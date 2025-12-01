Loučení hvězd i tenisového rekordmana. Kdo v sezoně 2025 ukončil kariéru?
Jednou z největších hvězd, která se v končícím roce rozloučila s kariérou, je Fabio Fognini. Italský bouřlivák vyhrál na tour devět turnajů, před šesti lety se dostal na deváté místo planety. Na grandslamech si manželovi Flavie Pennettové nikdy zvlášť nevedlo, největším úspěchem byla čtvrtfinálová účast v roce 2011.
S kariérou se oblíbený i zatracovaný tenista rozloučil parádně, když v prvním kole Wimbledonu dohnal až na hranu hvězdného Carlose Alcaraze, který musel bojovat o postup pět setů, než italského veterána skolil. "Tohle je nejlepší způsob, jak se rozloučit," říkal za potlesku centrálního dvorce dojatý Ital.
Malý postavou, velký výkony. Tímto poněkud otřepaným přirovnáním by se dala popsat kariéra Diega Schwartzmana. Jen 170 centimetrů vysoký Argentinec to dotáhl ještě na o jednu pozici lépe než Fognini, když byl před pěti lety osmým hráčem světa. Na svém kontě ale má "jen“ čtyři tituly z okruhu ATP.
Rodák z Buenos Aires vždy vynikal výborným pohybem a předvídavostí, čímž kompenzoval nižší postavu. V roce 2020 se dostal do semifinále French Open, na svém kontě ale má i dvě čtvrtfinálové účasti z Flushing Meadows v sezonách 2017 a 2019.
Vasek Pospisil, kanadský tenista s českými předky, byl vynikajícím singlistou i deblistou. Ve dvouhře to dotáhl na 25. příčku, ve čtyřhře byl pak čtvrtým hráčem světa. Hráč s výborným servisem si na grandslamu zahrál maximálně čtvrté kolo v sezoně 2020 na US Open, podstatně úspěšnější byl ve čtyřhře, kde se v roce 2014 ve Wimbledonu radoval z titulu po boku Jacka Socka.
Kyle Edmund se nikdy nedostal mezi tenisové superstar, přesto jeho kariéra byla velmi úspěšná. Na okruhu získal dva tituly, před sedmi lety byl 14. hráčem světa. Na Australian Open 2018 se dostal mezi poslední čtyři. Poslední zápas odehrál rodák z Johannesburgu letos v červenci na domácím turnaji v Nottinghamu, kde prohrál ve finále.
Singl nebyl jeho šálek kávy, o to větší úspěchy sbíral v deblu. Rohan Bopanna byl ve dvouhře nejlépe 213., brzy však pochopil, že musí hledat štěstí ve čtyřhře. Zde se stal v roce 2024 ve věku 44 let nejstarší světovou jedničkou v historii. Na svém kontě má grandslamový deblový titul z Australian Open 2024 po boku Matthewa Ebdena, dvakrát si zahrál finále US Open, dvakrát semifinále Wimbledonu a jednou French Open.
"Po dvaceti nezapomenutelných letech na tour je čas, abych svou raketu pověsil na hřebík. Jsem za vše nekonečně vděčný a moje láska k této krásné hře nikdy nezmizí," rozloučil se s kariérou legendární Ind.
