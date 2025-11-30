Alcaraz ze své slabiny udělal zbraň. Co mu letos pomohlo k úspěchu na betonech a pozici jedničky?

DNES, 10:30
Téma 0
Carlos Alcaraz (22) byl už od svých začátků skvělým hráčem od základní čáry, dokázal snadno přejít z obrany do útoku a jeho velkou zbraní byl především forhend. Známý byl také svou variabilitou a skvělým čtením hry, ale až do letošního roku měl jednu velkou slabinu. Na té však zapracoval, a i díky tomu se zlepšil na tvrdém povrchu i v halových podmínkách a vrátil se do čela žebříčku.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz v sezoně 2025 výrazně zlepšil servis (@ Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Alcaraz sice loni ovládl French Open i Wimbledon, ale po prohře ve finále olympiády se mu přestalo dařit. Vyhrál sice ještě turnaj v Pekingu, ale na ostatních podnicích na tvrdém povrchu byl velmi zranitelný a sezonu 2024 zakončil až na třetím místě.

Aby se mohl dostat zpátky na vrchol musel ze své hry odstranit jednu velkou slabinu, kvůli které nebyl tak úspěšný právě v rychlých podmínkách. Tou byl servis, kterým si nedokázal dostatečně pomáhat a dostával se častěji pod tlak.

Španěl však společně se svými trenéry Juanem Carlosem Ferrerou a Samuelem Lópezem na podání zapracoval a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Už na Australian Open bylo jasně vidět zlepšení v úspěšnosti prvního servisu a počtu es.

Především na množství nechytatelných servisů jde Alcarazův progres nejlépe vidět. V roce 2024 jich trefil pouze 265 a letos zaznamenal téměř o dvě stovky více 463. Na tvrdém povrchu je rozdíl taktéž obrovský 159:260. Zvýšil také procenta získaných bodů po prvním podání a vyhraných gamů.

Zlepšený servis byl jedním z faktorů jeho letošní dominance. Od začátku antukové sezony hrál finále na 10 z 11 podniků a osm z nich vyhrál. Mezi ně patří tituly i na betonech v Cincinnati, US Open a Tokiu. Zlepšil se také v halových podmínkách, kde v únoru slavil svou první trofej v Rotterdamu a v závěru sezony hrál finále na Turnaji mistrů v Turíně.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist