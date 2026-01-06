Krejčíková získala proti Austrálii první bod a poslala Česko do čtvrtfinále United Cupu

DNES, 09:00
Aktuality 4
UNITED CUP - Barbora Krejčíková (30) v United Cupu zvládla i druhou dvouhru a získala pro Česko velmi důležitý první bod. Česká hráčka bez větších problémů přehrála 32. hráčku světa Mayu Jointovou (19) 6:4, 6:1 a zajistila Česku postup do čtvrtfinále této smíšené týmové soutěže. V mužské dvouhře se utká Jakub Menšík (20) proti šestému hráči světa Alexu de Minaurovi (26).
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Joint Maya
Menšík Jakub
De Minaur Alex
Barbora Krejčíková proti Austrálii získala první bod (@ MARK EVANS / EPA / Profimedia)

Česko – Austrálie 1:0

Krejčíková od začátku Jointovou přehrávala, v úvodu zápasu získala hned dvakrát její podání a vedla už 4:1. Následně ale přišel velmi nepovedený game na servisu plný chyb, česká hráčka o výhodu dvou brejků přišla a nechala soupeřku snížit na rozdíl jediné hry. V deváté hře si Krejčíková vypracovala dva setboly v řadě, ani jeden však nevyužila. Následně ale čistou hrou sadu dopodávala.

Druhou sadu začala Češka podobně jako tu úvodní, když sebrala Australance servis hned na začátku a po dalším úspěchu na příjmu vedla už 3:0. Krejčíková ve druhé sadě žádné zaváhání na podání nepřipustila, povolila teenagerce jedinou hru a po velmi solidním výkonu zvítězila za hodinu a čtvrt.

Krejčíková tak letos v United Cupu zůstává neporažená. Ve svém prvním duelu proti Norsku snadno porazila hráčku šesté stovky Malene Helgovou. Díky zisku prvního bodu tak má Česko, které zatím vyhrálo všechny čtyři duely, jistotu postupu do čtvrtfinále ze skupiny D, i kdyby s Austrálií prohrálo 1:2.

V mužské dvouhře se utká Jakub Menšík proti šestému hráči světa Alexu de Minaurovi, který zde svůj úvodní duel s Casperem Ruudem prohrál. Naopak český tenista Nora v pondělí porazil.

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

6
Přidat komentář
darek.vrana
06.01.2026 09:33
Taky máte na Premier sport 1 trochu posunutý obraz a zvuk, nebo je to jen u mě?
Reagovat
PTP
06.01.2026 09:11
https://www.youtube.com/watch?v=NpnjYOF0Wb8
Reagovat
pantera1
06.01.2026 09:05
Výborně Baru . Je vidět, že sis Joint vychutnala .
Reagovat
honza333
06.01.2026 09:01
Česko postupuje do čtvrtfinále United Cupu. Nyní už se bude hrát jen o to, proti komu si zahraje.

V případě vítězství 2:1 nebo 3:0

Čtvrtfinále proti Polsku
Semifinále případně USA/Argentina

V případě prohry 1:2

Čtvrtfinále proti Belgii
Semifinále případně Řecko/Švýcarsko
Reagovat
evzenam
06.01.2026 09:29
To snad bude výhodnější prohrát.
Reagovat
frenkie57
06.01.2026 09:33
To se mi jeví z taktického hlediska lepší s klokany prohrát. Polsko s Igou a Hubim by nemuselo být průchozí.
Reagovat

