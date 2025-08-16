Krok k návratu. Kolář v Sofii dominoval a slaví challengerový titul
Kolář - Dellien 6:2, 6:2
V červnu roku 2022 byl Kolář 111. hráčem světového žebříčku, krátce předtím si zahrál na slavném French Open druhé kolo, když trápil hvězdného Stefanose Tsitsipase. To je však již dávná minulost.
V minulém roce se rodák z Bystřice nad Pernštejnem potýkal s opakujícími se zdravotními problémy, které ho poslaly hluboko do tenisového podpalubí. Teď se bývalý daviscupový reprezentant drápe zpět.
Na challengeru v bulharském hlavním městě si počínal naprosto suverénně, když v pěti zápasech nepřišel o jediný set. O dominanci českého tenisty na turnaji svědčí fakt, že nejvíce se "zapotil" ve druhém kole s Rumunem Stefanem Andreescuem, který na Koláře uhrál šest her, než padl 4:6, 2:6.
Velký odpor nekladl Kolářovi ve finále ani Dellien. Svému soupeři, kterému patří 287. příčka, vzal hned úvodní servis, to zopakoval ještě jednou v páté hře. Sám naopak tři brejkové hrozby odvrátil a sadu získal pohodlně 6:2.
Ani ve druhém setu se žádné drama nekonalo. Český tenista jen jednou musel řešit brejkovou hrozbu, jinak si při svém servisu počínal naprosto suverénně. Sám uspěl na returnu ve třetí a sedmé hře a za hodinu a 18 minut mohl slavit pátý titul z challengerového okruhu v kariéře.
Kolář byl jasně aktivnějším hráčem, na vítězné míče dominoval v poměru 17:7, v nevynucených chybách byl mírně úspěšnější jeho soupeř – 23:20. Český tenista odvrátil všechny čtyři brejkové hrozby, sám naopak ze šesti příležitostí uspěl čtyřikrát.
Po svém triumfu se posune ze současné 382. příčky na zhruba 290. pozici. Vylepšovat svou pozici může Kolář i nadále, kvůli zranění v loňském roce neobhajuje až do října žádné body.
