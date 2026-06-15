Serena blafuje. Čtyřhra je jen test před návratem do dvouhry, říká expertka
Williamsová se po svém návratu představila na turnaji v Queen's Clubu po boku Victorie Mbokové a hned při premiéře slavila vítězství. Sama následně uvedla, že o singlových turnajích zatím neuvažuje a že jí především chyběla soutěžní atmosféra. Petkovicová je však přesvědčena, že skutečný plán je jiný.
"Podle mého názoru se žádný sportovec dobrovolně nevrací do antidopingového programu jen kvůli tomu, aby si občas zahrál čtyřhru. A u Sereny Williamsové to platí dvojnásob. Přijdete o část svého soukromí. Každý den musí vědět, kde se nacházíte, a kdykoliv vás mohou zkontrolovat. Nikdo tím vším neprochází jen kvůli několika deblovým zápasům. Myslím si, že Serena hraje čtyřhru proto, aby zjistila, jak její tělo reaguje a zda to zvládne," uvedla Petkovicová.
Petkovicovou navíc překvapila úroveň, kterou Williamsová po téměř čtyřleté pauze předvedla. Kvůli zranění Mbokové sice odehrála v Queen's Clubu pouze jeden zápas, přesto na ni její výkon zapůsobil. "Viděla jsem její zápas a musím říct, že byla fantastická. Podávala rychlostí okolo 120 mil za hodinu. Stadion byl vyprodaný do posledního místa. Pokud dokáže něco podobného přenést i do dvouhry, bude to obdivuhodné," řekla Petkovicová.
Williamsová by měla pokračovat ve čtyřhře také na turnaji v Berlíně, kde nastoupí po boku Karolíny Muchové. Půjde o její poslední přípravu před Wimbledonem, kde se očekává její společný start se sestrou Venus Williamsovou. Slavné sourozenecké duo ovládlo nejslavnější travnatý grandslam hned šestkrát.
Petkovicová se zároveň kriticky vyjádřila k mediální pozornosti, kterou návrat Sereny Williamsové vyvolal během Roland Garros. Podle ní se v té době měla větší pozornost věnovat hráčkám a hráčům bojujícím přímo na grandslamovém turnaji. "Vadilo mi to. Moderovala jsem pořad pro CNN a v den, kdy byl oznámen její návrat, chtěli, abych tím zahájila vysílání. Odmítla jsem. Řekla jsem jim, že za mnou právě probíhá grandslam a hráči na kurtu nechávají úplně všechno. Serena je absolutní legenda, ale pokud se hraje grandslam, chci mluvit především o tenistech a tenistkách, kteří právě bojují o titul," vysvětlila Petkovicová.
Její slova tak znovu rozvířila debatu o tom, jak velkou pozornost si návrat jedné z největších ikon tenisové historie zaslouží ve srovnání s aktuálním děním na okruhu.
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