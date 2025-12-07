Lehečka, Djokovič i belgický veterán. Tenisté, kteří letos dokázali porazit Alcaraze

Jsou jednoznačnými králi současného tenisového světa. Porazit Carlose Alcaraze (22) či Jannika Sinnera (24), za to už by si jejich soupeři mohli s jistou dávkou nadsázky nechat tesat sochu. Na úřadující španělskou světovou jedničku našlo letos recept osm soupeřů, mezi nimi například i Jiří Lehečka (24).
Lehečka v letošní sezoně porazil Alcaraze v Dauhá (@ NOUSHAD THEKKAYIL / EPA / Profimedia)

Novak Djokovič

První Alcarazova porážka roku přišla na Australian Open – a pro Španěla rozhodně patřila mezi ty nejbolestivější. Do Melbourne dorazil usilovat o jediný grandslam, který mu chyběl, ale ve čtvrtfinále narazil na Djokoviče. Srb na svém oblíbeném turnaji zvítězil po setech 4:6, 6:4, 6:3, 6:4, v semifinále pak ale vzdal duel s Alexanderem Zverevem.

Jiří Lehečka

Další zaváhání Alcaraze přišlo v první části sezony. V Dauhá skončil už ve čtvrtfinále na raketě Lehečky. Ve třetím setu měl proti rodákovi z Mladé Boleslavi slibný náskok, jenže český tenista vývoj otočil a zvítězil 6:3, 3:6, 6:4. Španěl se pak se svým přemožitelem potkal do konce sezony ještě dvakrát - ve finále turnaje v Quenn´s Clubu i ve čtvrtfinále US Open se už zaskočit nenechal.

Jack Draper

Neobvyklý duel sehrál Alcaraz v Indian Wells. Semifinálový zápas s Draperem byl chaotický, plný výkyvů a zvratů. Španěl obvykle v Kalifornii září, ale tentokrát nezvládl náročné podmínky ani rozjetého Brita. Draper vyhrál 6:1, 0:6 a 6:4, později také celý turnaj vyhrál a připsal si první trofej na turnajích Masters.

David Goffin

Za největší překvapení sezony se dá označit Alcarazova prohra v prvním kole v Miami. S belgickým 35letým veteránem padl po výkonu plném chyb 7:5, 4:6 a 3:6. Nečekaná porážka ale Španěla nastartovala k výborné druhé polovině sezony.

Holger Rune

V Madridu byl Alcaraz blízko svému třetímu titulu, ve finále však nestačil na Runeho a padl ve dvou setech 6:7, 2:6. Dánský tenista tak získal svůj první a v sezoně také poslední titul. Celkově se jednalo o jeho pátý kariérní triumf.

Jannik Sinner

Kdo jiný než Sinner. Italská hvězda zastavila Alcaraze v letošní sezoně dvakrát. Poprvé ve finále Wimbledonu, podruhé v boji o titul na Turnaji mistrů. V celkové bilanci však vede Španěl 10:6.

Taylor Fritz

Do oficiálních statistik se počítají i výsledky z Laver Cupu, kde Alcaraz překvapivě hladce podlehl Tayloru Fritzovi 3:6, 2:6. Američan zde slaví svůj jediný triumf nad Španělem v šesti vzájemných duelech.

Cameron Norrie

Hodně nečekanou a poslední letošní porážku si Alcaraz připsal na Masters v Šanghaji, kde překvapivě nestačil na svého úvodního soupeře Camerona Norrieho. Brit velkého favorita poslal balit kufry po výsledku 4:6, 6:3, 6:4.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Sincaraz
07.12.2025 15:21
Takže 8 hráčov.
Koľko hráčov porazilo tento rok Sinnera?
3: Alcaraz, Griekspoor (skreč Sinnera), Bublik
Reagovat
alcaraz.dva
07.12.2025 16:04
Stabilní jako Sinner i kvůli povaze spíš nebude, ale peak (jako potencial) myslím má vyšší a navždy bude mladsi
Reagovat
PTP
07.12.2025 16:26
Forever Young
Reagovat
darek.vrana
07.12.2025 16:36
Taky 3 měsíce nehrál.
Reagovat

