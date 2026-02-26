Lehečka padl v Dubaji s turnajovou jedničkou, zlomilo ho 41 nevynucených chyb
Auger-Aliassime – Lehečka, 6:3, 7:6
Zatímco v prvních dvou utkáních na turnaji v Dubaji se Lehečka v úvodu trápil, tentokrát vstoupil do zápasu sebevědomě a na servisu téměř nechyboval. Podobně ale hrál i Auger-Aliassime, a tak první dějství rozřešila slabší Lehečkova chvilka v sedmé hře. Série nepřesností a zkažených úderů rezultovala ve dva brejkboly a Kanaďan ten druhý proměnil.
Český tenista se pak ocitl pod tlakem, snažil se o rychlý zvrat, nicméně precizně hrajícího soupeře přehrát nedokázal. Podstatná byla hlavně porce 22 nevynucených chyb, kterými první sadu Kanaďanovi daroval.
Také ve druhém setu byl Lehečka pod tlakem. Auger-Aliassime hrál klidně, skvěle servíroval a na svém podání se většinou ani nezdržel. Naopak český tenista musel o každý svůj bod bojovat. Přesto dovedl sadu do tiebreaku.
Ve zkrácené hře sice jako první získal brejk, pak ale začal znovu kupit chyby, ztrácel kontrolu nad emocemi a tiebreak prohrál hladce 2:7.
V Dubaji se ve čtvrtek představí ve čtvrtfinále i Jakub Menšík, kterého čeká duel s Tallonem Griekspoorem z Nizozemska.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
