Toni Nadal: Největší rozdíly mezi Alcarazem a Nadalem? Soupeři jsou teď mnohem slabší
"Každý vidí, čeho všeho je Carlos Alcaraz schopný. Jeho atletické atributy jsou neuvěřitelné, má opravdu vše, co potřebuje k úspěchu,“ komentuje Toni Nadal současné kralování světové jedničky.
"Kromě toho má výhodu, kterou hráči z minulosti neměli: jeho soupeři jsou o něco slabší, méně odhodlaní než ti z doby před pár lety. Má sice skvělého soupeře v Janniku Sinnerovi, který je vždycky fantasticky připraven podat ten nejlepší možný výkon, ale ostatní prostě už takovou kvalitu nemají."
Toni Nadal připomíná, že během kariéry Rafaela Nadala byli kromě Novaka Djokoviče a Rogera Federera další špičkoví hráči, jako Andy Murray, Juan Martín del Potro, David Ferrer nebo Stan Wawrinka.
"Tito hráči byli výborní a vždy skvěle připravení. V současném okruhu se zdá, že přímí rivalové chybí," dodává Toni a jmenuje hráče jako Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud či Lorenzo Musetti, kteří podle něj nepředstavují pro Alcaraze takovou hrozbu.
Kromě srovnání generací se Toni Nadal vyjádřil také ke svému současnému vztahu s Rafou. Spolupracovali téměř 30 let, dokud na konci roku 2016 nepřišel Carlos Moyá. Přesto si udržují blízký vztah. "Jako člověk zůstává Rafael stejný, stále dělá stejné věci a chová se stejně, i když je pravda, že je teď otcem a má jiné starosti."
A dodává. "Osobně vás mohu ujistit, že se po jeho odchodu do tenisového důchodu nic nezměnilo. Můj vztah s ním je spíše přátelský než vztah strýce a synovce. Jsme úzce spjatá rodina, děláme spolu spoustu věcí – například hrajeme golf nebo večeříme spolu, často také navštěvuji jeho děti. Máme normální rodinné vztahy," uzavřel Toni Nadal.
