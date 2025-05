Kvitová v Římě další výhru nepřidá. Z duelu s Jabeurovou odstoupila kvůli zranění

Paula Badosa and Petra Kvitova have withdrawn due to injury.



Badosa will be replaced by Lucky Loser Viktorija Golubic, while Ons Jabeur advances via walkover.



Wishing Paula and Petra a speedy recovery ❤️‍#IBI25 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 8, 2025