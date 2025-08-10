Lehečka splnil povinnost, na Američana ale potřeboval tři sety

ATP MASTERS CINCINNATI - Jiří Lehečka (23) vstoupil do turnaje v Cincinnati vítězně. Ve druhém kole si poradil s americkým tenistou Tristanem Boyerem (24) ve třech setech 4:6, 6:1 a 6:4. Dalším soupeřem českého tenisty bude vítěz utkání mezi Australanem Adamem Waltonem a ruskou hvězdou Daniilem Medveděvem.
Jiří Lehečka se na postup do dalšího kola nadřel (@ Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia)

Lehečka – Boyer 4:6, 6:1, 6:4

Lehečka nevstoupil do zápasu s Boyerem dobře. V páté hře to byl právě favorizovaný Čech, kdo jako první přišel o servis. Výborně podávající Američan nedal svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na brejk, když při svém podání přišel během celého setu o pouhé tři míče a úvodní sadu získal poměrem 6:4.

Český reprezentant se setem protrápil, když si připsal 15 nevynucených chyb oproti jen čtyřem soupeřovým. V nepříliš pohledném úvodním dějství zaznamenal Lehečka pět vítězných míčů, Boyer jen tři, přesto mu to na vedení 1:0 stačilo.

Rodák z Mladé Boleslavi po prohrané první sadě opustil dvorec a pauza mu viditelně prospěla. Do druhého setu nastoupil s mnohem agresivnější hrou. V delších výměnách byl Lehečka jasně lepším hráčem, za stavu 1:0 poprvé v zápase prolomil soupeřův servis, což vzápětí potvrdil na svém podání a velmi rychle se dostal do vedení 3:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Svěřenec Michala Navrátila začal mnohem lépe reagovat na Boyerův servis, ten už naopak zdaleka nebyl tak úspěšný při svém prvním podání. To vygradovalo dalším proměněným brejkem a následným vedením už o pět gamů. Domácí tenista zabránil ziskem alespoň jednoho gamu potupnému kanáru, na vyrovnání skóre na 1:1 to však nic nezměnilo.

Po druhém setu zamířil do útrob stadionu tentokrát Boyer, na rozdíl od svého soupeře mu krátká pauza nic nepomohla. V úvodních dvou hrách závěrečného dějství neuhrál ani fiftýn. Lehečka si už náskok pohlídal, třetí sadu ovládl poměrem 6:4 a po hodině a 53 minutách boje mohl slavit postup do třetího kola.

Lehečka se v Cincinnati nejdále dostal v loňském roce, kdy se probojoval do osmifinále. V něm padl s pozdějším finalistou Francesem Tiafoem.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
10.08.2025 19:30
tommr mu to zavařil
Takže gratulka
HAJ
10.08.2025 19:30
Už jsem myslel, že Jirka napodobí Tomáše. Je dobře, že se vzpamatoval ave 2 a 3 setu začal hrát dobře. Trochu polechtal nervy českých fans v poledním game.
Takže gratulace.
