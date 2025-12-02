Kvitová, kanadská rebelka i světová jednička. Které tenistky se rozloučily s kariérou?
Na okruhu dosáhla prakticky všeho, čeho dosáhnout lze. Byla světovou jedničkou, doma má dva grandslamové tituly. Přesto za kariérou hvězdné Simony Halepové visí nepříjemný stín dopingového skandálu.
Po pozitivním testu tak musela v září 2023 kariéru na devět měsíců přerušit, poté se na kurty vrátila. Na svou veleúspěšnou dráhu, během které vyhrála French Open, Wimbledon a dalších 22 turnajů na okruhu, už ale nikdy nenavázala.
Tenistka proslulá obrovskou bojovností a vynikajícím pohybem tak svůj poslední zápas odehrála doma v Rumunsku, kde v prvním kole vypadla s Italkou Lucií Bronzettiovou. Den poté, čtvrtého února, oznámila konec kariéry.
Když na začátku roku 2025 oznámila Petra Kvitová po mateřských povinnostech návrat na kurty, vzbudila tím vlnu nadšení, ale i pochybností o tom, zda bude schopná na svou hvězdnou kariéru navázat. Ty se bohužel potvrdily.
Bývalá světová dvojka a vítězka 31 turnajů, včetně dvou wimbledonských triumfů, bojovala především s fyzičkou. Z devíti zápasů vyhrála jediný a na US Open se definitivně rozloučila s kariérou.
Tenistka, která se musela vyrovnat na konci roku 2016 i s loupežným přepadením, během kterého ji pachatel v jejím bytě vážně pořezal levou ruku, však mohla na svou kariéru pohlížet s maximálním uspokojením.
"Vždycky bych vybrala nejvíc tituly z Wimbledonu, možná víc i ten druhý, který bylo podle mě trochu těžší získat. A ráda vzpomínám na Fed Cupy, hlavně na finále v Praze. Ty byly vždycky nejvíc. Bylo úplně plno a všichni nám fandili," vzpomínala Kvitová, která dva měsíce po ukončení kariéry oznámila, že spolu s manželem Jiřím Vaňkem očekávají narození druhého potomka.
Po celou svou kariéru zůstávala trošku ve stínu jiných velkých jmen. Přesto to Caroline Garciaová dotáhla až na čtvrté místo žebříčku. Francouzská tenistka stihla během své kariéry vyhrát 11 turnajů ve dvouhře. Na grandslamech to dotáhla nejdále do semifinále na US Open v roce 2022, ve stejném roce ovládla Turnaj mistryň.
Garciaová byla ovšem i vynikající deblistkou, kde se probila na druhé místo světa a ovládla osm podniků – dvakrát se radovala z grandslamového titulu na French Open.
Už dávno nebyla hvězdou velkých turnajů, přesto bylo její jméno v médiích prakticky neustále skloňováno. Eugenie Bouchardová zažila své momenty slávy v sezoně 2014, kdy marně bojovala ve finále Wimbledonu s Kvitovou. Ve stejném roce se dostala na své životní umístění, když byla pátou hráčkou světa.
Rodačku z Montrealu ale postupem času více zaujal svět šoubyznysu. Na okruhu vyhrála jediný turnaj a kariéře dala definitivní sbohem stylově na domácím turnaji v Kanadě. "Ale pravdou je, že tenisový život je mimořádně těžký, plný tvrdé práce a obětí. Tenisu jsem dala tolik a on dal hodně mně, ale jsem připravená to nechat být a dělat v životě jiné věci. Vždycky budu vděčná tomuto sportu za všechno, co mi dal," rozloučila se s fanoušky tenistka.
Ze známějších jmen řekly letos tenisu definitivní sbohem i Francouzka Alizé Cornetová, bývalá 11. hráčka světa, či Belgičanka Yanina Wickmayerová, která byla v dobách své největší slávy 12. tenistkou planety.
