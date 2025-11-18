Legendární Australan Hewitt se vrátil mezi profesionály. Ve 44 letech si zahrál čtyřhru se synem

DNES, 12:30
CHALLENGER SYDNEY - Bývalá světová jednička a dvojnásobný grandslamový vítěz Lleyton Hewitt (44) se tento týden vrátil mezi profesionály, aby si mohl zahrát čtyřhru se svým synem Cruzem (16). Na domácím challengeru v Sydney společně deklasovali za 46 minut 6:1, 6:0 krajany Pavleho Marinkova a Haydena Jonese.
Lleyton Hewitt se vrátil na kurty kvůli čtyřhře se synem (@ STREETER LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Hewitt/Hewwit – Marinkov/Jones 6:1, 6:0

Hewitt ukončil singlovou kariéru, během níž ovládl US Open (2001) a Wimbledon (2002), v roce 2016. Ve čtyřhře se naposledy představil před pěti lety, v obou soutěžích odehrál poslední zápas na domácím grandslamu

V současnosti kapitánem australské daviscupové reprezentace, tentokrát se však na kurt vrátil znovu jako hráč. Chtěl si totiž zahrát čtyřhru se svým synem Cruzem, který se už v 16letech snaží prorazit mezi profesionály. A společná premiéra jim vyšla náramně.

V prvním kole na domácím challengeru v Sydney, kde startují na divokou kartu, deklasovali za 46 minut hry krajany Marinkova a Jonese, kterým povolili pouhý jeden game. I ve čtvrtfinále budou mít šanci, čeká je další domácí dvojice Calum Puttergill a ve formě hrající Dane Sweeny.

Syn bývalé světové jedničky využívá domácího prostředí a objíždí především turnaje ITF a challengery v Austrálii. Minulý týden v Brisbane i v teď v Sydney dohrál ve druhém kole. V singlovém žebříčku je na svém kariérním maximu 759, pozici a v deblu byl nejlépe 757. na světě.

Cruz je rozhodně jedním z největších mladých talentů v Austrálii, která aktuálně talentované hráče, kteří by se snažili prosadit mezi muži postrádá. V TOP 500 mají pouze jediného hráče, kterému je pod 22 let. Pro srovnání Česká republika má hned čtyři (Menšík, Bartoň, Brunclík, Mrva).

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
