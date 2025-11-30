Alcaraz ze své slabiny udělal zbraň. Co mu letos pomohlo k úspěchu na betonech a pozici jedničky?
Alcaraz sice loni ovládl French Open i Wimbledon, ale po prohře ve finále olympiády se mu přestalo dařit. Vyhrál sice ještě turnaj v Pekingu, ale na ostatních podnicích na tvrdém povrchu byl velmi zranitelný a sezonu 2024 zakončil až na třetím místě.
Aby se mohl dostat zpátky na vrchol musel ze své hry odstranit jednu velkou slabinu, kvůli které nebyl tak úspěšný právě v rychlých podmínkách. Tou byl servis, kterým si nedokázal dostatečně pomáhat a dostával se častěji pod tlak.
Španěl však společně se svými trenéry Juanem Carlosem Ferrerou a Samuelem Lópezem na podání zapracoval a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Už na Australian Open bylo jasně vidět zlepšení v úspěšnosti prvního servisu a počtu es.
Především na množství nechytatelných servisů jde Alcarazův progres nejlépe vidět. V roce 2024 jich trefil pouze 265 a letos zaznamenal téměř o dvě stovky více 463. Na tvrdém povrchu je rozdíl taktéž obrovský 159:260. Zvýšil také procenta získaných bodů po prvním podání a vyhraných gamů.
Zlepšený servis byl jedním z faktorů jeho letošní dominance. Od začátku antukové sezony hrál finále na 10 z 11 podniků a osm z nich vyhrál. Mezi ně patří tituly i na betonech v Cincinnati, US Open a Tokiu. Zlepšil se také v halových podmínkách, kde v únoru slavil svou první trofej v Rotterdamu a v závěru sezony hrál finále na Turnaji mistrů v Turíně.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře