xinyu Wang a svou další krajanku Terezu Martincovou.

Martincová ve svém premiérovém finále na nejvyšším okruhu s favoritkou držela krok jen do stavu 2-1. Krejčíková pak ale našla potřebnou délku úderů, byla jasně aktivnější hráčkou, Martincovou držela daleko za základní čarou, nedovolila jí útočit a získala 11 gamů v řadě.

Krejčíková si své první finále na okruhu WTA zahrála před čtyřmi lety v Norimberku, další přidala až letos v Dubaji a pak ovládla Štrasburk, Roland Garros a Livesport Prague Open. Už po postupu do finále měla jistotu, že se v pondělí stane českou dvojkou a dostane se v žebříčku před Petru Kvitovou. V novém vydání světového hodnocení bude jedenáctá.

"Jsem šťastná. Ani nedokážu slovy popsat své pocity. Jsem moc ráda, že se mi to povedlo před domácím publikem," řekla druhá nasazená Krejčíková na kurtu. "Výsledek byl neúprosný, ale tak jednoduché to nebylo. První set byl hodně vyrovnaný, hodně shod a výhod."

Podesáté v historii se ve finále na nejvyšším ženském okruhu potkaly Češky, v sedmileté historii pražského turnaje podruhé (premiérový ročník 2015). Pětadvacetiletá rodačka z Ivančic je čtvrtou domácí šampionkou po Karolíně Plíškové (2015), Lucii Šafářové (2016) a Petře Kvitové (2018). Domácí zastoupení ve finále neměl podnik ve Stromovce pouze loni, kdy Simona Halepová porazila Elise Mertensovou.

Martincová bude navzdory dnešní porážce své vystoupení určitě hodnotit pozitivně. Ve svém rodném městě se představila pošesté, poprvé v hlavní soutěži, a na čtvrtý pokus přešla přes semifinále turnajů WTA. V životní formě hrající 26letá Češka v březnu debutovala v elitní stovce žebříčku WTA, ve kterém dál stoupá. V pondělí by měla být na 67. místě. "Bára je ve výborné formě a nedala mi vůbec šanci. Prohrát s grandslamovou vítězkou zas tolik nebolí," řekla.

