Krejčíkové hrozí konec obhajoby ve Wimbledonu. Zlomí konečně Menšík grandslamové prokletí?

Dva čeští zástupci budou v sobotu bojovat o postup do druhého týdne Wimbledonu, ve kterém už je Linda Nosková. Obhájkyně titulu Barbora Krejčíková (29) nastoupí proti favorizované Emmě Navarrové, Jakub Menšík (19) se porve v souboji s Flaviem Cobollim o své premiérové osmifinále na grandslamových turnajích. Iga Šwiateková absolvuje šlágr s neoblíbenou soupeřkou Danielle Collinsovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 5. 7.

Češi v akci

Krejčíková (17-ČR) - Navarrová (10-USA) | No.1 Court (15:30 SELČ)

Menšík (15-ČR) - Cobolli (22-It.) | Court 12 (12:00 SELČ)



Šlágr dne

Šwiateková (8-Pol.) - Collinsová (USA) | Centre Court (16:30 SELČ)

Krejčíková pokračuje v obhajobě, Menšík o nové maximum

Barbora Krejčíková obhajuje ve Wimbledonu šokující loňský triumf. V úvodních dvou kolech ustála třísetovou bitvu s vycházející hvězdou Alexandrou Ealaovou i Caroline Dolehideovou a teď ji čeká mnohem nebezpečnější Američanka než v předchozím kole. A sice Emma Navarrová, přemožitelka dvojnásobné šampionky Petry Kvitové z úvodního kola. Nasazená desítka byla za poslední rok už třikrát ve čtvrtfinále na grandslamových podnicích. Navarrová odstartovala toto úspěšné období právě loni ve Wimbledonu. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj a Navarrová v něm bude plnit roli kurzové favoritky. Asi zaslouženě, protože Krejčíková se teprve nedávno vrátila po dlouhé pauze a ještě není v nejlepší formě.

Jakub Menšík už je šampionem na úrovni Masters, členem elitní dvacítky žebříčku a českou jedničkou. Na grandslamech však zapsal už několik krutých nezdarů a zatím výrazněji neprorazil. Další příležitost bude mít v sobotu ve Wimbledonu, kde zakončil loňský debut hned v prvním kole. Za sebou má tři utkání třetího kola na majorech. V tom úvodním na předloňském US Open dostal lekci, nicméně loni na US Open proti Nunovi Borgesovi i letos na Australian Open proti Alejandrovi Davidovichovi měl mečboly. V All England Clubu nastoupí v této fázi proti Flaviovi Cobollimu. Rovněž Ital má ve třetím kole grandslamů bilanci 0:3, ovšem pokaždé čelil někomu z TOP 10 a neuhrál set. Menšík je mírným favoritem, ale jednoduchý zápas ho zřejmě nečeká.

Šwiatekovou čeká neoblíbená Collinsová

Pro Igu Šwiatekovou je Wimbledon nejméně úspěšným grandslamem. Ačkoli tady ovládla juniorku, mezi dospělými byla na nejslavnějším turnaji nejdál ve čtvrtfinále a jen dva z předchozích pěti startů dotáhla do druhého týdne. Navíc si teprve před týdnem zahrála své první finále profesionální na trávě. Ani Danielle Collinsová není na travnatých kurtech výraznou hrozbou, nicméně mohla by větší zranitelnost Šwiatekové, která už přes rok čeká na titul, využít. Přesně to se jí povedlo nedávno na antuce v Římě. Šwiateková tam obhajovala titul a prohrála jasně 1:6, 5:7. Collinsová tak snížila obrovské manko ve vzájemné bilanci na 2:7. Není tajemstvím, že tyto dvě hráčky se nemají příliš v lásce. O to větší naboj by tento šlágr mohl mít.

Sobotní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Sinner (1-It.) - Martínez (Šp.)

2. Šwiateková (8-Pol.) - Collinsová (USA)

3. Kecmanovič (Srb.) - Djokovič (6-Srb.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. M. Andrejevová (7-) - Baptisteová (USA)

2. Krejčíková (17-ČR) - Navarrová (10-USA)

3. Shelton (10-USA) - Fucsovics (Maď.) / nejdříve v 17:00 SELČ



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Tausonová (23-Dán.) - Rybakinová (11-Kaz.)

2. De Minaur (11-Austr.) - Holmgren (Dán.)

3. Cash/Glasspool (5-Brit.) - Jebens/Olivetti (Něm./Fr.)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. Menšík (15-ČR) - Cobolli (22-It.)



COURT 6 (od 12:00 SELČ)

1. Detiucová/Šymanovičová (ČR/-) - Chromačevová/Stollárová (13-/Maď.)



COURT 8 (od 12:00 SELČ)

1. Rachimovová/Sisková (-/ČR) - Cirsteaová/Kalinská (Rum./-)

2. Pavlásek/Zieliňski (ČR/Pol.) - Bolelli/Vavassori (7-It.) / nejdříve ve 13:30 SELČ



COURT 17 (od 12:00 SELČ)

1. Nys/Roger-Vasselin (10-Monako/Fr.) - Schnaitter/Wallner (Něm.)

2. Bouzková/Danilinová (ČR/Kaz.) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (8-/Belg.) / nejdříve ve 13:30 SELČ

3. Gadecká/Krawczyková (Austr./USA) - X. Jiang/F. Wu (12-Čína/Tchaj-wan)

4. Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) - Danilinová/Heliövaara (1-Kaz./Fin.)

