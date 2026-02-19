Lehečka na drtivé výhry nenavázal. V Dauhá jasně prohrál a semifinále nezopakuje
Lehečka – Fils 3:6, 3:6
Podmínky v tomto dějišti Lehečkovi náramně sedí, což potvrdil suverénními výhrami nad Jensonem Brooksbym a Zizouem Bergsem, kterým povolil dohromady jen devět her. Jenže ve čtvrtfinále s vracejícím se Filsem ho zradil servis, o který v průběhu utkání přišel celkem pětkrát.
Hrály se i delší výměny a oba aktéři se svými agresivními údery snažili diktovat tempo. V tomto ohledu byl mnohem úspěšnější Fils, který méně chyboval. Lehečka mohl hned v úvodním gamu zápasu ukořistit brejk a šance měl i v další hře na returnu. Místo toho se však ocitl v manku 0:3 a později prohrával už 1:5. I díky likvidaci dvou setbolů a brejku snížil na 3:5, avšak Francouz si náskok nakonec pohlídal.
Ani druhá sada nezačala pro českého favorita dobře. Na ztracený servis ale tentokrát dokázal zareagovat rebrejkem a udržel se ve hře. Fils však znovu sebral podání Lehečkovi v pátém gamu, vedení si bez problémů držel a jen hodinu a půl trvající duel ukončil už na returnu.
Lehečka došel při obou předchozích startech v Dauhá až do semifinále. Ve čtvrtfinále tady uspěl v roce 2023 po bitvě s Andrejem Rubljovem i loni, kdy ve stejné fázi senzačně skolil aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze.
Fils, který se na začátku února vrátil po velmi dlouhé zdravotní pauze a hraje teprve čtvrtý turnaj po odstoupení z loňského French Open, naopak v Dauhá debutuje a zajistil si své teprve druhé semifinále od startu loňské sezony (Barcelona).
Francouzský talent se jméno dalšího soupeře dozví po skončení posledního čtvrtečního zápasu mezi Jakubem Menšíkem a světovou dvojkou Jannikem Sinnerem.
Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
