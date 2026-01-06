Krejčíková získala proti Austrálii první bod a poslala Česko do čtvrtfinále United Cupu
Česko – Austrálie 1:0
Krejčíková od začátku Jointovou přehrávala, v úvodu zápasu získala hned dvakrát její podání a vedla už 4:1. Následně ale přišel velmi nepovedený game na servisu plný chyb, česká hráčka o výhodu dvou brejků přišla a nechala soupeřku snížit na rozdíl jediné hry. V deváté hře si Krejčíková vypracovala dva setboly v řadě, ani jeden však nevyužila. Následně ale čistou hrou sadu dopodávala.
Druhou sadu začala Češka podobně jako tu úvodní, když sebrala Australance servis hned na začátku a po dalším úspěchu na příjmu vedla už 3:0. Krejčíková ve druhé sadě žádné zaváhání na podání nepřipustila, povolila teenagerce jedinou hru a po velmi solidním výkonu zvítězila za hodinu a čtvrt.
Krejčíková tak letos v United Cupu zůstává neporažená. Ve svém prvním duelu proti Norsku snadno porazila hráčku šesté stovky Malene Helgovou. Díky zisku prvního bodu tak má Česko, které zatím vyhrálo všechny čtyři duely, jistotu postupu do čtvrtfinále ze skupiny D, i kdyby s Austrálií prohrálo 1:2.
V mužské dvouhře se utká Jakub Menšík proti šestému hráči světa Alexu de Minaurovi, který zde svůj úvodní duel s Casperem Ruudem prohrál. Naopak český tenista Nora v pondělí porazil.
Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
V případě vítězství 2:1 nebo 3:0
Čtvrtfinále proti Polsku
Semifinále případně USA/Argentina
V případě prohry 1:2
Čtvrtfinále proti Belgii
Semifinále případně Řecko/Švýcarsko