Lehečka, Djokovič i belgický veterán. Tenisté, kteří letos dokázali porazit Alcaraze
První Alcarazova porážka roku přišla na Australian Open – a pro Španěla rozhodně patřila mezi ty nejbolestivější. Do Melbourne dorazil usilovat o jediný grandslam, který mu chyběl, ale ve čtvrtfinále narazil na Djokoviče. Srb na svém oblíbeném turnaji zvítězil po setech 4:6, 6:4, 6:3, 6:4, v semifinále pak ale vzdal duel s Alexanderem Zverevem.
Další zaváhání Alcaraze přišlo v první části sezony. V Dauhá skončil už ve čtvrtfinále na raketě Lehečky. Ve třetím setu měl proti rodákovi z Mladé Boleslavi slibný náskok, jenže český tenista vývoj otočil a zvítězil 6:3, 3:6, 6:4. Španěl se pak se svým přemožitelem potkal do konce sezony ještě dvakrát - ve finále turnaje v Quenn´s Clubu i ve čtvrtfinále US Open se už zaskočit nenechal.
Neobvyklý duel sehrál Alcaraz v Indian Wells. Semifinálový zápas s Draperem byl chaotický, plný výkyvů a zvratů. Španěl obvykle v Kalifornii září, ale tentokrát nezvládl náročné podmínky ani rozjetého Brita. Draper vyhrál 6:1, 0:6 a 6:4, později také celý turnaj vyhrál a připsal si první trofej na turnajích Masters.
Za největší překvapení sezony se dá označit Alcarazova prohra v prvním kole v Miami. S belgickým 35letým veteránem padl po výkonu plném chyb 7:5, 4:6 a 3:6. Nečekaná porážka ale Španěla nastartovala k výborné druhé polovině sezony.
V Madridu byl Alcaraz blízko svému třetímu titulu, ve finále však nestačil na Runeho a padl ve dvou setech 6:7, 2:6. Dánský tenista tak získal svůj první a v sezoně také poslední titul. Celkově se jednalo o jeho pátý kariérní triumf.
Kdo jiný než Sinner. Italská hvězda zastavila Alcaraze v letošní sezoně dvakrát. Poprvé ve finále Wimbledonu, podruhé v boji o titul na Turnaji mistrů. V celkové bilanci však vede Španěl 10:6.
Do oficiálních statistik se počítají i výsledky z Laver Cupu, kde Alcaraz překvapivě hladce podlehl Tayloru Fritzovi 3:6, 2:6. Američan zde slaví svůj jediný triumf nad Španělem v šesti vzájemných duelech.
Hodně nečekanou a poslední letošní porážku si Alcaraz připsal na Masters v Šanghaji, kde překvapivě nestačil na svého úvodního soupeře Camerona Norrieho. Brit velkého favorita poslal balit kufry po výsledku 4:6, 6:3, 6:4.
Koľko hráčov porazilo tento rok Sinnera?
3: Alcaraz, Griekspoor (skreč Sinnera), Bublik