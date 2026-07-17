Krejčíková vyprovodila i olympijskou šampionku, v Aténách si zahraje o finále
Krejčíková – Zheng 6:4, 6:4
Čtvrtfinálová bitva začala za více než třicetistupňového vedra a mnohem lépe do ní vstoupila Zheng. Bez problémů zvládla svůj úvodní servírovací game a podobně si vedla i na podání Krejčíkové. Od začátku častovala svou soupeřku přesnými údery hluboko k základní čáře a hladce získala na svou stranu i druhou hru. Česká tenistka se v úvodu utkání vůbec nemohla chytit. Čínská tenistka potvrdila brejk čistou hrou a za osm minut vedla už 3:0.
Dvojnásobná grandslamová šampionka se ale nenechala špatným startem do zápasu rozhodit. Bez ztráty fiftýnu získala svůj první game, vzápětí díky pestré a aktivní hře uspěla i na returnu a olympijská vítězka vedla už jen o jediný game. V následující hře musela Krejčíková odvracet brejkbol, to byla ale jen malá komplikace na cestě za obratem. Podání podržela a srovnala skóre na 3:3.
Výborný výkon české tenistky ale pokračoval. Celodvorcovou pestrou hrou jednoznačně převzala režii nad vývojem prvního setu. Při podání Zheng si vypracovala čtyři brejkboly, ten poslední proměnila a poprvé v zápase šla do vedení. Když následně brejk potvrdila, získala už pátou hru v řadě a na ukazateli skóre svítil stav 5:3. Až poté Zheng získala své podání a snížila na rozdíl jediného gamu. Krejčíková ale žádné drama nepřipustila. První sadu bez větších problémů dopodávala, získala ji 6:4 a šla do vedení.
Úvod druhé sady do velké míry kopíroval první set. Znovu to byla Zheng, kdo se ujal vedení 2:0, Krejčíková však opět bleskově reagovala a srovnala na 2:2. Čínská tenistka ale postupem času získávala na jistotě. Svěřenkyně Jiřího Nováka ale dokázala reagovat stejnou kartou a v sedmé hře to byla ona, kdo uspěla na returnu a poprvé ve druhé sadě tak šla do vedení 4:3.
V následující hře sice Češka neproměnila na returnu dva mečboly, mrzet ji to ale nemuselo. V dalším gamu už utkání dopodávala a po setech 6:4, 6:4 mohla slavit postup do semifinále.
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Český finále už v Aténách neuvidíme ale aspoň to semifinále by mohlo klapnout. Snad si Sára vzpomene jak Tausonku porazila letos v Abu Dhabi a zopákne to ...
Takže Bára zapisuje semíčko a večer se dozvíme, s kým bude hrát. Budu držet špuntíkovi Sáře palce, aby i napodruhé se jí podařilo Bobříka utavit.
Tereza trošku zklamala, neměla by prohrávat s tenistkami hůře postavenými v rankingu.
Mluvim o Tereze.
Terka hrozně ztrácí tím mizerným podáním. Pokud ho razatně nevylepší(při možnostech své výšky), nemůže počítat s nějakým progresem na žebříčku, spíše naopak.