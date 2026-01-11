Kvalifikace Australian Open: Osm Čechů zná los, naději mají hlavně Fruhvirtová a Bartůňková

Osm českých tenistů se zúčastní kvalifikace Australian Open a pokusí se v hlavní soutěži doplnit 14 svých krajanů. Největší naději na postup do hlavní fáze mají nasazené Linda Fruhvirtová (20) a Nikola Bartůňková (19). Kvalifikační boje v Melbourne Parku vypuknou v pondělí.
Ženská kvalifikace bude na českou účast velmi bohatá. Zúčastní se jí celkem sedm našich nadějí. Těmi největšími jsou nasazené Fruhvirtová s Bartůňkovou. Osmifinalistka ročníku 2023 Fruhvirtová začne proti zkušené Anně-Leně Friedsamové a ve své části pavouka má z nasazených Hanne Vandewinkelovou.

Bartůňková odehraje svůj první kariérní zápas na dospělých grandslamech a v prvním kole vyzve Selenu Janicijevicovou. O místo v hlavní soutěži by se mohla případně utkat s Anastasijí Sevastovovou, nebo Lucreziou Stefaniniovou.

Nepříjemný los vyfasovaly Darja Viďmanová s Dominikou Šalkovou. Mohou se totiž potkat ve druhém kole a byly nalosovány do sekce s nasazenou jedničkou Anastasijí Zacharovovou.

Barbora Palicová změří v prvním kole síly s grandslamovou šampionkou a bývalou světovou trojkou Sloane Stephensovou. Američanka prohrála už 13 zápasů po sobě a na výhru čeká od Wimbledonu 2024.

Nevyzpytatelnou soupeřku bude mít i Laura Samson. Bývalou finalistku juniorského French Open čeká premiéra na dospělých grandslamech a v prvním kole narazí na nasazenou pětku Zeynep Sönmezovou. Startuje ještě Gabriela Knutsonová, která nastoupí proti domácí divoké kartě Lizette Cabreraové.

V mužské kvalifikaci naopak budeme mít jen jednoho zástupce. Tím je Zdeněk Kolář. O hlavní soutěž Australian Open bojoval v minulosti už sedmkrát a nikdy se nedostal dál než do druhého kola. Letos začne soubojem s Arthurem Géou. V jeho části pavouka je nasazená dvojka Román Andrés Burruchaga.

Hlavní soutěž Australian Open, která vypukne v neděli 18. ledna, má jistou 14 českých zástupců. Kvalifikační boje startují zítra.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
NOLE_unvaccinated_GOAT
11.01.2026 08:03
Tip: Linda Fru vypadne hned v 1.kole a ostudným výkonem, protože je naprosto marná a vůbec nikam se herně neposunuje. Bartůňková vypadne velmi těsně ve 3.kole. Z kvaldy se nedostane beztak žádná naše. Z mužů by se mohl aspoň dostat Zdeněk Kolář.
Reagovat

Nový komentář

