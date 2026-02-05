Krutý konec Češek v Ostravě. Debakl schytala i Bartůňková a debut v TOP 100 si nezajistila

DNES, 19:28
WTA OSTRAVA - Po vypadnutí Lindy Fruhvirtové byla Nikola Bartůňková (19) poslední domácí nadějí ve dvouhře na ostravském turnaji WTA a také ona skončila po výprasku ve čtvrtfinálové fázi. Talentovaná česká teenagerka prohrála jednoznačně 1:6, 3:6 s Francouzkou Diane Parryovou (23) a své maximum na hlavním okruhu nevyrovnala.
Nikola Bartůňková skončila v Ostravě ve čtvrtfinále (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Parryová – Bartůňková 6:1, 6:3

Bartůňkové se úvodní set vůbec nepovedl. S Parryovou dokázala držet krok jen v prvních gamech a od stavu 1:1 prohrála pět her v řadě. Francouzka byla o něco agresivnější, nechybovala tolik jako česká tenistka a mnohem lépe servírovala.

Obě aktérky se snažily svou pestrou hrou diktovat tempo výměn a i v tomto ohledu byla mnohem úspěšnější Parryová. Reprezentantce země galského kohouta vycházelo všechno, měla i kapku štěstí a za pouhých 28 minut si vypracovala náskok setu.

Ve druhé sadě se Bartůňková zlepšila. Parryová však pokračovala ve výborném výkonu, byla dál solidní na servisu a domácí hráčku k ničemu nepustila. Další zaváhání talentované Češky přišlo v sedmé hře, v níž se i kvůli vlastním chybám připravila o servis.

I v dalším průběhu byla Parryová lepší a Bartůňková jen marně usilovala o nějaké zdramatizování utkání. Česká tenistka se za celý zápas nedostala k žádné brejkbolové příležitosti a duel skončil již po její celkově čtvrté ztrátě podání a za pouhých 67 minut.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bartůňková navzdory této porážce prožívá parádní vstup do sezony. Na Australian Open absolvovala svůj debut na dospělých grandslamech a probila se z kvalifikace až do třetího kola. V Ostravě odehrála své druhé kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu.

Potenciální debut v TOP 100 žebříčku si ale nezajistila a své maximum na této úrovni nevyrovnala. Jejím nejlepším výsledkem zůstává semifinále z loňského září, které ukořistila na pětistovce v mexické Guadalajaře.

Po vypadnutí Fruhvirtové a Bartůňkové už nepokračuje ve dvouhře v Ostravě žádné české jméno. Semifinálové duely obstarají Volynetsová s Boulterovou a Parryová, kterou čeká Caty McNallyová, nebo Tamara Korpatschová.

Fruhvirtová ve čtvrtfinále neuspěla

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

34
Kapitan_Teplak
05.02.2026 19:40
Tohle je teda zklamání
tommr
05.02.2026 19:30
Nikola dneska dostala podobnou lekci jako Linda. Na soupeřku vůbec nestačila. U Lindy jsem to tak trochu čekal ale Nikola mě zklamala. Na tu stovku si obě budou muset ještě nějaký čas počkat ...
Parry dneska zahrála mimořádně dobře. Já jí aspoň takhle dobře nikdy hrát neviděl ...
Tomas_Smid_fan
05.02.2026 19:37
hrála proti Češce, takže žádné překvapení.
Krisboy
05.02.2026 19:42
Za ten backhand jí částečně odpouštím.
NOLE_unvaccinated_GOAT
05.02.2026 19:38
Hrála hodně dobře třeba proti Kvitové po jejím návratu z mateřské, ne?
Kapitan_Teplak
05.02.2026 19:43
To nebyl návrat ale rozlučková tour
baba
05.02.2026 19:30
dnes neměla Nikola nárok, údery, které proti Blinkové běžně dávala, dnes nešly, podání také, pohyb horší a i bojovnost pryč, jako kdyby už neměla ani trochu energie. I tak to byl od ní docela dobrý turnaj, který ji určitě posune v žebříčku výše. Holt si na nějaké finále ještě bude muset počkat.
Dobry-den
05.02.2026 19:26
Uf. To byly splachováky.
Nikole jsem proti soupeřce, která to měla před Ostravou v hale 3:14, hodně věřil. Ale prostě to nešlo.
A Linda byla rovněž bez šance.
Jsem zvědavý na návštěvnost v závěrečných dnech.

Aspoň, že ta Sára to nádherně kompenzuje.
Serpens
05.02.2026 19:28
Bude špatná návštěva a proto tento turnaj příští rok nebude. Nebo, přesune se na jiný termín, ale to spíš ne.
bardunek666
05.02.2026 19:25
Šlus ende dnes naše dámy shořely jak papíroví draci
wymwsze
05.02.2026 19:23
Škoda, Parry uhraje nějaký dobrý výsledek jednou za rok, jinak je katastrofální. Holt tohle bude ten její jeden dobrý výsledek letos.
aape
05.02.2026 19:32
Ale Nikola jí to hodně usnadnila, nic výjimečnýho Parry rozhodně nezahrála
elsky
05.02.2026 19:19
Vcelku jasná záležitost, rozdíl je hlavně v podání. Jako kdyby ten nápřah Nikoly nebyl zdaleka optimální.
r176
05.02.2026 19:22
a při tom jedním okem může sledovat míček a druhým celý kurt
elsky
05.02.2026 19:26
Tomu nerozumím.
NOLE_unvaccinated_GOAT
05.02.2026 19:39
On si myslí, že šilhá. Ale to není pravda. Nešilhá.
chlebavevaju
05.02.2026 19:01
Já bych příště ten turnaj zorganizoval na Bazalech, ať je těch prázdných míst ještě víc.
Serpens
05.02.2026 18:53
To je moc rychlé. Moje představy o plné Ostravar aréně v sobotu pomalu mizí v mlze.
zfloyd
05.02.2026 18:56
jestli tam není přemrštěné vstupné ??
Serpens
05.02.2026 18:59
tři stovky na blízké tribuny, to jde.
r176
05.02.2026 18:45
zatím ostuda
com
05.02.2026 19:26
já bych se s dovolením přidal smile

Jeden za Fruhvirtku Jeden za Bartunkovou
aape
05.02.2026 19:33
Dnes zaslouženě
Tomas_Smid_fan
05.02.2026 19:39
už ses pomalu bál, že si neulevíš
zfloyd
05.02.2026 18:45
zatím teda pěkná rychta , moc chyb , uvidíme jestli se probere
Krisboy
05.02.2026 18:44
Se holky vsadily, která utrpí větší debakl?
baba
05.02.2026 18:43
Zatím se Nikola nechytá,jako by jí dnes došla šťáva
lvicek
05.02.2026 18:29
Ahoj, chapu to dobre, ze na Sportytv uz Nikolu nevysilaji?
Ondřej.Jirásek
05.02.2026 18:36
Ahoj, jj, dávají volejbal :/
Serpens
05.02.2026 18:36
Mají zdá se jen pár zápasů denně v právech, hlavně že tvrdili, že je turnaj v Ostravě jejich priorita
Krisboy
05.02.2026 18:44
Chtějí šetřit nervy českého fanouška.
Jon61
05.02.2026 18:44
Zde je aspoň Steam, ale je to od Nikoly bída.
https://jokerlivestreams.net/be4f8168/6cabde69/811ce65a
aape
05.02.2026 18:56
ladinec
05.02.2026 19:01
Děkuji
