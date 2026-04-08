Lehečka otočil těžkou bitvu s Tabilem, v Monte Carlu je už v osmifinále
Lehečka – Tabilo 4:6, 7:6, 6:3
V začátku zápasu si oba hráči snadno drželi svá podání. Lehečka do stavu 2:2 neztratil ani jeden míček při prvním servisu. V pátém gamu sahal po brejkbolu, doběhl kraťas Tabila, ale situaci nedokázal úspěšně dohrát a soupeř ho prohodil na síti. Chilan přidal další vítězný úder a po forhendové chybě českého hráče si udržel i třetí podání.
Jako první se k šanci na příjmu dostal Tabilo. V šesté hře si po bekhendové chybě Lehečky vypracoval brejkbol. Česká favorit ho však odvrátil vítězným zkrácením hry hned po druhém servisu a i díky kvalitnímu podání a úspěšnému zakončení na síti srovnal na 3:3.
Lehečka po čisté hře na podání předvedl skvělý game i na returnu a dostal se k premiérovým brejkbolům. Ani jednu ze dvou šancí však nevyužil. Nechal si vnutit soupeřovu hru a přestal hrát agresivně. Chilan ukončil hru svým prvním esem a odskočil na 5:4. Složitou situaci český hráč nezvládl. Od stavu 30:30 mu nevyšly dva náběhy na síť a Chilan ukončil sadu po 42 minutách vítězným bekhendovým prohozem hned při prvním setbolu.
Ve druhé sadě se k brejkbolu dostal jako první Lehečka. V pátém gamu mu Tabilo pomohl i dvojchybou a zkaženým forhendem a český tenista svou šanci konečně využil. Brejk však nepotvrdil a nechal soupeře srovnat. V sedmém gamu měl další možnost sebrat soupeři servis. Chilan si ale pomohl skvělým prvním podáním. Čech si i díky 15. vítěznému forhendu a treféné pásce vypracoval další brejkbol, ale ani tentokrát nebyl úspěšný. Dlouhý game nakonec Tabilo získal.
Za stavu 3:4 musel český tenista znovu bojovat o své podání. Nedokázal si pomoct prvním servisem a i kvůli vlastním chybám musel třikrát přes shodu. Chilanovi nepomohla ani kontrola videem při dobíhaném kraťasu, který jen těsně nestihl a Lehečka následně vyrovnal na 4:4.
V desátém gamu si Lehečka pomohl i vítězným volejem a dvěma esy a stále s Tabilem držel krok. Skvělý výkon si přenesl i do další hry. Zatlačil Chilana do bekhendového rohu a následně trefil nechytatelný inside out forhend. Následně přidal skvělý zákrok na síti a dostal se do vedení 40:15.
Skvěle rozehranou výměnu ale ukončit nedokázal a nakonec obě šance znovu zahodil. Následně si vypracoval další dvě, ale ani tentokrát je využít nedokázal. Nakonec se Lehečka dočkal až při pátém brejkbolu. Od returnu hrál agresivně a po vítězné smeči se dostal do vedení 6:5 a šel podávat na zisk sady.
To se mu ale nepovedlo a ani podruhé v zápase nedokázal potvrdit brejk. Rozhodnout druhý set tak musel tie-break. V něm za stavu 2:2 český tenista minul snadnou smeč, přesto oba hráči dlouho vyhrávali body na svých servisech. Jako první na returnu uspěl favorit, vynutil si chybu soupeře a už nezaváhal. Uhrál oba body na podání, sedmým esem využil hned první setbol a vyrovnal na 1:1 na sety.
Lehečka využil psychické výhody hned v úvodu třetího setu. Agresivně hrající Čech neměl na svém podání problém, ty naopak způsobil ve druhé hře svému soupeři, otočil stav 15:40 a šel do vedení 2:0.
Rodák z Mladé Boleslavi byl v úvodu třetí sady jasně lepším hráčem, diktoval tempo výměn. Po potvrzeném brejku šel už do vedení 3:0.
Chilan se poté dostal do hry, svá podání si držel, na soupeře to ale nestačilo. Lehečka byl na svém servisu dominantní, soupeři nedal žádnou šanci pomyslet na případný návrat do zápasu a po dvou hodinách a 40 minutách se mohl radovat z postupu.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
je na TP za *ebila.
málem mě to zabilo.
Antuka je naša,
Saša jako Saša,
je to celkem fuk,
chilli nebo bublifuk...