Lehečka v Miami skončil ve 3. kole na Chačanovovi

Jiří Lehečka si v lednu na Australian Open připsal první výhry na grandslamovém turnaji a nakonec v Melbourne prohrál až ve čtvrtfinále. A tento měsíc zaznamenal i první vítězství na turnajích Masters 1000.



V Indian Wells jednu, v Miami dvě. Na Floridě po dvousetových výhrách nad argentinském antukářem Federicem Coriou a Italem Lorenzem Musettim, s nimiž ani jednou nepřišel o podání, skončil ve 3. kole na raketě Karena Chačanova.



21letý rodák z Mladé Boleslavi se v prvním vzájemném duelu proti o pět let staršímu soupeři neprosadil. Ve druhé sadě za stavu 2-1 se dostal k jedinému brejkbolu, ale nevyužil ho. Sám soupeři nabídl devět šancí na brejk, třikrát o servis přišel a prohrál snadno 2-6 4-6.



44. hráč světa Lehečka, který minulý týden neuspěl v prvním kole challengeru ve Phoenixu proti Australanu Thanasimu Kokkinakisovi, si ve 24. utkání sezony připsal 8. porážku. Letos už posedmé prohrál se současným, či bývalým hráčem Top 10.



Nyní se Lehečka vrátí do Evropy, kde by měl od 9. dubna na Masters 1000 v Monte Carlu odstartovat antukové jaro.

• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

pondělní výsledky (27. 03. 2023) • Dvouhra - 3. kolo • Chačanov (14-Rus.) - Lehečka (ČR) 6-2 6-4 Medveděv (4-Rus.) - Molčan (SR) bez boje