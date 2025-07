Krize vrcholí. Tsitsipas padl popáté v řadě, nestačil na O'Connella

ATP MASTERS TORONTO - Nic nepomáhá. Stefanos Tsitsipas (26) stále marně hledá cestu zpět mezi elitu. Na probíhajícím Masters v Torontu balí kufry již po svém úvodním duelu, když nestačil na australského soupeře Christophera O'Connella (31) a podlehl ve třech setech 4:6, 6:4, 2:6.

Tsitsipas - O´Connell 4:6, 6:4, 2:6

Pryč jsou doby, kdy Tsitsipas naháněl strach absolutní světové elitě. Řecký tenista, který dobře ví, jaké to je být třetím nejlepším hráčem planety, počítá v posledních týdnech jen porážky.



Tu poslední, pátou v řadě, zaznamenal na Masters v Torontu. Do boje se 78. hráčem světa O'Connellem přitom vstupoval s jasným cílem prolomit mizerné období, kterým si prochází.



Ale už úvodní set rodákovi z Atén nevyšel. Za stavu 3:3 si poprvé prohrál svůj servis – a to výborně podávajícímu soupeři úplně stačilo. První sadu bral Australan za 41 minut poměrem 6:4. I druhé dějství rozhodlo jediné ztracené podání. Tentokrát o něj přišel za stavu 4:5 ze svého pohledu O'Connell a bylo vyrovnáno.



V rozhodující sadě se naplno projevily úvahy o špatné Řekově fyzičce. Tsitsipas si hned třikrát neudržel vlastní servis, nic mu tak nebylo platné, že jednou na returnu uspěl. Po dvou hodinách boje gratuloval soupeři k výhře 6:4, 4:6, 6:2.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Dvojnásobný grandslamový finalista se teprve před pár dny rozešel po poněkud divoké spolupráci s Goranem Ivaniševićem, který právě přístup a fyzickou připravenost Řeka podrobil na veřejnosti ostré kritice.

"Pořád říká, že chce, ale nic pro to nedělá. Nevidím žádný progres. Byl jsem v šoku. Nikdy jsem neviděl takhle nepřipraveného hráče. I já se svým operovaným kolenem jsem třikrát víc fit než on. Je to vážně špatné," kritizoval svého tehdejšího svěřence wimbledonský šampion.



Tsitsipas se poté s chorvatskou legendou rozešel a znovu se vrátil pod trenérská křídla svého otce Apostolose.

Upset complete



Christopher O'Connell takes out Stefanos Tsitsipas 6-4 4-6 6-2 to book his place in the last 32 #NBO25 pic.twitter.com/EBxQaHPnCo — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2025

"Každý den jsem byl jako bouře – emoce, rozhodnutí, chaos. Ale teď se to uklidnilo. Všechno jde tak, jak chci. Přijímám své chyby a chci otočit list,“ říkal před začátkem podniku v Kanadě Tsitsipas.



Zda se dokáže z herní krize pod vedením svého otce dostat, ukážou následující týdny. V současné době patří Tsitsipasovi 30. příčka žebříčku.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Torontu