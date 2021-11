Lehečka v Pau porazil talentovaného Dána Runeho a je poprvé ve finále halového challengeru

Jiří Lehečka se v závěru sezony dostává do herní pohody. V uplynulých třech týdnech zvládl na třech halových challengerech v Evropě pokaždé první kolo, minulý týden v Bratislavě se prodral do čtvrtfinále a dnes ve francouzském Pau postoupil dokonce do finále.



Dvacetiletý Čech po třech výhrách nad domácími soky Gillesem Simonem, Calvinem Hemerym a Haroldem Mayotem zvládl i souboj s druhým nasazeným Holgerem Runeho. Osmnáctiletého Dána porazil 3-6 6-3 6-4.



Rune, který cestou do semifinále ztratil v šesti setech jen třináct gamů, v prvním setu vyhrál po svém podání 20 z 22 výměn a díky brejku z šesté hry se ujal vedení.



V dalším průběhu se však karta obrátila. Lehečka už o žádný další servis nepřišel, v každé sadě využil jednu ze tří šancí na brejk a po dvou hodinách hry dokonal obrat.







Rune, jenž před dvěma týdny triumfoval na halovém challengeru v Bergamu a minulý týden v Miláně si zahrál na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let, porážkou přišel o premiérový posun do Top 100 a šanci usilovat o pátý letošní i kariérní titul.



Vítěz dvou letošních antukových challengerů Lehečka postoupil do finále challengeru počtvrté v sezoně i v kariéře. Dosud si v něm zahrál jen na antuce v červenci v Tampere a v září v Bukurešti triumfoval.



Lehečka si tento týden zajistil ve světovém žebříčku premiérový posun do Top 150. V průběžném pořadí figuruje na 138. příčce, v případě turnajového vítězství se posune ještě o dalších pět pozic před Andyho Murrayho.



O třetí titul si Lehečka, který si ve Francii odbývá generálku před daviscupovým týdnem v Innsbrucku, zahraje s 32letý Moldavanem Radu Albotem (h2h 0-0). Bývalý 39. hráč světa, který předloni vyhrál i turnaj ATP v Delray Beach, dnes porazil 6-2 6-7 6-1 Ukrajince Sergeje Stachovského a navázal na včerejší skalp španělského veterána a nasazené jedničky Feliciana Lópeze.

• CHALLENGER PAU •

Francie, tv. povrch / hala, 88.520 eur

sobotní výsledky (20. 11. 2021) • Dvouhra - semifinále • Lehečka (ČR) - Rune (2-Dán.) 3-6 6-3 6-4 Albot (7-Mold.) - Stachovskij (Ukr.) 6-2 6-7(3) 6-1