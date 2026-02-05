Krutý konec Češek v Ostravě. Debakl schytala i Bartůňková a debut v TOP 100 si nezajistila
Parryová – Bartůňková 6:1, 6:3
Bartůňkové se úvodní set vůbec nepovedl. S Parryovou dokázala držet krok jen v prvních gamech a od stavu 1:1 prohrála pět her v řadě. Francouzka byla o něco agresivnější, nechybovala tolik jako česká tenistka a mnohem lépe servírovala.
Obě aktérky se snažily svou pestrou hrou diktovat tempo výměn a i v tomto ohledu byla mnohem úspěšnější Parryová. Reprezentantce země galského kohouta vycházelo všechno, měla i kapku štěstí a za pouhých 28 minut si vypracovala náskok setu.
Ve druhé sadě se Bartůňková zlepšila. Parryová však pokračovala ve výborném výkonu, byla dál solidní na servisu a domácí hráčku k ničemu nepustila. Další zaváhání talentované Češky přišlo v sedmé hře, v níž se i kvůli vlastním chybám připravila o servis.
I v dalším průběhu byla Parryová lepší a Bartůňková jen marně usilovala o nějaké zdramatizování utkání. Česká tenistka se za celý zápas nedostala k žádné brejkbolové příležitosti a duel skončil již po její celkově čtvrté ztrátě podání a za pouhých 67 minut.
Bartůňková navzdory této porážce prožívá parádní vstup do sezony. Na Australian Open absolvovala svůj debut na dospělých grandslamech a probila se z kvalifikace až do třetího kola. V Ostravě odehrála své druhé kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu.
Potenciální debut v TOP 100 žebříčku si ale nezajistila a své maximum na této úrovni nevyrovnala. Jejím nejlepším výsledkem zůstává semifinále z loňského září, které ukořistila na pětistovce v mexické Guadalajaře.
Po vypadnutí Fruhvirtové a Bartůňkové už nepokračuje ve dvouhře v Ostravě žádné české jméno. Semifinálové duely obstarají Volynetsová s Boulterovou a Parryová, kterou čeká Caty McNallyová, nebo Tamara Korpatschová.
Fruhvirtová ve čtvrtfinále neuspěla
Komentáře
Nový komentář
Parry dneska zahrála mimořádně dobře. Já jí aspoň takhle dobře nikdy hrát neviděl ...
Nikole jsem proti soupeřce, která to měla před Ostravou v hale 3:14, hodně věřil. Ale prostě to nešlo.
A Linda byla rovněž bez šance.
Jsem zvědavý na návštěvnost v závěrečných dnech.
Aspoň, že ta Sára to nádherně kompenzuje.
Jeden za Fruhvirtku Jeden za Bartunkovou
