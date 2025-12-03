Můj hlavní cíl pro příští rok? Já mám jasno, není co řešit, říká Alcaraz
Alcaraz má za sebou úspěchy, o kterých se může drtivé většině hráčů jen zdát. To vše v pouhých 22 letech. O to větší chuť má vybojovat to, co mu zatím uniká.
"Nejdůležitější pro mě jsou grandslamy, snažím se jich vyhrát co nejvíce. To je můj hlavní cíl. Myslím, že Austrálie bude skvělá. Já mám jasno, není co řešit. Upřímně, Australian Open je jednoznačně můj primární cíl pro příští rok," uvedl pro webové stránky turnaje.
Světová jednička dodala, že pokud se jí titul nepovede získat v příštím roce, zůstane vavřín z Melbourne jejím hlavním cílem i pro nadcházející sezony.
Proč je Melbourne tak velkou výzvou? Alcaraz zde nikdy nepostoupil dál než do čtvrtfinále, naposledy skončil po loňské porážce s Novakem Djokovičem. Přesto právě letošní výkony, zejména na rychlých površích, mu dodávají sebevědomí. Tituly v Tokiu i na US Open nebo finále na Turnaji mistrů ukázaly, že jeho hra se výrazně posunula.
Své odehrála také technika podání, která byla dlouhodobě slabším článkem jeho hry. V Melbourne se letos potýkal s nevyrovnanými výkony, ale v průběhu sezony našel dle svého přesvědčení stabilitu a především sebedůvěru, kterou někdy na tvrdých površích postrádal.
Jedním z hlavních soupeřů však nebude pouze povrch nebo vlastní výkon, ale i Jannik Sinner. Právě Ital v Melbourne v loňském roce naprosto suverénně kraloval, když během své cesty za titulem přišel o pouhé dva sety, a to ve druhém kole s domácím Tristianem Schoolkatem a v osmifinále s Holgerem Runem.
Pro Alcaraze tak může být sesazení úřadujícího šampiona jedním z největších úkolů. Zároveň by to pro něj byl ideální způsob, jak získat premiérový titul v Melbourne a završit svůj kariérní grandslamový komplet.
