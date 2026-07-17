Krejčíková vyprovodila i olympijskou šampionku, v Aténách si zahraje o finále

DNES, 16:15
Aktuality 34
WTA ATÉNY - Barbora Krejčíková si zahraje na turnaji v Aténách semifinále. Ve čtvrtfinálovém souboji si česká tenistka po velmi dobrém výkonu poradila s úřadující olympijskou šampionkou Číňankou Qinwen Zheng po setech 6:4, 6:4. O účast ve finále si zahraje s vítězkou zápasu mezi Clarou Tausonovou a Sárou Bejlek.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Zheng Qinwen
Barbora Krejčíková během turnaje v Aténách (@Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Krejčíková – Zheng 6:4, 6:4

Čtvrtfinálová bitva začala za více než třicetistupňového vedra a mnohem lépe do ní vstoupila Zheng. Bez problémů zvládla svůj úvodní servírovací game a podobně si vedla i na podání Krejčíkové. Od začátku častovala svou soupeřku přesnými údery hluboko k základní čáře a hladce získala na svou stranu i druhou hru. Česká tenistka se v úvodu utkání vůbec nemohla chytit. Čínská tenistka potvrdila brejk čistou hrou a za osm minut vedla už 3:0.

Dvojnásobná grandslamová šampionka se ale nenechala špatným startem do zápasu rozhodit. Bez ztráty fiftýnu získala svůj první game, vzápětí díky pestré a aktivní hře uspěla i na returnu a olympijská vítězka vedla už jen o jediný game.  V následující hře musela Krejčíková odvracet brejkbol, to byla ale jen malá komplikace na cestě za obratem. Podání podržela a srovnala skóre na 3:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Výborný výkon české tenistky ale pokračoval. Celodvorcovou pestrou hrou jednoznačně převzala režii nad vývojem prvního setu. Při podání Zheng si vypracovala čtyři brejkboly, ten poslední proměnila a poprvé v zápase šla do vedení. Když následně brejk potvrdila, získala už pátou hru v řadě a na ukazateli skóre svítil stav 5:3. Až poté Zheng získala své podání a snížila na rozdíl jediného gamu. Krejčíková ale žádné drama nepřipustila. První sadu bez větších problémů dopodávala, získala ji 6:4 a šla do vedení.

Úvod druhé sady do velké míry kopíroval první set. Znovu to byla Zheng, kdo se ujal vedení 2:0, Krejčíková však opět bleskově reagovala a srovnala na 2:2. Čínská tenistka ale postupem času získávala na jistotě. Svěřenkyně Jiřího Nováka ale dokázala reagovat stejnou kartou a v sedmé hře to byla ona, kdo uspěla na returnu a poprvé ve druhé sadě tak šla do vedení 4:3.

V následující hře sice Češka neproměnila na returnu dva mečboly, mrzet ji to ale nemuselo. V dalším gamu už utkání dopodávala a po setech 6:4, 6:4 mohla slavit postup do semifinále.

Krejčíková zničila outsiderku a vyzve olympijskou šampionku! Ve čtvrtfinále jsou tři Češky

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

34
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tommr
17.07.2026 18:56
Na třetí pokus už Bára dokázala Zheng porazit. Je to velmi cennej skalp i když už Zheng není v první stovce ... smile
Český finále už v Aténách neuvidíme ale aspoň to semifinále by mohlo klapnout. Snad si Sára vzpomene jak Tausonku porazila letos v Abu Dhabi a zopákne to ...
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baba
17.07.2026 18:33
Bára dobře, Tereza pokračuje v matném výkonu, hlavně při svém podání je tragická...
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frenkie57
17.07.2026 18:36
Ty servisgamy jí prohrávají sety a celá utkání. Tam je největší prostor ke zlepšení.
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aligo
17.07.2026 18:33
Pěkně Bára výkon teda nic moc , ale i tak
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Diabolique
17.07.2026 18:30
Tim padem cesky finale nebude a turnaj prestava byt zajimavej.
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pantera1
17.07.2026 18:22
Terka je ze hry a Bára to snad dorazí, Zheng moc odpor neklade.
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frenkie57
17.07.2026 18:35
Ke konci trošku zlobila, ale celkově bylo vidět, že do té topten formy má ještě daleko.
Takže Bára zapisuje semíčko a večer se dozvíme, s kým bude hrát. Budu držet špuntíkovi Sáře palce, aby i napodruhé se jí podařilo Bobříka utavit.
Tereza trošku zklamala, neměla by prohrávat s tenistkami hůře postavenými v rankingu.
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pantera1
17.07.2026 18:38
Jsem od toho musela odejít, takže jsem konec neviděla. Pokud Sára vyhraje, potkají se v SF nebo ve finále?
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frenkie57
17.07.2026 18:41
V SF už, takže české finále nebude. Ale poločeské stále žije.
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pantera1
17.07.2026 18:44
Takže naděje nikdy neumírá .
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PTP
17.07.2026 18:44
U Kolína
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pantera1
17.07.2026 18:48
Kde se touláš . Nechala jsem ti u toho včerejška oblíbený song
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jir6
17.07.2026 18:12
Zheng je dnes úplně tragická.
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The_Punisher
17.07.2026 17:45
A Adam prolomil finalove prokletiiiiiii Gratulace, i Patrikovi
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frenkie57
17.07.2026 17:47
Bylo načase. Kolikátý, osmý pokus?
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volejman
17.07.2026 17:33
Kornějevová se v intenzitě úderů vyrovná Tereze, a navíc má lepší return.
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pantera1
17.07.2026 17:31
První set doma Bára, už dominuje, má co oplácet, snad to zvládne.
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pantera1
17.07.2026 17:40
Přes kopírák druhej set .
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frenkie57
17.07.2026 17:30
Barbora set získala, Tereza ho ztratila.
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Georgino
17.07.2026 17:32
Tereza to zmrvila totálně, odevzdala set na servisu
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com
17.07.2026 17:15
big4ka děla tlaky
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Diabolique
17.07.2026 16:48
Zatim moc pekne.
Mluvim o Tereze.
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Diabolique
17.07.2026 16:57
Tak Tereza z 2:0 na 2:2, bude Bara z 0:3 na 3:3?
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pantera1
17.07.2026 17:04
Trošku tahanice,ale je to tam. Bára, už se zkoncentrovala
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Diabolique
17.07.2026 17:05
Za to Tereza z 2:0 na 2:4.
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frenkie57
17.07.2026 17:17
4:5 a bude mít možnost dorovnat skore na podání. Ovšem, to bude ořech, neboť pro ní je servis spíše přítěží než výhodou.
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Diabolique
17.07.2026 17:20
Ode zdi ke zdi.
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frenkie57
17.07.2026 17:33
Ta Kornějeva se solidní hráčka. Pěkná technika úderů, velmi dobrý pohyb, ta půjde nahoru.
Terka hrozně ztrácí tím mizerným podáním. Pokud ho razatně nevylepší(při možnostech své výšky), nemůže počítat s nějakým progresem na žebříčku, spíše naopak.
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pantera1
17.07.2026 16:39
Baru nikdo tam není, Řeci na to prdí, tak to v poklidu vyhrej
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frenkie57
17.07.2026 16:47
No, hned si projela podání, takže 0:2. Takto se mače v poklidu maximálně prohrávají.
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frenkie57
17.07.2026 16:49
0:3, jdu raději koukat na Terku.
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pantera1
17.07.2026 16:51
Běž, já vydržím u brněnský koc. Už se probírá, teda doufám .
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pantera1
17.07.2026 16:50
Bucá, bucá . Chce to budíček. Takovej pěknej areál zeje prázdnotou . Chce to tu Báru probrat .
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tommr
17.07.2026 18:52
na zápas Sakkari vs Parks bude určitě plno ...
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