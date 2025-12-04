Alcaraz a dvacet grandslamů? Je mu 22 let a už teď vyrovnal legendy, říká Henman
Alcaraz má na kontě šest grandslamových titulů a stal se druhým nejmladším vítězem, který této hranice v otevřené éře dosáhl hned za Björnem Borgem. Rodák z El Palmaru navíc dokázal vyhrát jeden z turnajů velké čtyřky v každé sezoně od roku 2022.
"Díky dvěma titulům získaným v roce 2025 se zařadil mezi hráče, kteří během své kariéry dosáhli na šest až osm grandslamových trofejí. To vše ve věku 22 let," upozorňuje na výčet úspěchů Španěla Henman.
Brit připomněl jména Stefana Edberga, Borise Beckera, Johna McEnroea, Matse Wilandera a Jimmyho Connorse. Podle něj je pozoruhodné, že Alcaraz se do této skupiny zařadil ještě daleko předtím, než dosáhl svého vrcholu.
Bývalá britská jednička hodnotí Alcarazův vývoj jako kombinaci tenisového růstu i osobnostní vyzrálosti. Za klíčové považuje jeho přístup, intenzitu a odhodlání. Současně upozorňuje, že kvalita jeho hry se zvyšuje velmi rychle.
Podle Henmana jsou očekávání směrem k Alcarazovi a Janniku Sinnerovi vysoká i proto, že "velká trojka" posunula měřítka do mimořádných hodnot. Oba mladí tenisté navíc v letech 2024 a 2025 získali všech osm titulů z majoru.
Zda Alcaraz skutečně dosáhne hranice dvaceti trofejí, zůstává otevřené. Podle Henmana však jeho současná trajektorie naznačuje, že v jeho schopnostech to určitě je. "Alcaraz a dvacet grandslamů? Už teď téměř překonal legendy, jeho možnosti jsou neskutečné," má jasno Brit.
"Strávil jsem s Carlosem nějaký čas na Laver Cupu a velmi na mě zapůsobil. Jde nejen o jeho tenis, ale i o jeho vystupování a hodnoty na kurtu i mimo něj. Jeho vývoj je neuvěřitelný. Když se podíváme na to, jak se jeho hra posunula, je to mimořádné."
A dodává: "Porovnávání s Federerem, Nadalem a Djokovičem, kteří mají 20, 22 a 24 titulů z grandslamů, je přesto složité. Ale na druhou stranu, hráči jako Edberg, Becker, McEnroe, Wilander či Connors nezískali více než osm titulů, a Alcaraz jich má už šest."
"Otázka, zda může dosáhnout dvaceti grandslamů, je samozřejmě spekulativní. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to v jeho silách je. Když jsem hrál já a Sampras měl 14 titulů, zdálo se nemyslitelné, že by ho někdo překonal. A dnes to dokázali tři hráči. Uvidíme, kolik jich nakonec získají Carlos a… Jannik," uzavírá Henman.
