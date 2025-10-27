Lehečka je poslední českou nadějí. V souboji s monackou senzací může překazit rodinný duel
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 28. 10.
Češi v akci
Lehečka (14-ČR) - Vacherot (Monako) | Court Central (11:00 SEČ)
* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Lehečka vyzve monackou senzaci
Jiří Lehečka je po vypadnutí Tomáše Macháče a odstoupení Jakuba Menšíka poslední českou nadějí na probíhajícím Masters v Paříži. V tomto dějišti se aktuálně nejlepšímu českému tenistovi v žebříčku ATP vůbec nedaří. Debut v roce 2022 uzavřel v kvalifikaci a v posledních dvou ročnících vypadl v prvním kole. V posledních týdnech kopíruje scénář z loňska. V belgické hale došel do finále a pak schytal nečekaný výprask v prvním kole v Basileji.
V úvodním kole letošního ročníku pařížského Masters vyzve senzaci Valentina Vacherota. Reprezentant Monaka má v posledních týdnech životní formu, ovládl z kvalifikace Masters v Šanghaji a před týdnem v Basileji těsně prohrál se světovou čtyřkou Taylorem Fritzem. Lehečka bude v premiérovém vzájemném souboji plnit roli favorita, ale bude se muset oproti poslednímu turnaji výrazně zlepšit. Dá se očekávat, že Vacherot bude mít na své straně publikum. Vítěz si zahraje s Arthurem Rinderknechem, takže Lehečka může překazit další souboj mezi bratranci.
Už o osmifinále budou bojovat světová jednička Carlos Alcaraz či Taylor Fritz. Další previews najdete zde.
Úterní program
COURT CENTRAL (od 11:00 SEČ)
1. Lehečka (14-ČR) - Vacherot (Monako)
2. Moutet (Fr.) - Opelka (USA)
3. Munar (Šp.) - Medveděv (11-)
4. Alcaraz (1-Šp.) - Norrie (Brit.) / nejdříve v 19:00 SEČ
5. Fritz (4-USA) - Vukic (Austr.)
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře