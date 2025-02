Kvitová si comeback po mateřské výhrou neosladila, v Austinu podlehla ve třech setech Burrageové

WTA AUSTIN – Petra Kvitová (34) si svůj comeback osm měsíců po narození syna vítězstvím neosladila. Na turnaji WTA 250 v texaském Austinu v prvním zápase od října 2023 sice načala britskou tenistku z chvostu druhé světové stovky Jodie Burrageovou (25) ziskem prvních čtyř gamů, i vinou 12 dvojchyb ale vedení neudržela a po dvou a půl hodinách boje prohrála 6:3, 4:6, 4:6.

Petra Kvitová loni v červenci porodila syna Petra a užívala si novou roli maminky. I když to zpočátku nevypadalo na brzký návrat na kurty, během půl roku se jí po tenisu zastesklo a na začátku února nečekaně ohlásila comeback.

První vystoupení od října 2023 a osm měsíců po komplikovaném porodu si čtyřiatřicetiletá rodačka z Bílovce naplánovala do amerického Austinu, kde od pořadatelů dostala divokou kartu. Do turnaje kategorie WTA 250 na tvrdém povrchu vstoupila zápasem proti 189. hráčce světa Jodie Burrageové, vedení proti o devět let mladší Britce ale po dlouhé době bez tenisu neudržela a prohrála 6:3, 4:6, 4:6.

Kvitová se od úvodních minut prezentovala svým tradičním aktivním tenisem. Pomáhala si solidním servisem a výměny se snažila rychle ukončovat. Po 20 minutách vedla 4:0 a měla dokonce další brejkboly. Sice je nevyužila a jednou přišla o podání, náskok ale i díky několika povedeným winnerům a laciným chybám soupeřky nepustila.

Jenže ve druhé sadě se i do hry zkušené Češky začalo vkrádat více zbytečných chyb a navíc se nemohla spolehnout na body ze servisu. Třikrát o něj přišla, potřetí ztrátu nesmazala a musela absolvovat náročný třísetový zápas.

V úvodu třetího dějství česká lvice odvrátila dva brejkboly a zahájila šňůru her bez brejku. Sama byla na podání suverénní, jenže své šance na returnu využít nedokázala. V dlouhém gamu za stavu 4:3 měla čtyři brejkboly, ale soupeřka všechny kritické situace ustála. A když Kvitová za stavu 4:4 a 30:0 spáchala celkově 11. a 12. dvojchybu a Burrageová k nim přidala dva parádní winnery, šla Britka podávat na vítězství. Situaci zvládla a po dvou a půl hodinách duel ukončila využitím druhého mečbolu.

"Ona je absolutní šampionka. Věděla jsem, že budu muset bojovat," řekla v rozhovoru na kurtu Burrageová. "Začala jsem dost nejistě, ale ona hrála, jako by ani těch 17 měsíců nebyla pryč. Všechno vracela do kurtu, takže mi bylo jasné, proti komu stojím. Nepochybovala jsem o tom, že je stejnou hráčkou, jakou byla před 17 měsíci. Jsem velmi spokojená, jak jsem se s tím vyrovnala, vrátila se do zápasu a bojovala až do konce," doplnila Burrageová.

Bývalá světová dvojka, dvojnásobná wimbledonská šampionka či majitelka trofeje pro vítězku Turnaje mistryň má ve sbírce 31 titulů. Ten poslední slavila v červnu 2023 na trávě v Berlíně, o tři měsíce dříve triumfovala na tisícovce v Miami.

Další dva turnaje má Kvitová naplánované na březen, kdy by se měla představit na prestižních akcích v Indian Wells a Miami. Od pořadatelů kalifornské tisícovky už dostala divokou kartu, na Floridě může startovat díky chráněnému žebříčku. Po světě cestuje s manželem a zároveň trenérem Jiřím Vaňkem i osmiměsíčním synem, s jehož hlídáním pomáhá její bratr.

Kvitová se snaží napodobit nedávné comebacky po mateřské dalších bývalých členek TOP 5 Japonky Naomi Ósakaové, Dánky Caroline Wozniacké, Ukrajinky Eliny Svitolinové či Belindy Bencicové, která dokonce před dvěma týdny necelý rok po porodu vyhrála prestižní pětistovku v Abú Zabí. Právě Švýcarka je dobrou kamarádkou české hráčky a navzájem se podporují.

Sama česká tenistka nemá od svého návratu velká očekávání. Chce si především užívat hru samotnou a formu časovat směrem k akcím na oblíbené trávě s vrcholem ve Wimbledonu.

Burrageová už nemá ve své čtvrtině pavouka žádnou nasazenou tenistku, nejdříve v semifinále by mohla narazit na světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou. Do něj ale vede cesta ještě přes dvě soupeřky, tou příští bude Ajla Tomljanovicová, která už v pondělí vyřadila sedmou nasazenou Američanku Katie Volynetsovou. Úvodní zápas v Texasu nezvládla ani loňská šampionka a letos nasazená čtyřka Yue Yuan z Číny.

