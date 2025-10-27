Lehečka je poslední českou nadějí. V souboji s monackou senzací může překazit rodinný duel

DNES, 05:00
Jiří Lehečka (23) už táhne český prapor v hlavní soutěži dvouhry na Masters v Paříži sám. Aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku ATP bude plnit v prvním kole roli favorita, ovšem čeká ho souboj s monackou senzací Valentinem Vacherotem, který má v posledních týdnech životní formu. Vítěz bude čelit Arthurovi Rinderknechovi, takže rodák z Mladé Boleslavi může překazit rodinný duel.
Jiří Lehečka je v Paříži poslední českou nadějí (© ČTK / AP / Pat Hoelscher)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 28. 10.

Češi v akci
Lehečka (14-ČR) - Vacherot (Monako) | Court Central (11:00 SEČ)

Lehečka vyzve monackou senzaci

Jiří Lehečka je po vypadnutí Tomáše Macháče a odstoupení Jakuba Menšíka poslední českou nadějí na probíhajícím Masters v Paříži. V tomto dějišti se aktuálně nejlepšímu českému tenistovi v žebříčku ATP vůbec nedaří. Debut v roce 2022 uzavřel v kvalifikaci a v posledních dvou ročnících vypadl v prvním kole. V posledních týdnech kopíruje scénář z loňska. V belgické hale došel do finále a pak schytal nečekaný výprask v prvním kole v Basileji.

V úvodním kole letošního ročníku pařížského Masters vyzve senzaci Valentina Vacherota. Reprezentant Monaka má v posledních týdnech životní formu, ovládl z kvalifikace Masters v Šanghaji a před týdnem v Basileji těsně prohrál se světovou čtyřkou Taylorem Fritzem. Lehečka bude v premiérovém vzájemném souboji plnit roli favorita, ale bude se muset oproti poslednímu turnaji výrazně zlepšit. Dá se očekávat, že Vacherot bude mít na své straně publikum. Vítěz si zahraje s Arthurem Rinderknechem, takže Lehečka může překazit další souboj mezi bratranci.

Úterní program

COURT CENTRAL (od 11:00 SEČ)
1. Lehečka (14-ČR) - Vacherot (Monako)
2. Moutet (Fr.) - Opelka (USA)
3. Munar (Šp.) - Medveděv (11-)
4. Alcaraz (1-Šp.) - Norrie (Brit.) / nejdříve v 19:00 SEČ
5. Fritz (4-USA) - Vukic (Austr.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
