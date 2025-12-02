Ostrá Nadalova slova: Alcaraz a Sinner? I kdyby hráli špatně, budou vyhrávat tituly

Na tenisové dění se už dívá výhradně jako fanoušek. Jeho názory však mají cenu zlata. Rafael Nadal (39) se naposledy mimo jiné vyjádřil k dominanci svého krajana Carlose Alcaraze (22) a jeho úhlavního rivala Jannika Sinnera (24). A pro zbytek světové elity jeho slova příliš lichotivá nejsou…
Součastní vládci světového tenisu Alcaraz se Sinnerem (@ Marco Canoniero / Alamy / Profimedia)

Nadal se v rozhovoru pro rozhlasovou show El Larguero na Cadena Ser dotkl nejen své nové životní etapy, ale i aktuální rivality mezi Alcarazem a Sinnerem. Mluvil o fyzických potížích, které urychlily konec jeho kariéry, a také o plánovaném návratu k tréninku s výhledem na možná exhibiční utkání s Rogerem Federerem.

V rozhovoru zopakoval, že mu profesionální tenis nechybí: "Je to uzavřená kapitola a dobře uzavřená. Jsem přesvědčen, že můj čas nastal, protože už nebylo co nabídnout."

Současně však nevyloučil exhibice: "To neznamená, že si v budoucnu nemůžu exhibiční zápas užít. Je velmi reálné, že bych mohl hrát s Djokovičem nebo Federerem. Jen nelze očekávat stejnou úroveň jako dříve. Pokud přijde příležitost, určitě budeme všichni připraveni předvést co nejlepší výkon."

Zranění hrála v jeho závěrečné fázi kariéry zásadní roli. Nadal přiznal, že nebýt fyzických problémů, na okruhu by pokračoval: "Kdyby nebylo fyzické stránky, hrál bych dál, ale je mi 39. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že nebýt zdravotních problémů, tak bych mohl vyhrát více grandslamů."

Po odchodu do tenisového důchodu si legendární Španěl dal od bílého sportu pauzu ve všech směrech. Až před pár týdny odehrál první trénink od ukončení kariéry: "Hrál jsem hodinu a půl se dvěma dívkami z akademie. Cítil jsem se jako čistý sparingpartner a užil jsem si to. Bylo fajn vzít znovu raketu do ruky."

Do budoucna by rád hrál alespoň jednou týdně, aby nemusel začínat od nuly. Bolesti stále cítí, ale snížená zátěž mu pomáhá.

Nadal také přiznal, že sleduje jen omezené množství zápasů, většinou však duely Alcaraze a Sinnera. Zároveň lituje, že současné hvězdy nemají více soupeřů, kteří by je pravidelně prověřovali: "Myslím, že Sinner a Alcaraz potřebují někoho, kdo je bude tlačit. Fonseca? Spíš ne. Tihle dva budou stále vyhrávat a dostanou se do všech finále. A to i kdyby hráli špatně."

Zvláštní prostor věnoval pochvale svého nástupce Alcaraze. Věří, že mladý Španěl je připraven zapsat se do historie: "Vidím ho jako velkolepého hráče. Vždycky jsem ho viděl jako velmi talentovaného, s potenciálem zapsat se do historie našeho sportu. A vyrovnat mých 22 grandslamů? Proč ne? Šest je už hodně a on má před sebou tolik let," uzavřel Nadal.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Sincaraz
02.12.2025 14:53
Ak by sa pri omieľaní tých istých tém dookola prišlo pre zmenu aj s niečim novým, malo by to aspoň nejakú výpovednú lehotu ...
Jedinou novinkou je vyslovená pochybnosť nad Fonsecou, s čím súhlasím. Chlapec má nábeh na obezitu a celkovo ho bude telo limitovať. Keď si nedá pozor, všimnú si to aj menej všímaví
Reagovat
Herbert_Hoover
02.12.2025 15:07
Pohyb po dvorci, ať už tomu říkáme court positioning nebo footwork, se trénuje nejobtížněji ze všech prvků, do jisté míry to musíš cítit, atletický trénink, potažmo nějaké gymnastické cviky, strava, pomohou, ale není to jako za měsíc zlepšit čísla na servisu.. :) A v pohybu vidím jeho největší limit.
Reagovat
Tennis_Luke
02.12.2025 14:35
Každá generace to takhle měla. 2-4 hráči a zbytek komparz. Problém dnešní doby je v nekonkurenci. Top 10 si aspoň drží nějakou výkonnost a konzistenci. Ale podívejte se mimo desítku a výš. Řekli byste velká jména. Ale kolik z nich dokáže udržet konzistentní výkonnost a pravidelně porážet ty nejlepší? Kdysi Medvedev a kdysi Tsitsipas. Oběma špička utekla. Zbytek těch jmen nejsou hráči pro velké zápasy. A mimo top 30 to už jsou jen hráči na 250 a 500 turnaje. Beh kvality, konzistence a mnohdy i bez hlavy. Takže ano, jsou jen 2 hráči na velké titul. Ale to bývalo i v minulosti. Ale v minulosti narozdíl ode dneška byla větší konkurence. Ty top hráče mohl porazit i 15. na světě. Dneska kromě zdravého Drapera nemá nikdo nárok ty dva pravidelně porážet.
Reagovat
Tennis_Luke
02.12.2025 14:54
Jinak u žen tohle není. Tam může klidně 40. hráčka porazit 5. na světě.
Reagovat
dorsch2
02.12.2025 13:56
pametam si Samprasa, ktory dominoval s vynimkou antuky, v zavese s Agassim, po kratkom bezvladi prisiel Federer v zapeti nastastie Rafa, inak by mal svajciar urcite kalendarny GS, neskôr sa pridal Djokovic, dnes dominuju dvaja, predtym dvaja-traja, v devedesiatych rokoch to bol Pete a ti ostatni, nic vynimocne sa nedeje, Alcaraz a Sinner su momentalne najlepsi+su na vrchole, Federer v rokoch 04-07 bol este dominantnejsi, ked ho dokazal zdolat len Rafa a niekto to este obcas uhaluzil, napr. Nalbandian na TM, oproti nemu maju obaja v sezone viac vypadkov aj ked na GS sa to neprejavuje, budme radi ze su dvaja, dominancie Samprasa a hlavne Federera boli nudnejsie
Reagovat
dorsch2
02.12.2025 14:04
american bol nastastie "lenivy" akoby ho to obcas ani nebavilo alebo nemal motivaciu, tak dal cuchnut aj ostatnym, svalciar bol naproti tomu velmi ctiziadostivi, bil to hlava nehlava, bol na svojom tope jasne najlepsi, tak mu priroda do cesty- aspon na antuke- postavila Rafu, definitivne po prehre na US Open 09 s DelPotrom sa aspon zcasti "znormalizoval" a uz to nebola dominancia jedneho tenistu, takze to ze su dnes dvaja je ok, môze byt aj horsie
Reagovat
Marduch
02.12.2025 16:54
jj, Sampras byl cool. Servisy na automat bez přípravy, plandavé triko, houpavá mačo chůze, úsporné pohyby, úsporná mimika "mám v piči". Na hřišti za panelákem se sítí pro nohejbal jsme byli každý Sampras
Reagovat

