Ostrá Nadalova slova: Alcaraz a Sinner? I kdyby hráli špatně, budou vyhrávat tituly
Nadal se v rozhovoru pro rozhlasovou show El Larguero na Cadena Ser dotkl nejen své nové životní etapy, ale i aktuální rivality mezi Alcarazem a Sinnerem. Mluvil o fyzických potížích, které urychlily konec jeho kariéry, a také o plánovaném návratu k tréninku s výhledem na možná exhibiční utkání s Rogerem Federerem.
V rozhovoru zopakoval, že mu profesionální tenis nechybí: "Je to uzavřená kapitola a dobře uzavřená. Jsem přesvědčen, že můj čas nastal, protože už nebylo co nabídnout."
Současně však nevyloučil exhibice: "To neznamená, že si v budoucnu nemůžu exhibiční zápas užít. Je velmi reálné, že bych mohl hrát s Djokovičem nebo Federerem. Jen nelze očekávat stejnou úroveň jako dříve. Pokud přijde příležitost, určitě budeme všichni připraveni předvést co nejlepší výkon."
Zranění hrála v jeho závěrečné fázi kariéry zásadní roli. Nadal přiznal, že nebýt fyzických problémů, na okruhu by pokračoval: "Kdyby nebylo fyzické stránky, hrál bych dál, ale je mi 39. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že nebýt zdravotních problémů, tak bych mohl vyhrát více grandslamů."
Po odchodu do tenisového důchodu si legendární Španěl dal od bílého sportu pauzu ve všech směrech. Až před pár týdny odehrál první trénink od ukončení kariéry: "Hrál jsem hodinu a půl se dvěma dívkami z akademie. Cítil jsem se jako čistý sparingpartner a užil jsem si to. Bylo fajn vzít znovu raketu do ruky."
Do budoucna by rád hrál alespoň jednou týdně, aby nemusel začínat od nuly. Bolesti stále cítí, ale snížená zátěž mu pomáhá.
Nadal také přiznal, že sleduje jen omezené množství zápasů, většinou však duely Alcaraze a Sinnera. Zároveň lituje, že současné hvězdy nemají více soupeřů, kteří by je pravidelně prověřovali: "Myslím, že Sinner a Alcaraz potřebují někoho, kdo je bude tlačit. Fonseca? Spíš ne. Tihle dva budou stále vyhrávat a dostanou se do všech finále. A to i kdyby hráli špatně."
Zvláštní prostor věnoval pochvale svého nástupce Alcaraze. Věří, že mladý Španěl je připraven zapsat se do historie: "Vidím ho jako velkolepého hráče. Vždycky jsem ho viděl jako velmi talentovaného, s potenciálem zapsat se do historie našeho sportu. A vyrovnat mých 22 grandslamů? Proč ne? Šest je už hodně a on má před sebou tolik let," uzavřel Nadal.
Jedinou novinkou je vyslovená pochybnosť nad Fonsecou, s čím súhlasím. Chlapec má nábeh na obezitu a celkovo ho bude telo limitovať. Keď si nedá pozor, všimnú si to aj menej všímaví