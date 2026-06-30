Lehečka po suverénním vstupu do Wimbledonu: Absolvoval jsem jednu z nejlepších příprav
"Jsem rád, že se mi to takhle povedlo. S Popyrinem jsem předtím hrál dvakrát, jednou jsem vyhrál, jednou prohrál. S ním je to vždycky nevyzpytatelné. Dokáže zahrát skvělé zápasy a takováto první kola nejsou nikdy jednoduchá. O to radši jsem, že se mi povedlo vyhrát ve třech setech. Na grandslamech je důležité začínat první kola takhle. Doufám, že z toho budu moci těžit po zbytek turnaje," uvedl Lehečka.
Čtyřiadvacetiletý tenista z Kněžmostu, který plní ve Wimbledonu roli nasazené třináctky, sehrál před Wimbledonem dva turnaje na trávě. Dostal se do semifinále ve Stuttgartu, poté při obhajobě loňského finále skončil v osmifinále v Queen's Clubu. Zúčastnil se také exhibice v Hurlinghamu.
"Na trávě jsem se cítil dobře. Ve Stuttgartu jsem odehrál tři velice kvalitní zápasy. Ve čtvrtfinále jsem porazil Francese Tiafoea a pak jsem měl těsný a těžký zápas s Benem Sheltonem. Stejné to bylo v Queen's Clubu, kde jsem po prvním zápase měl ve druhém strašně těžkou koncovku. Ale to už jsem nehrál tak dobře," řekl Lehečka.
Wimbledon: Konec Krejčíkové? Siniakovou čeká těžké české derby, Muchová by měla dominovat
Za změnu povrchu je rád. "Myslím, že moje hra na trávě platí víc než na antuce. Příprava minulý týden byla skvělá, měl jsem plno dobrých a kvalitních tréninků se super hráči. Do toho jsem měl možnost zahrát si takový poloostrý zápas na exhibici v Hurlinghamu. Jsou to části skládanky, které se během přípravného týdne snažím dát dohromady, a myslím, že tenhle přípravný týden byl jeden z těch nejlepších. Teď už je jen na mně, jak se s tím poperu v zápasech," uvedl Lehečka.
Zatímco někteří hráči mají na travnatém povrchu potíže s pohybem, Lehečka se na něm cítí komfortně. "Nepřipadám si, že bych byl nějak extra šikovný, spíš jsem disciplinovaný. Přechod z antuky na trávu vyžaduje být dobře kondičně připravený, pohyb je úplně jiný. I silově je to náročnější, musíte být dole a mít silné nohy. To se dlouhodobě snažím udržovat. Na trávě se hýbu solidně, a když k tomu přidám, jakým způsobem tenis hraju, tak mi to dohromady může udělat hezký výsledek," řekl Lehečka.
Spíše v žertu řekl, že vidí výhodu v tom, že skončil letos na antukovém Roland Garros už v prvním kole, takže měl větší čas na adaptaci. "Vždycky jsem říkal, že směrem k travnaté sezoně mám štěstí v neštěstí, že hraju krátce na Roland Garros, takže mám čas se připravit, ať už pohybově nebo herně. Každý rok cítím, že to je důležitý týden a půl, který mi směrem k travnaté sezoně pomůže. Nejradši bych samozřejmě pokračoval na grandslamu, ale viděl jsem v tom i nějakou výhodu," uvedl svěřenec trenéra Michala Navrátila.
Ve Wimbledonu se zatím dostal nejdále v roce 2023 do osmifinále, travnatý grandslam pro něj ale má zvláštní kouzlo. "Je to asi nejvýjimečnější grandslam. Odkaz toho sportu a celkově historie sahá strašně daleko. Vnímáme to z každé stránky, od pravidel i povrchu. Každý zápas ve Wimbledonu se počítá," doplnil Lehečka, který v dalším kole narazí na Slováka Alexe Molčana, nebo Němce Daniela Altmaiera.
Lehečka prolomil grandslamové prokletí! Ve Wimbledonu smetl nebezpečného Australana, Kopřiva končí
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře