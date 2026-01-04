Kyrgios vrací úder: Jsem si jistý, že byl trestán za doping, takže jeho názor nemá váhu
Kyrgios nemá chráněný žebříček a momentálně se v pořadí nachází až na 671. pozici. Bývalý 13. muž světa tak nutně potřebuje divokou kartu, aby si mohl zahrát na domácím grandslamu. Pořadatelé však váhají a rozhodnou se až podle toho, jakou bude mít australský bouřlivák přípravu.
Na riziko udělení divoké karty Kyrgiosovi, který už velmi dlouho bojuje se zraněními a odehrál v posledních sezonách jen malý počet zápasů, upozorňoval třeba i bývalý australský tenista Mark Philippoussis. Podobně to vidí i Rusedski, jenž jako hlavní argument použil nedostatečnou fyzickou kondici wimbledonského finalisty.
A právě na bývalou světovou čtyřku a britskou hvězdu Kyrgios reagoval. "Jsem si dost jistý, že byl Greg jednou trestán za doping, takže názor někoho takového nemá příliš velkou váhu. Dejte mi vědět, kdy naposledy vyprodal stadion," nebral si servítky.
Kyrgios naráží na případ z roku 2003. Rusedski byl v červenci pozitivně testován na anabolický steroid nandrolon. Komise ATP ho však v březnu 2004 zprostila veškerých obvinění. Původně mu chtěla udělit trest na dva roky.
"Vždy jsem se považoval za nevinného. Tento verdikt představuje pro mě i mou rodinu velkou úlevou. Těším se, až budu pokračovat ve své kariéře," uvedl tehdy Rusedski pro média. Brit na slova Kyrgiose reagoval na sociálních sítích. "Možná by sis měl přečíst rozsudek, než něco takového komentuješ. Byl jsem očištěn a v mém případě se prokázala stoprocentní nevina."
Jako první zastávku letošní sezony si Kyrgios vybral domácí turnaj v Brisbane. V prvním kole nastoupí proti Aleksandarovi Kovacevicovi a už má za sebou úspěšný vstup do deblové soutěže. S kamarádem a krajanem Thanasim Kokkinakisem přemohl ve třech setech deblové specialisty Matthewa Ebdena a Rajeeva Rama.
